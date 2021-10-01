В Италии уничтожили Спаллетти за встречу со «Спартаком». И подняли Виторию

Разобрали оценки итальянских СМИ за матч «Наполи» — «Спартак» (2:3).

Как и абсолютное большинство, не думал, что «Спартак» сможет сыграть в Неаполе хотя бы вничью. И совсем не верил, что нынешние красно-белые способны победить «Наполи» на выезде. В четверг произошла большая сенсация, но она стала полностью заслуженной для москвичей.

Прежде всего, команда Руя Витории понравилась тем, что перегрызла более классного соперника. И сваливать все на идиотское, но при этом совершенно справедливое удаление Мариу Руя неаполитанцам не надо. Да, эта красная карточка сильно подкосила Лучано Спаллетти и Ко. Но к тому моменту «Наполи» не реализовал из-за своего раздолбайства явный голевой момент, не превратил единицу на табло в двойку и упустил шанс затем засушить игру. А вот «Спартак» уже начал поднимать голову. Понравилось, что неудача вратаря Максименко в самом начале встречи не выбила россиян из колеи.

Еще отмечу, что Витория оказался расчетливее Спаллетти, так что не зря итальянские СМИ поставили португальцу за этот матч оценки выше, чем Лучано. Так, La Gazzetta dello Sport оценила работу Руя в 7,0, а его оппонента — только в 5,5. Corriere dello Sport тоже отдала безоговорочную победу Витории — те же 7,0 против 6,0 у экс-тренера «Зенита».

В целом «Наполи» в очередной раз на современном этапе своей истории явил Европе провинциальность и закомплексованность. Разочаровала местные СМИ в первую очередь оборона, которая при этом лучшая в серии А-2021/22 после стартовых шести туров — всего два пропущенных мяча, у идущего вторым и в таблице, и по этому показателю «Милана» — три, у остальных — значительно больше, начиная от шести. Монстр защиты Кулибали провел слабую для себя встречу. Его напарник по центру обороны Манолас смотрелся просто отвратительно (неудивительно, что в чемпионате Италии грек не проходит в старт), а победитель Евро-2020 крайний защитник Ди Лоренцо получил от La Gazzetta dello Sport унизительные 4,5 — даже у удаленного Мариу Руя на полбалла выше!

La Gazzetta dello Sport — о матче «Наполи» — «Спартак».

Лучшим же в составе неаполитанцев ведущее издание признало вышедшего на замену сразу после перерыва форварда Осимхена со скромными 6,0 (Corriere dello Sport оказалось чуть щедрее — 6,5). В «Спартаке» же лишь трое получили ниже шестерки: Максименко, Кофрие и Понсе. Выделен, конечно, автор дубля Промес — 7,5 (столько же и от Corriere). Общий балл всех гостей за победу на стадионе «Диего Армандо Марадона» — 7,0. «Наполи» же получил только 5,5. Так что итальянские СМИ признают неудачу «Наполи», а некоторые, пусть и скрепя сердце, подчеркивают, что «Спартак» заслужил три очка.

Да, при этом Corriere dello Sport поставила главному арбитру Ивану Кружляку аж 4,0 — за то, что словак якобы выпустил в какой-то момент из рук нити игры во втором тайме. Но даже при этом удаление Мариу Руя сомнению не подвергается. Спаллетти после финального свистка сетовал , что «ответную» красную карточку рефери мог бы предъявить раньше. Но Лучано же прекрасно понимает, что и он сам, и его команда на победу не наработали. Да и на ничью тоже.

Corriere dello Sport — о матче «Наполи» — «Спартак».

В общем, выражаю полный респект ослабленному травмами «Спартаку» за матч в Неаполе, однако такой банкет требует продолжения. Если красно-белые хотят прогрессировать и расти, то эта встреча должна стать некой отправной точкой, а не вещью в себе. И по составу, и по качеству игры москвичи как были, так и остаются карликом по меркам большой футбольной Европы. Один отдельно взятый — пусть и громкий — успех в гостях против единоличного лидера серии А ничего принципиально не меняет.

Вот когда такие страстные матчи, как против «Наполи», встанут в «Спартаке» на поток, а к самоотверженности добавится общекомандное качество, тогда можно будет говорить о серьезном прорыве.

А пока — спасибо за классные эмоции, которые подарила нам встреча в Неаполе!