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«Айнтрахт» остановил «Барселону», Миранчук ничего не показал Тедеско, команда Хайкина — кошмар для Моуринью

«Айнтрахт» остановил «Барселону», Миранчук ничего не показал Тедеско
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 апреля. «Лейпциг» — «Аталанта». Алексей Миранчук в игре.
Фото Reuters
Главные события первых четвертьфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Невезучие «быки»

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 19:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
1:1
Аталанта
Голы
Муриэль, 17 (0:1), Дзаппакоста, 58 (1:1)
Нереализованный пенальти
Андре Силва 58
РБ Лейпциг
Гулачи Орбан Клостерманн Гвардиол (Хальстенберг, 73) Хенрикс (Мукьеле, 87) Анхелиньо Нкунку (Новоа, 87) Ольмо (Собослои, 73) Лаймер Кампль Андре Силва (Форсберг, 62)
Аталанта
Муссо Паломино Мерих Демирал Хатебур Дзаппакоста (Пеццелла, 89) Копмайнерс Фройлер (Миранчук, 67) де Рон Пессина (Скальвини, 62) Пашалич (Бога, 62) Муриэль (Сапата, 62)
Предупреждения
Гвардиол 51’, Хальстенберг 85’  -  Паломино 3’
Судьи
Оливер (Англия)

«Лейпциг» подошел к четвертьфиналу с серией из десяти матчей без поражений, однако «Аталанта» заставила «быков» отыгрываться. Соло ворвавшегося в штрафную Муриэля завершилось эффектным выстрелом в дальнюю «девятку». От поражения же немцев в очередной раз спас капитан команды Орбан, причем перед тем, как венгр заставил Дзаппакосту срезать мяч в свои ворота, Андре Силва не сумел реализовать пенальти — Муссо отбил удар.

Реализация моментов в четверг вряд ли порадовала Доменико Тедеско, так как в концовке удар Собослои головой завершился попадание в перекладину, а потом в одной атаке защитники «Аталанты» дважды отбивали мяч с линии ворот. У бергамасков и персонально вышедшего на поле на 67-й минуте Алексея Миранчука столь очевидных шансов забить не было. Хотя один раз российский полузащитник в штрафной пытался улучшить позицию и не смог пробить по воротам, а когда Миранчук отдал острую передачу Копмайнерсу, удар голландца заблокировали.

Сюрприз от «Айнтрахта»

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
1:1
Барселона
Голы
Кнауфф, 48 (1:0), Торрес, 66 (1:1)
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Хинтереггер Тута Якич (Роде, 89) Соу Костич Камада (Туре, 80) Линдстрем (Хауге, 73) Борре (Ахе, 89) Кнауфф
Барселона
тер Штеген Пике (Лангле, 23) Араухо Жорди Альба Гарсия Бускетс Педри Гави (де Йонг, 62) Траоре (Дембеле, 62) Торрес Обамеянг
Предупреждения
Костич 45+2’, Тута 61’, Якич 82’  - 
Удаления
Тута 78’ (вторая ж.к)
Судьи
Йованович (Сербия)

«Айнтрахт» совсем не испугался игры с каталонцами и старался действовать на встречных курсах. В первом тайме голкипер Трапп не позволил забить Феррану Торресу и Обамеянгу, но это были не столь очевидные моменты, как у промахнувшегося из убойной позиции Соу. Плюс вынужденно поменявшие травмировавшегося Пике каталонцы едва не получили пенальти в свои ворота после рискованного подката Бускетса. Только поход арбитра к монитору разрядил обстановку, так как рефери показали повтор с такого ракурса, где было отчетливо видно, что сначала была игра в мяч.

«Орлы», конечно, расстроились, но как они начали второй тайм! Стоило Эрику Гарсии вынести мяч из штрафной через центр, и оказавшийся первым на подборе Кнауфф образцовым по силе и точности ударом попал под перекладину. И тут же счет едва не удвоил пробивший чуть выше цели Линдстрем. В эти минуты трудно было поверить в то, что в последний раз «Айнтрахт» побеждал еще 13 марта. Однако девятая на данный момент команда бундеслиги в этом сезоне периодически удивляет. То устроит разгром крепкому «Байеру» (5:2), то обыграет в Мюнхене «Баварию» (2:1).

Но если немцы взяли свое мощью, то «Барселона» ответила красотой. Перепасовка, которую по ходу голевой атаки устроили в штрафной Френки де Йонг и Торрес — это какая-то тики-така в квадрате. Класс сине-гранатовых все больше давал о себе знать, а удаление Туты, который получил второе предупреждение за снос Гави на чужой половине поля, заставило «Айнтрахт» в концовке уйти в глухую оборону. С таким раскладом ничья — более чем достойны результат для «орлов», но выжить на «Камп Ноу» им будет сложно.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
1:1
Лион
Голы
Боуэн, 52 (1:0), Ндомбеле, 66 (1:1)
Вест Хэм Юнайтед
Ареола Крессуэлл Зума Доусон Фредерикс Пабло Форнальс Соучек Райс Антонио Боуэн Бенрама (Джонсон, 46)
Лион
Антони Лопеш Эмерсон Люкеба Густо Боатенг (Токо Экамби, 64) Ауар Лукас Пакета Февр (Тете, 64) Тиагу Мендес (Денайер, 90) Ндомбеле Дембеле
Предупреждения
Антонио 88’, Боуэн 90+6’  - 
Удаления
Крессуэлл 45+3’
Судьи
Цвайер (Германия)
Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
1:0
Рейнджерс
Голы
Руис, 40 (1:0)
Брага
Матеус Коуту (Оливейра, 88) Витор Тормена Карму Фабиану Силва Аль-Мусрати (Лукас Минейру, 82) Орта (Каштру, 82) Руис (Мигел Фале, 75) Орта Медейруш (Витор Оливейра, 75) Гомиш
Рейнджерс
Макгрегор Таверньер Бэйсси Голдсон Балогун (Баришич, 62) Ландстрем Джэк (Арибо, 62) Камара Эрфилд Кент Сакала (Руф, 62)
Предупреждения
Карму 22’  -  Джэк 36’
Судьи
Масса (Италия)

