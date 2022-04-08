Главные события первых четвертьфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Невезучие «быки»

«Лейпциг» подошел к четвертьфиналу с серией из десяти матчей без поражений, однако «Аталанта» заставила «быков» отыгрываться. Соло ворвавшегося в штрафную Муриэля завершилось эффектным выстрелом в дальнюю «девятку». От поражения же немцев в очередной раз спас капитан команды Орбан, причем перед тем, как венгр заставил Дзаппакосту срезать мяч в свои ворота, Андре Силва не сумел реализовать пенальти — Муссо отбил удар.

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Реализация моментов в четверг вряд ли порадовала Доменико Тедеско, так как в концовке удар Собослои головой завершился попадание в перекладину, а потом в одной атаке защитники «Аталанты» дважды отбивали мяч с линии ворот. У бергамасков и персонально вышедшего на поле на 67-й минуте Алексея Миранчука столь очевидных шансов забить не было. Хотя один раз российский полузащитник в штрафной пытался улучшить позицию и не смог пробить по воротам, а когда Миранчук отдал острую передачу Копмайнерсу, удар голландца заблокировали.

Сюрприз от «Айнтрахта»

«Айнтрахт» совсем не испугался игры с каталонцами и старался действовать на встречных курсах. В первом тайме голкипер Трапп не позволил забить Феррану Торресу и Обамеянгу, но это были не столь очевидные моменты, как у промахнувшегося из убойной позиции Соу. Плюс вынужденно поменявшие травмировавшегося Пике каталонцы едва не получили пенальти в свои ворота после рискованного подката Бускетса. Только поход арбитра к монитору разрядил обстановку, так как рефери показали повтор с такого ракурса, где было отчетливо видно, что сначала была игра в мяч.

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«Орлы», конечно, расстроились, но как они начали второй тайм! Стоило Эрику Гарсии вынести мяч из штрафной через центр, и оказавшийся первым на подборе Кнауфф образцовым по силе и точности ударом попал под перекладину. И тут же счет едва не удвоил пробивший чуть выше цели Линдстрем. В эти минуты трудно было поверить в то, что в последний раз «Айнтрахт» побеждал еще 13 марта. Однако девятая на данный момент команда бундеслиги в этом сезоне периодически удивляет. То устроит разгром крепкому «Байеру» (5:2), то обыграет в Мюнхене «Баварию» (2:1).

Но если немцы взяли свое мощью, то «Барселона» ответила красотой. Перепасовка, которую по ходу голевой атаки устроили в штрафной Френки де Йонг и Торрес — это какая-то тики-така в квадрате. Класс сине-гранатовых все больше давал о себе знать, а удаление Туты, который получил второе предупреждение за снос Гави на чужой половине поля, заставило «Айнтрахт» в концовке уйти в глухую оборону. С таким раскладом ничья — более чем достойны результат для «орлов», но выжить на «Камп Ноу» им будет сложно.

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Лига конференций: заколдованный соперник

Предыдущий визит за Полярный круг — ночной кошмар Жозе Моуринью. Те 1:6 от «Буде-Глимт», после которых Особенный устроил разнос футболистам из ближайшего резерва, португальцу будут припоминать еще долго, и он это понимает. В противном случае Моуринью вряд ли отреагировал бы на интервью Никиты Хайкина, в котором российский вратарь назвал жребий удачным. Однако тренер не промолчал и пообещал дать ответ на футбольном поле.

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Для этого у «Ромы» была совсем другая — боевая версия состава. Соответственно, Хайкину скучать не приходилось. В паре эпизодов по ходу первого тайма голкипер выручил, но когда Мхитарян блестящим пасом в касание забросил мяч за спины защитникам, остановить удар расстрелявшего ближний угол Пеллегрини было невозможно.

Сказать то же самое про ответный гол «Буде» нельзя даже с поправкой на небольшой рикошет от собственного игрока. Новичок чемпионов Норвегии Венбангомо, который не забивал в официальных матчах почти четыре года, кажется, сам не мог поверить тому, что опытный Руй Патрисиу сыграет на ленточке столь неловко. Видимо, «Буде» — заколдованный соперник для Моуринью. А Хайкин сам ответил португальцу своей игрой, вытянув из-под перекладины сложнейший удар в исполнении Пеллегрини. Вратарь сохранил своей команде шансы на концовку, по ходу которой еще один рикошет принес скандинавам новую историческую победу.

Самый безумный матч дня позволил «Фейеноорду» установить национальный рекорд. Прежде ни одна голландская команда не забивала 36 мячей в рамках одной еврокубковой кампании. Не умаляя достижений роттердамцев, стоит отметить, что они прошли три отборочных раунда, а еще такая результативность говорит о среднем уровне третьего по статусу еврокубка.