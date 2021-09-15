Предматчевая пресс-конференция главного тренера и нападающего железнодорожников.

В четверг на «РЖД Арене» «Локомотив» проведет первый матч группового этапа Лиги Европы против французского «Марселя». Накануне матча на вопросы журналистов ответили главный тренер команды Марко Николич и нападающий Франсуа Камано.

Российский чемпионат и Лига Европы — это разные истории

— Как оцените группу «Локомотива» в Лиге Европы?

Николич: — У нас хорошо начался сезон. Беспроигрышная серия, команда в отличной форме. Российский чемпионат и Лига Европы — это разные истории. У нас очень сильная группа, очень интересная. Можно сказать, что на уровне Лиги чемпионов. Соперники усилились, они готовы к играм. Очень рад, что у нас такая группа. Я уверен в нашей команде. Знаю, что ребята будут полностью отдаваться на поле, показывать дерзость и мужество.

— На стадионе будет находиться 30% болельщиков. Как вы к этому относитесь?

Николич: — Я рад, что они будут на стадионе. Я гордился в прошлом году за Россию, что у нас были болельщики в то время, как в Европе — пустые стадионы. С болельщиками — это другая игра, другая атмосфера. Уверен, они будут поддерживать нашу команду в завтрашнем матче с «Марселем». Это даст нам сил!

— Как вы оцениваете «Марсель»?

Николич: — В «Марселе» особенный стиль игры. Мы специально готовились к ним, не буду обсуждать это. Мне кажется, что мы хорошо готовы.

Камано: — Я играл с этой командой во Франции. У них произошли большие изменения. Я знаю, что в команде сейчас много новых игроков. Бросается в глаза, что «Марсель» бьется на сто процентов. Они выгрызают очки.

— Кажется, что новички «Локомотива» еще не до конца влились в команду. Вы согласны с этим?

Николич: — Нормально, что они еще до конца адаптировались к новым условиям. Наши новички очень качественные и молодые. Керк — талантлив, но ему нужно время для адаптации в команде. Новички будут вливаться в команду по ходу сезона. Важно, что в команде теперь есть ротация, на каждой позиции есть конкуренция. Уверен, что новички будут приносить пользу «Локомотиву».

Камано: — Я очень рад, что Бека-Бека пришел. Он очень веселый и добрый человек, который открыт к общению. Он очень много хорошего показывает на поле. Конечно, я рад, что у меня есть друг, который разговаривает на французском. Теперь мне есть с кем поговорить в команде на родном для меня языке.

«Локомотив» в хорошем игровом ритме

— В матче с «Крыльями» на поле появился 20-летний Максим Петров. Готовы ли вы к подобным экспериментам в Лиге Европы?

Николич: — Хороший вопрос. Я отвечал на него уже своими делами. Я не смотрю на возраст игрока, это для меня не важно. Самое главное — это качество. Способен ли он выполнить задачу или нет. Я горжусь, что у меня в команде было много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве».

— Кто из «Локомотива» не сможет принять участие в завтрашнем матче?

Николич: — Рыбус вернулся из сборной с проблемами со спиной. Посмотрим, может, он выйдет. Антон Миранчук находится в Германии, все это знают. Зе Луиш тоже имеет повреждение. Больше травмированных нет.

— Каково играть на «РЖД Арене» после тренировок на такой большой арене, как «Лужники»?

Николич: — Мы тренировались в Черкизово два с половиной месяца этой весной, когда показывали сумасшедший результат в прошлом сезоне. Последние десять дней только в Лужниках работаем. Тем не менее Черкизово — это дом для нас. Мы чувствуем себя там максимально комфортно, нам нравится находиться на этом стадионе. Внутри очень горячая атмосфера, что делает игру совершенно иной. Мне лично больше нравится маленький стадион с атмосферой, чем большая чаша.

Камано: — Я согласен. Черкизово — это наш дом. Да, мы тренируемся в Лужниках, но мы рады каждый раз возвращаться домой, где нас поддерживают болельщики.

— Совсем недавно была информация, что Франсуа Камано застрял в Гвинее. Что на самом деле произошло?

Камано: — Я бы не хотел комментировать ситуацию в Гвинее. Это уже в прошлом. Произошло событие — переворот. Я готовился к игре с Марокко, но она не состоялась. Вы все знаете почему. Я не терял концентрацию, был в фокусе. Я знал, что в России меня ждут, и мне предстоят тяжелые матчи. У меня состоялись телефонные разговоры с главным тренером, он оказал мне поддержку. Я вернулся с большим настроем побеждать. «Локомотив» в очень хорошем игровом ритме. Мы должны продолжать и дальше так играть.