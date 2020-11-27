Победа в память о Марадоне, разгром команды Карреры, чудо-гол «Тоттенхэма». Главное в Лиге Европы

Главные события 4-го тура Лиги Европы, по итогам которого обладателями первых путевок в плей-офф стали «Арсенал», «Лестер», «Хоффенхайм» и «Рома».

Загребская стена

Группа К

«Вольфсбергер» — «Динамо» З — 0:3 (Маер, 60. Петкович, 75. Иванушец, 90+1).

Если у замыкающего таблицу ЦСКА проблемы с забитыми мячами, то у загребского «Динамо» полный порядок с обороной. Хорваты уже четыре тура держат ворота на замке и возглавляют таблицу. С одной стороны, они ушли в отрыв. Но этот результат, скорее, на руку российскому клубу, для которого определяющим станет встреча с «Вольфсбергером».

ЦСКА — «Фейеноорд» — 0:0

И В Н П М О 1. Динамо З 4 2 2 0 4-0 8 2. Фейеноорд 4 1 2 1 4-5 5 3. Вольфсбергер 4 1 1 2 5-6 4 4. ЦСКА 4 0 3 1 2-4 3

Слезы Неаполя

Группа F

«Наполи» — «Риека» — 2:0 (Политано, 41. Лосано, 75).

АЗ — «Реал-Сосьедад — 0:0.

За сутки неаполитанский стадион «Сан-Паоло» превратился в мемориал Диего Марадоны. Поминальные свечи, баннеры, флаги, цветы... Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис уже заявил, что неаполитанскую арену переименуют в честь великого аргентинца. Его портрет вывели на табло арены. Рядом год рождения и через тире знак бесконечности.

Задолго до игры, которая проходила при пустых трибунах, территория вокруг «Сан-Паоло» была заполнена тысячами болельщиков, а огни файеров в память о Марадоне напоминали кратер Везувия.

QU? HERMOSURA ?



En la previa del partido por Europa League, los hinchas de Napoli se juntaron con bengalas para homenajear a Diego Armando Maradona, en los alrededores del estadio que ahora lleva su nombre ???



? Claudio Russo pic.twitter.com/ozAzxe4GLX — TNT Sports LA (en ?) (@TNTSportsLA) November 26, 2020

Прибыв на стадион, свой памятный букет возложили и представители команды. Лоренцо Инсинье и легендарный завхоз «Наполи» Томмазо Стараче. Человек, который начал работать в клубе в 1977 году и в золотую для клуба пору помогал Марадоне с бутсами. Он был рядом с Диего даже в сборной Аргентины во время проходившего в Италии ЧМ-1990.

В центре поля неаполитанцы выстроились в одинаковых футболках с 10-м номером на спине и фамилией Марадоны. В такую же облачился и главный тренер Дженнаро Гаттузо.

И, естественно, никакого результата, кроме победного, в этот вечер для «Наполи» не существовало. Несмотря на рекордные для этого турнира 23 удара, по счету все получилось скромно, но результат достигнут, и после ничьей главных конкурентов команда возглавила таблицу.

Каррера и Петреску стали дальше от плей-офф

Группа G

АЕК — «Заря» — 0:3 (Громов, 61. Кабаев, 75. Юрченко, 86, с пенальти).

«Брага» — «Лестер» — 3:3 (Аль-Мусрати, 4. Паулинью, 24. Франсержиу, 90 — Барнс, 10.Томас, 78. Варди, 90+5).

Массимо Каррера закрыл больничный и вернулся к работе, однако его команда столкнулась с серьезными проблемами в игре с аутсайдером группы. Хотя после выездной победы (4:1) этого никто не ждал. Тем не менее, первый тайм завершился без забитых мячей, а в начале второго украинский легионер АЕК Шахов в верховом единоборстве попал сопернику локтем в лицо и получил вторую желтую карточку. И это было только начало, потому что затем в простейшей ситуации голкипер хозяев не смог зафиксировать мяч, и первым к нему успел Громов. Итог — унизительное домашнее поражение.

