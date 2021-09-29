«Спартаку» грозит разгром в Неаполе, «Локомотив» попробует забить в Риме. Прогнозы на Лигу Европы

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В четверг, 30 сентября, «Спартак» и «Локомотив» проведут вторые матчи на групповом этапе Лиги Европы. Соперником красно-белых будет «Наполи», а железнодорожники выйдут на поле против римского «Лацио». «СЭ» подготовил прогноз на эти матчи.

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Где смотреть трансляции матчей «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы

Матчи Лиги Европы показывают каналы субхолдинга «Матч». Игры «Спартака» и «Локомотива» в прямом эфире будет транслировать федеральный канал «Матч ТВ». Начало трансляции «Наполи» — «Спартак» — в 19.30 по московскому времени, «Лацио» — «Локомотив» — в 21.45.

Кроме того, на канале «Футбол 1» запланированы прямые трансляции матчей «Реал Сосьедад» — «Монако» (19.35) и «Марсель» — «Галатасарай» (21.50); на канале «Футбол 2» покажут игры «Легия» — «Лестер» (19.35) и «Селтик» — «Байер» (21.50); на канале «Матч Игра» можно будет увидеть встречу «Вест Хэм» — «Рапид» (21.50).

Квинси Промес. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Наполи» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 30 сентября

В первом туре «Спартак» на своем поле уступил «Легии» — 0:1, а «Наполи» на выезде сыграл вничью с «Лестером» — 2:2. В национальных чемпионатах дела у команд тоже идут по-разному. Красно-белые чередуют победы с поражениями. В последнем туре была обыграна «Уфа» (2:0), но это ни о чем не говорит. Неаполитанцы, которых тренирует Лучано Спаллетти, лидируют в серии А, одержав шесть побед в шести турах.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает явным фаворитом «Наполи». Коэффициент на победу «партенопейцев» — 1.26, на «Спартак» — 11.5, на ничью — 6.40.

«Наполи» забил в 32 матчах серии А подряд, что является клубным рекордом. Неаполитанцы не проигрывают на своем поле в чемпионате страны и еврокубках с января — 13 побед и три ничьи. Во всех семи играх этого сезона команда Спаллетти забивала минимум два гола. Учитывая все это и неважное состояние «Спартака», кажется, что избежать разгрома уже будет для красно-белых удачей.

Прогноз «СЭ»: победа «Наполи» с форой «-2» с хорошим коэффициентом 2.20.

Марко Николич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Лацио» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 30 сентября

В первом туре «Локомотив» в самой концовке, играя в меньшинстве, спас ничью с «Марселем» на своем поле — 1:1. А вот «Лацио» уступил в Стамбуле «Галатасараю» (0:1), пропустив из-за чудовищной ошибки голкипера Томаса Стракоши. В серии А римляне в минувшие выходные победили в дерби «Рому» — 3:2 и прервали безвыигрышную серию из трех матчей. На счету «Локомотив» две подряд нулевые ничьи с аутсайдерами — «Уралом» и «Химками».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает безусловным фаворитом «Лацио». Коэффициент на победу «орлов» — 1.39, на «Локо» — 7.90, на ничью — 5.30.

Многое в этом матче будет зависеть от того, какой состав выставит главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри, не особо жалующий Лигу Европы. В любом случае римляне в этом сезоне на своем поле грозны в атаке: шесть голов «Специи», два — «Кальяри» и три в минувшие выходные — «Роме». «Локомотиву» голы в последних матчах даются с трудом — всего один мяч в трех играх.

Прогноз «СЭ»: победа «Лацио» и тотал больше 2,5 гола с неплохим коэффициентом 2.08.

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