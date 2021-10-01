«Локомотив» все еще классная команда. Против «Лацио» ей не хватило харизмы и опыта

Марко Николичу нужно время.

За последние годы «Локомотив» обоснованно приучил нас к тому, что является самой достойной отечественной командой на европейской арене. Достойно противостоит сильнейшим, удивляет тактическими заготовками, бьется и борется, а иногда даже и цепляет очки. Увы, таковы реалии сегодняшнего «достойно» в нашем футболе. Но на этой неделе «Спартак» в удивительном матче обыграл в гостях лидера чемпионата Италии «Наполи», а «Зенит» в Лиге чемпионов победил 4:0. Удивил и «Локомотив» во встрече с «Лацио», просто вновь по-своему.

К 8-й минуте матча римляне поняли, что на левом фланге обороны железнодорожников проходной двор, и стали создавать там моменты один за другим. В итоге с фланга Дмитрия Рыбчинского, которому Алексис Бека-Бека «помогал» лишь обрезами и пропуском мяча между ногами, «Лацио» создал 8 (!) голевых моментов. Работал данный маршрут вплоть до финального свистка.

Гуру футбольной аналитики наверняка смогут разделить матч на некие отрезки, но для простого болельщика игра выглядела абсолютно понятным единым целым без проблесков надежды. Цельной была и команда, не готовая в конкретном матче противостоять яркому «Лацио» Маурицио Сарри. Порой своеобразный Index Instat на этот раз вполне показателен. У Константина Марадишвили — худшего в составе «Локо» — оценка 212, а у лучшего, Пабло, — 261. Очень компактно, никто особо не выпадал, но никто и не выделялся.

Главный тренер Марко Николич справедливо говорит о проблемах с составом. Он потерял трех основных центральных защитников, а вынужденный перевод Дмитрия Баринова в оборону показал неготовность остальных игроков середины поля вести игру. У любой команды случаются плохие матчи, но нужен условный Гжегож Крыховяк, который добавит огня.

Как раз харизмы и опыта «Локомотиву» в Риме отчаянно не хватало. Бека-Бека обладает талантом, чтобы стать для «Локо» новым Мануэлом Фернандешем или Лассана Диарра, но пока это лишь талант и перспектива. Новая «десятка» Тино Анджорин пока больше напоминает Давида Муджири, но никак не Дмитрия Лоськова. Уже завтра он может стать по-настоящему крутым и стоить 20 миллионов евро, которые прописаны в опции о его выкупе у «Челси». Но это — завтра, а достойно играть «Локомотиву» нужно уже сегодня.

Омолодившийся «Локомотив», безусловно, остается классной командой. Но у нее новые слабости и новые достоинства. И нужно время, чтобы их нащупать и заново выстроить играющую и управляемую команду.

Кирилл Брейдо