«Ничего не могу сказать своим игрокам, — цитирует Карреру Footboom. — Они выложились на полную. Иногда так бывает в футболе, что вы просто проигрываете».

Теперь для выхода из группы греческие «двуглавые орлы» должны совершить чудо — обыграть двух фаворитов. За сохранение шансов грекам стоит поблагодарить «Лестер», который пропустил от «Браги» на 90-й минуте, однако спас игру благодаря голу Варди за мгновения до финального свистка. Для Джейми это 150-й гол на профессиональном уровне, который еще и вывел «лис» в плей-офф. Отметим и снайпера «Браги» Паулинью, он с 12 мячами стал лучшим еврокубковым бомбардиром португальского клуба.

? Jamie Vardy has scored the 150th goal of his senior career for club & country. He scored his first senior goal 9 years ago this month, for Fleetwood against Wycombe in FA Cup first round (Nov 2011) #UEL pic.twitter.com/9J9AAWoKnm — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) November 26, 2020

Группа А

ЧФР — «Рома» — 0:2 (Дебелюх, 49 в свои ворота. Верету, 67, с пенальти).

ЦСКА Сф — «Янг Бойз» — 0:1 (Нсаме, 34).

Тают шансы и у команды другого экс-тренера РПЛ Дана Петреску. Впрочем, после двух поражений от «Ромы» ЧФР отстает от «Янг Бойз» на три очка и еще встретится с чемпионами Швейцарии. В свою очередь римляне в третий раз подряд сыграли на ноль и заранее получили пропуск в плей-офф.

? Congratulations, Roma! Round of 32 contenders ?



Which players impressed you tonight? ?#UEL pic.twitter.com/tKQvZI4bgN — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 26, 2020

100 голов эпохи Моуринью

Группа J

«Тоттенхэм» — «Лудогорец» — 4:0 (Карлос Винисиус, 16, 34. Уинкс, 63. Лукас Моура, 73).

ЛАСК — «Антверпен» — 0:2 (Рафаэлов, 52. Геркенс, 73).

Один Бэйл к 20-й минуте атаковал ворота чемпионов Болгарии пять раз, а к финальному свистку «шпоры» перестреляли гостей со счетом 24:0! Забил, впрочем, не валлиец, а открывший счет голам в составе «Тоттенхэма» Карлос Винисиус. И это был исторический момент, так как команда продлила свою результативную серию в Лиге Европы до 25 матчей, повторив рекорд «Вильярреала» и «Севильи».

УИИИИИИИИИИИИИИИнкс ?



Примерно с таким звуком залетал мяч за шиворот киперу «Лудогорца» pic.twitter.com/fcjIuZlGKB — Матч ТВ (@MatchTV) November 26, 2020

За красоту же у лондонцев в четверг отвечал Уинкс, от бровки запустивший мяч за шиворот вратарю. Конечно, это был не гол с центра поля, что случалось в предыдущих турах, но смотрелось все очень эффектно. По дальности это третье взятие ворот в истории турнира. Наконец, установивший окончательный счет Лукас Моура довел счет результативных атак «Тоттенхэма» под началом Моуринью до 100. Особенный, кстати, заглянул в будущее, выпустив на замену нападающего Скарлетта, который стал самым юным в истории клуба участником еврокубков в 16 лет и 247 дней.

53.7 — Harry Winks' goal vs Ludogorets came from a distance of 53.7 yards — only two goals have been scored from further out in the Europa League since 2009-10; Jordi G?mez v PSV (61.2 yards) and Kemar Roofe v Standard Li?ge (55.4 yards), both in October of this year. Pinpoint. pic.twitter.com/b9zaZ9q1ya — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2020

Триллер в Глазго

Группа D

«Рейнджерс» — «Бенфика» — 2:2 (Арфилд, 7. Руф, 69 — Таверньер, 78, в свои ворота. Пиззи, 81).

