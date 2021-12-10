Кошмар продолжается.

— Мы не можем всегда играть с открытым забралом. Иначе нас просто убьют! — перед заключительным домашнем матчем Лиги Европы Маркус Гисдоль публично отошел от своих принципов. В стартовых играх при немецком тренере «Локомотив» восхищал мотивацией нестись в атаку, прессинговать и играть в открытую с соперниками любой сложности. Но быстро выдохся, тактически просел и вынужденно откатился к старым настройкам.

В Марселе Гисдоль выстроил 4-2-2-2, которые весной внедрил Марко Николич, и намеренно сыграл вторым номером. Никакой высокой линии обороны, минимум встречного давления и вообще желания раскрываться — в матче, где нужна была только победа, «Локо» действовал максимально прагматично.

Но развалился даже быстрее, чем обычно.

Полтора месяца назад команда Гисдоля легко выдерживала интенсивный режим и вырывала победы в концовках. Спустя пару недель подустала и отбивалась даже в большинстве. А теперь выходит на поле уже уставшей.

На «Велодроме» «Локо» все же пытался встречать в финальной трети, но «Марсель» легко выбирался из-под давления, доминировал (77% владения к перерыву и 7-1 не только по ударам, но и по угловым) и заслуженно повел, вскрыв самую уязвимую точку. «Локомотив» немецкой сборки постоянно проваливается на стандартах — этим активно пользовались «Галатасарай», «Лацио», а теперь и «Марсель». После гола достаточно посмотреть на растерянный взгляд Рыбуса и Пабло, чтобы понять: перед тем как думать об атаке, «Локомотиву» неплохо бы поработать над тем, чтобы больше не оставлять чужих форвардов в своей вратарской.

Удивительно, но страдания не закончились, даже когда «Марсель» остался вдесятером — хотя Рыбус, посадивший Ронжье на две карточки, частично выровнял игру. Это случилось очень кстати, потому что к тому моменту «Локомотив» мог гореть 0:3 — спасибо Худякову, который спас после убойного выхода один на один, а также арбитру, не заметившему фол Едвая в штрафной.

Время на то, чтобы спасти безнадежную игру и вырвать хотя бы имиджевую ничью, еще оставалось. Но даже в большинстве команда Гисдоля ни разу не пробила в створ. И завершила матч, в котором была необходима исключительно победа, с жалкими 5 ударами (конечно, все мимо) и 30% владения мячом.

Осенью клуб презентовал новую стратегию развития и нанял команду менеджеров из Германии. Убрал тренера, дававшего результат, и вложил в трансферы рекордные 30 миллионов евро, которые собирался отбить за счет перепродажи молодых игроков. Но заканчивает год на последнем месте в группе Лиги Европы, с 5 поражениями подряд и игрой, при которой рыночная стоимость состава не растет, а только падает.

Вместо дорогостоящего Сапсана, который обещал Ральф Рангник, мы получили единственную команду из России, занявшее последнее место в еврокубковой группе.

Теперь главная интрига: как руководство «Локо» объяснит все это РЖД. Потому что внятных формулировок, кажется, вообще не существует.