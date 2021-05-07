Эмери в пятый раз сыграет в финале ЛЕ. А Де Хеа и Кавани отменили невероятный камбэк «Ромы»

Финалистами второго по статусу еврокубка стали «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал».

«Арсенал» без еврокубков

«Арсенал» — «Вильярреал» — 0:0. Первый матч — 1:2.

Иногда создается ощущение, что мы знаем двух Унаи Эмери, однако дело исключительно в условиях его работы. Одна сторона медали — «Спартак», «Арсенал» и «ПСЖ». Клубы либо топ-уровня, либо с претензиями на этот статус как минимум на национальном уровне. Там, где нужно находить общий язык со сложными и амбициозными людьми и где требуют немедленный результат, Эмери не слишком комфортно.

Поэтому в Москве его назвали тренеришкой, а сам баск в автобиографии утверждал, что ему мешали работать. В Лондоне над акцентом тренера смеялись не только болельщики и журналисты, но и его футболисты. Эмери не был авторитетом для Дзюбы и Езила, который заявил ему: «Ты — не тренер». Что тогда говорить о «ПСЖ», где он растерялся даже в ситуации, когда Неймар и Кавани не могли решить, кому бить пенальти?

Unai Emery vai disputar pela 5.? vez a final da Liga Europa, por 3 clubes diferentes:

2014 Sevilla?

2015 Sevilla?

2016 Sevilla?

2019 Arsenal?

2021 Villarreal? pic.twitter.com/lFdB4PuIRJ — playmakerstats (@playmaker_PT) May 6, 2021

«Спартак» и «Арсенала» указали тренеру на дверь в разгар сезона. В Париже дали доработать до конца контракта, но, несмотря на все титулы, запомнится Эмери трусливыми заменами на «Камп Ноу» и теми самыми 1:6, а также проигранным в споре с «Монако» чемпионским титулом. Баск оказался ментально не готов к постоянному давлению, и, вдобавок ко всему, за границей ему было сложно доносить до футболистов свои идеи.

Идеальное место для Эмери — испанский клуб выше среднего уровня с определенным уровнем амбиций, где игроки хотят расти и воспринимают тренера как абсолютный авторитет, а руководство доверяет, дает время и не требует невозможного вроде непременного чемпионства.

Так что «Валенсия», «Севилья» и теперь «Вильярреал» даже с поправкой на множество нюансов — во многом похожие истории. С разным подбором игроков и финансовыми возможностями Эмери неизменно дает результат как в ла лиге, так и в Лиге Европы. Пятый выход в финал второго по статусу еврокубка — невероятный показатель, на который способен только незаурядный специалист.

С «Севильей» было три трофея подряд, а единственный на данный момент проигранный финал случился два года назад с «Арсеналом», которому Эмери сегодня все доказал. Микель Артета, конечно, не раз вспомнит два попадания Обамеянга в штангу, однако даже с ними не скажешь, что «канониры» наиграли на победу. И совершенно логично, что впервые за более чем 20 лет в новом сезоне лондонцев не будет в Европе. А «Вильярреал» после четырех осечек в полуфиналах еврокубков наконец-то сразится за трофей. Магия Эмери работает, да так, что «подводники», как и «Манчестер Сити», дошли до финала без единого поражения.

Первый финал Сульшера

«Рома» — «Манчестер Юнайтед» — 3:2 (Джеко, 57. Кристанте, 60. Залевски, 83 — Кавани, 39, 68). Первый матч — 2:6.

Кажется, информационная бомба в виде назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера римского клуба стерла из памяти даже унижение «Ромы» на «Олд Траффорд». Тем более приход португальца сулит перемены, и обсуждать нежелание Мхитаряна подписывать новый контракт как раз из-за отношений с Особенным или возможный трансфер Де Хеа было куда интереснее, чем шансы на невероятный камбэк.

Хотя, в Риме, конечно, вспоминали исторический разгром «Барселоны» в Лиге чемпионов. Только тогда «волкам» требовалось отыграть три мяча, а не четыре, и даже если в новое чудо никто не верил, «Рома» пыталась сделать все, что было в ее силах. Быстрый гол мог окрылить итальянскую команду, и в стартовые 15 минут хозяева нанесли столько же ударов (5), сколько за весь матч в Манчестере.

Однако Де Хеа был великолепен и на этом отрезке, и в дальнейшем, а Кавани — это вечный кошмар «Ромы». За всю карьеру Матадора больше всех от бомбардира страдал пропустивший 15 мячей «Монако». Римляне — вторые в списке жертв уругвайца, который для начала попал в перекладину, а потом двумя ударами довел число голов в ворота «волков» до тринадцати.

Второй успех Кавани оказался ключевым эпизодом игры на «Олимпико», потому что «Рома» решила умирать с музыкой. Вслед за дежурным голом Джеко последовал неотразимый удар Кристанте, а за ним — два невероятных сэйва Де Хеа, которого расстреливали из площади ворот. Полевые игроки «МЮ» на этом отрезке откровенно поплыли, и не будь в их составе испанского волшебника, все могло пойти по невероятному сценарию.

Однако где-то там решили, что Уле Гуннар Сульшер уже достаточно настрадался. С «красными дьяволами» норвежец проиграл четыре полуфинала — в Кубке лиги (дважды), Кубке Англии и предыдущем розыгрыши Лиги Европы. До мечты Сульшера выиграть с «МЮ» первый тренерский трофей остался один шаг.