«Стандард» — «Лех» — 2:1 (Тапсоба, 63. Лайфис, 90+4 — Исхак, 60).

После банкротства «Рейнджерс» прошел очищение низшими дивизионами, а человеком, который снова делает легендарный клуб великим, стал Стивен Джеррард. С его первых матчей в Шотландии стало ясно, что знаменитый полузащитник обещает вырасти в незаурядного тренера, и нынешний сезон пока что лучший для Стиви Джи в новом качестве. Его команда до сих пор не потерпела ни одного поражения, но все же матчи с «Бенфикой» показали, что «джерс» еще есть, куда расти. После классного дальнего удара Руфа хозяева, видимо, слишком поверили в свои силы, и, как и в Лиссабоне (3:3), упустили преимущество в два мяча.

Two goals down? No problem for Benfica! ???



? MD3: 3-1 down, draw 3-3

?? MD4: 2-0 down, draw 2-2 #UEL pic.twitter.com/taOKw8ROj6 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 26, 2020

Группа В

«Мольде» — «Арсенал» — 0:3 (Пепе, 50. Нельсон, 55. Балогун, 83).

«Дандолк» — «Рапид» В — 1:3 (Шилдс, 63, с пенальти — Кнасмюльнер, 11. Кара, 37, 58).

Группа С

«Ницца» — «Славия» Пр — 1:3 (Гоури, 60 — Лингр, 14. Олайинка, 64. Сима, 75).

«Байер» — «Хапоэль» Б-Ш — 4:1 (Шик, 29. Бэйли, 48. Демирбай, 76. Аларио, 80 — Швиро, 58).

Группа Е

«Гранада» — «Омония» — 2:1 (Суарес, 8. Соро, 73 — Асанте, 60).

ПСВ — ПАОК — 3:2 (Гакпо, 20. Мадуэке, 51. Мален, 53 — Варела, 4. Тзолис, 13).

Группа Н

«Лилль» — «Милан» — 1:1 (Бамба, 60 — Саму Кастильехо, 46).

«Спарта» П — «Селтик» — 4:1 (Ганцко, 26. Юлиш, 38, 80. Плавшич, 90+4 — Эдуар, 15).

Группа I

«Маккаби» Т-А — «Вильярреал» — 1:1 (Пешич, 47 — Алекс Баэна, 45).

«Карабах» — «Сивасспор» — 2:3 (Зубир, 8. Матич, 51 — Коне, 40, с пенальти, 79. Кайоде, 58).

Группа L

«Гент» — «Црвена Звезда» — 0:2 (Петрович, 1. Милунович, 58).

«Слован» Л — «Хоффенхайм» — 0:2 (Баумгартнер, 77. Крамарич, 89, с пенальти).

Турнирное положение и календарь матчей Лиги Европы

Цифры дня

2 подряд гостевых еврокубковых матча без пропущенных мячей «Фейеноорд» провел впервые с Кубка УЕФА-1996/97.

2-й раз ПСВ выиграл еврокубковый матч, отыграв отставание в два мяча. Предыдущий подвиг удался голландцам в 1963 году.

4 тура подряд забивает в Лиге Европы нападающий «Сивасспора» Кайоде.

5 мячей в двух матчах с «Селтиком» забил нападающий «Спарты» Юлиш.

7 гостевых матчей с забитыми мячами составляет лучшая с 2009 года еврокубковая серия «Милана».

13 матчей потребовалось АЗ, чтобы сыграть на ноль еврокубковый матч с испанской командой. При этом «Реал Сосьедад» лишь раз смог пробить в створ ворот.

37 секунд провел на поле перед своим первым голом за «Арсенал» 19-летний Балоган.

1687 дней разделили два гола полузащитника «Милана» Саму Кастильехо в Лиге Европы. Предыдущий испанец забил еще в составе «Вильярреала».