Лига конференций: заколдованный соперник

Лига конференций. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
2:1
Рома
Голы
Пеллегрини, 43 (0:1), Сальтнес, 56 (1:1), Ветлесен, 89 (2:1)
Буде-Глимт
Хайкин Сампстед Хейбротен Вембангомо Моэ (Квиле, 90+1) Ветлесен Сальтнес Хаген Пеллегрино Эспейорд (Бонифас, 77) Кумсон (Мугиша, 82)
Рома
Руй Патрисиу Карсдорп Роджер Ибаньес Манчини (Смоллинг, 69) Кумбулла Кристанте Пеллегрини Сержиу Оливейра Залевски (Винья, 65) Мхитарян (Шомуродов, 65) Абрахам
Предупреждения
Кристанте 18’, Винья 88’
Судьи
Гезюбюйюк (Голландия)

Предыдущий визит за Полярный круг — ночной кошмар Жозе Моуринью. Те 1:6 от «Буде-Глимт», после которых Особенный устроил разнос футболистам из ближайшего резерва, португальцу будут припоминать еще долго, и он это понимает. В противном случае Моуринью вряд ли отреагировал бы на интервью Никиты Хайкина, в котором российский вратарь назвал жребий удачным. Однако тренер не промолчал и пообещал дать ответ на футбольном поле.

Для этого у «Ромы» была совсем другая — боевая версия состава. Соответственно, Хайкину скучать не приходилось. В паре эпизодов по ходу первого тайма голкипер выручил, но когда Мхитарян блестящим пасом в касание забросил мяч за спины защитникам, остановить удар расстрелявшего ближний угол Пеллегрини было невозможно.

Сказать то же самое про ответный гол «Буде» нельзя даже с поправкой на небольшой рикошет от собственного игрока. Новичок чемпионов Норвегии Венбангомо, который не забивал в официальных матчах почти четыре года, кажется, сам не мог поверить тому, что опытный Руй Патрисиу сыграет на ленточке столь неловко. Видимо, «Буде» — заколдованный соперник для Моуринью. А Хайкин сам ответил португальцу своей игрой, вытянув из-под перекладины сложнейший удар в исполнении Пеллегрини. Вратарь сохранил своей команде шансы на концовку, по ходу которой еще один рикошет принес скандинавам новую историческую победу.

Лига конференций. 1/4 финала
07 апр, 19:45. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
3:3
Славия Пр
Голы
Синистерра, 10 (1:0), Олайинка, 41 (1:1), Коллинс Сор, 67 (1:2), Сенеси, 74 (2:2), Оркун Кекчю, 86 (3:2), Траоре, 90+5 (3:3)
Фейеноорд
Марсиано Педерсен Сенеси Маласиа Траунер Оркун Кекчю (Хендрикс, 89) Эурснес Тил (Торнстра, 64) Синистерра Линссен (Дессерс, 64) Нелсон (Джаханбахш, 77)
Славия Пр
Коларж Холеш (Мадсен, 90+1) Ба Таловеров (Лингр, 66) Кудела Качараба Оскар Дорли Траоре Олайинка (Тецл, 83) Коллинс Сор Шранц
Предупреждения
Траунер 20’, Педерсен 43’, Марсиано 45+2’, Сенеси 53’, Синистерра 84’  -  Олайинка 45+2’, Таловеров 57’, Шранц 85’
Судьи
Мелер (Турция)

Самый безумный матч дня позволил «Фейеноорду» установить национальный рекорд. Прежде ни одна голландская команда не забивала 36 мячей в рамках одной еврокубковой кампании. Не умаляя достижений роттердамцев, стоит отметить, что они прошли три отборочных раунда, а еще такая результативность говорит о среднем уровне третьего по статусу еврокубка.

Лига конференций. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
2:1
ПАОК
Голы
Жерсон, 13 (1:0), Пайет, 45 (2:0), Эль-Каддури, 48 (2:1)
Марсель
Манданда Салиба Чалета-Цар Колашинац (Камара, 63) Лирола (Ронжье, 63) Гендузи Жерсон Гей Пайет Бакамбю (Дьенг, 46) Дженгиз Юндер
ПАОК
Пасхалакис Ингасон Креспо Лиратзис Виейринья Аугусту Бисесвар (Митрицэ, 75) Куртич Цингарас (Эль-Каддури, 46) Живкович Акпом (Чолак, 75)
Предупреждения
Жерсон 76’, Камара 90’, Дьенг 90+4’  -  Бисесвар 73’, Куртич 90+4’
Удаления
Жерсон 90+4’ (вторая ж.к)
Судьи
Марчиняк (Польша)
Лига конференций. 1/4 финала
07 апр, 22:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
0:0
ПСВ
Лестер
Шмейхель Фофана Эванс Рикарду Перейра (Джастин, 67) Кастань Барнс Тилеманс Мэддисон Олбрайтон (Дака, 81) Дьюсбери-Холл Ихеаначо (Лукман, 67)
ПСВ
Мвого Рамальо Боскальи Макс Сангаре Мауру Жуниор (Тезе, 90+1) Верман Гетце Захави (Доан, 69) Мадуэке (Брума, 82) Гакпо (ван Гинкел, 90+1)
Предупреждения
Олбрайтон 81’  - 
Судьи
Кружляк (Словакия)
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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