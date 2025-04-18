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«МЮ» избежал позора тремя голами за семь минут. На глазах у Фергюсона перевернул игру с «Лионом»

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Лионом» в Лиге Европы
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Харри Магуайр после гола.
Фото Reuters
«Красные дьяволы» — в полуфинале ЛЕ.
Лига Европы. 1/4 финала.
17 апреля, 22:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
5:4
Лион

«Манчестер Юнайтед» одержал героическую победу над «Лионом» в ответном четвертьфинале Лиги Европы. Команда Рубена Аморима забила три мяча во втором экстра-тайме, превратив 2:4 в 5:4, и прошла в полуфинал. Поражение от французов могло стать настоящим позором для манкунианцев.

Защитник &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Харри Магуайр (слева) празднует победный гол в&nbsp;ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против &laquo;Лиона&raquo;.«МЮ» вытянул себя из пропасти, феноменальный Хайкин вывел «Буде» в полуфинал Лиги Европы, «Атлетик» идет за мечтой

«МЮ» упустил преимущество 2:0, но остался в большинстве

После ничьей в первом матче (2:2) шансы команд были равны, однако «Красные дьяволы» быстро захватили преимущество. Мануэль Угарте открыл счет уже на 10-й минуте, а Диогу Далот в компенсированное время удвоил его. Португалец шикарно разобрался в чужой штрафной после дальнего заброса Харри Магуайра — англичанин неожиданно стал одним из главных героев встречи.

Манкунианцы могли добивать интригу в самом начале второго тайма, но Алехандро Гарначо традиционно загубил шикарный момент. На этот раз аргентинец запустил мяч во вратаря всего с нескольких метров. В 2025 году один из самых хайповых футболистов «МЮ» отличился всего два раза.

Чем ближе становился финальный свисток, тем увереннее себя чувствовали гости: с 65-й до 90-й минуты они серьезно превзошли «МЮ» по владению мячом (70 процентов против 30) и ударам — восемь на пять. «Красные дьяволы» пытались контратаковать, но получалось не очень. На 71-й минуте опытный Корентен Толиссо отквитал один мяч, а всего через семь минут Николас Тальяфико сравнял счет.

Игра шла к овертайму, однако прямо перед ним расклад сил изменился — Толиссо получил вторую желтую и оставил «Лион» в меньшинстве. Решение арбитра выглядело неоднозначно — Лени Йоро бежал по правому флангу к передаче, полузащитник преследовал и слегка задел ногу соперника. Лени упал, а Сандро Шерер достал «горчичник». При этом Йоро был вдалеке от ворот, а вокруг было еще много защитников «Олимпика».

«МЮ» сотворил чудо в овертайме

Вдесятером «Лион» неожиданно не потерял в качестве и в овертайме добавил еще два мяча: на 105-й отличился Райан Шерки, а на 110-й — Александр Ляказетт с пенальти. После второго мяча до конца встречи оставалось в районе 10 минут — чтобы хотя бы уйти в серию пенальти, манкунианцам надо было забивать два. «МЮ» сенсационно перевыполнил план.

Уже на 114-й Бруну Фернандеш тоже реализовал пенальти, а дальше произошло настоящее безумие. «МЮ» на глазах сэра Алекса Фергюсона вонзил еще два мяча — на 120-й и 120+1-й! Каземиро дважды нашел в штрафной партнеров, а Коби Майну и Харри Магуайр идеально выступили в завершении. Для победы «МЮ» все-таки хватило овертайма, а центральный защитник Магуайр оформил 1+1.

«Лион» в оставшееся время пытался подобраться к воротам соперника, но в меньшинстве с трудом пробивался даже к чужой трети. Игра получилась ярчайшей: команды нанесли по 21 удару и на двоих заколотили девять голов. Однако в полуфинал прошел «Манчестер» — там встретится с «Атлетиком» из Бильбао, стадион которого примет финал турнира. Матчи пройдут 1 и 8 мая.

Для команды Аморима Лига Европы — возможность спасти сезон. «Красные дьяволы» идут в чемпионате Англии 14-ми, а во внутренних кубках потеряли шансы на победу задолго до финалов.

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