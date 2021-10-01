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«Локомотив» все еще классная команда. Против «Лацио» ей не хватило харизмы и опыта

Сегодня, 14:45
30 сентября. Рим. «Лацио» — «Локомотив» — 2:0. Железнодорожники уступили в Италии. Фото ФК «Локомотив»
30 сентября. Рим. «Лацио» — «Локомотив» — 2:0. Железнодорожники уступили в Италии. Фото ФК «Локомотив»
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Марко Николичу нужно время.
Лацио — Локомотив
30&nbsp;сентября. Рим. &laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Железнодорожники уступили в&nbsp;Италии. «Локомотив» проиграл «Лацио». Но куда хуже, что команда Николича уныла

За последние годы «Локомотив» обоснованно приучил нас к тому, что является самой достойной отечественной командой на европейской арене. Достойно противостоит сильнейшим, удивляет тактическими заготовками, бьется и борется, а иногда даже и цепляет очки. Увы, таковы реалии сегодняшнего «достойно» в нашем футболе. Но на этой неделе «Спартак» в удивительном матче обыграл в гостях лидера чемпионата Италии «Наполи», а «Зенит» в Лиге чемпионов победил 4:0. Удивил и «Локомотив» во встрече с «Лацио», просто вновь по-своему.

К 8-й минуте матча римляне поняли, что на левом фланге обороны железнодорожников проходной двор, и стали создавать там моменты один за другим. В итоге с фланга Дмитрия Рыбчинского, которому Алексис Бека-Бека «помогал» лишь обрезами и пропуском мяча между ногами, «Лацио» создал 8 (!) голевых моментов. Работал данный маршрут вплоть до финального свистка.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

Гуру футбольной аналитики наверняка смогут разделить матч на некие отрезки, но для простого болельщика игра выглядела абсолютно понятным единым целым без проблесков надежды. Цельной была и команда, не готовая в конкретном матче противостоять яркому «Лацио» Маурицио Сарри. Порой своеобразный Index Instat на этот раз вполне показателен. У Константина Марадишвили — худшего в составе «Локо» — оценка 212, а у лучшего, Пабло, — 261. Очень компактно, никто особо не выпадал, но никто и не выделялся.

Главный тренер Марко Николич справедливо говорит о проблемах с составом. Он потерял трех основных центральных защитников, а вынужденный перевод Дмитрия Баринова в оборону показал неготовность остальных игроков середины поля вести игру. У любой команды случаются плохие матчи, но нужен условный Гжегож Крыховяк, который добавит огня.

Как раз харизмы и опыта «Локомотиву» в Риме отчаянно не хватало. Бека-Бека обладает талантом, чтобы стать для «Локо» новым Мануэлом Фернандешем или Лассана Диарра, но пока это лишь талант и перспектива. Новая «десятка» Тино Анджорин пока больше напоминает Давида Муджири, но никак не Дмитрия Лоськова. Уже завтра он может стать по-настоящему крутым и стоить 20 миллионов евро, которые прописаны в опции о его выкупе у «Челси». Но это — завтра, а достойно играть «Локомотиву» нужно уже сегодня.

Омолодившийся «Локомотив», безусловно, остается классной командой. Но у нее новые слабости и новые достоинства. И нужно время, чтобы их нащупать и заново выстроить играющую и управляемую команду.

Кирилл Брейдо

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ахмат
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19%

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Обе забьют - да

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