«Айнтрахт» вышвырнул «Барселону» из еврокубков, Миранчук не смог спасти матч с командой Тедеско, «Рома» забила четыре мяча в ворота Хайкина

Главные события ответных четвертьфинальных матчей Лиги Европы и Лиги конференций.

Невероятный Нкунку

В этот раз Джан Пьеро Гасперини выпустил Алексея Миранчука на поле на 70-й минуте, но ни он, ни другие резервисты не смогли помочь «Аталанте» спасти игру, которая изначально складывалась не по ее сценарию. Возможно, перелом мог наступить во втором тайме, когда мяч попал в руку стоявшему в «стенке» Дани Ольмо. Однако испанский арбитр Матео Лаос долго изучал повтор и пришел к выводу, что сначала было попадания в плечо, поэтому на пенальти хозяевам рассчитывать не стоит.

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Ну а в команде Доменико Тедеско привычно солировал Нкунку. Воспитанник «ПСЖ», за которым охотятся ведущие клубы Европы, открыл счет, а в концовке убил интригу лично заработав и потом реализовав пенальти. Таким образом, у француза в этом сезоне уже 30 голов. Чтобы оценить степень прогресса Нкунку, нужно знать, что столько же мячей у 24-летнего полузащитника было за всю предыдущую карьеру на профессиональном уровне.

Ему осталось всего четыре удара, чтобы повторить клубный рекорд Вернера. Что касается «Аталанты», то все логично. Сложно рассчитывать на серьезные результаты, если у команды уже восемь домашних поражений. Это худший результат эпохи Гасперини.

Франкфурт превратился в «Баварию»

«Айнтрахт», болельщики которого заполонили улицы столицы Каталонии, — единственная команда, которая не проиграла «Барселоне» за последний месяц. И «орлы» не собирались ограничиваться минимумом, шокировав «Камп Ноу» смелым дебютом. Эрик Гарсия завалил в штрафной Линдстрема, и Костич уверенно реализовал пенальти. Четвертый 11-метровый за два матча — это что-то невероятное для матчей сине-гранатовых, и статистики даже подсчитали, что столько же раз каталонцев наказывали за 55 предыдущих игр.

Показалось, несчастный случай. «Барса» почти постоянно находилась в атаке, только творить чудеса в воротах Траппу не приходилось. Немцы же огрызались редко, да метко, доводя до удара каждую атаку. С большинством Тер Штеген справлялся, однако Борре выстрелил под перекладину с такой силой и точностью, что шансов у вратаря не было. Колумбиец и забил красиво, и отпраздновал свой успех трогательно, почтив память также игравшего под 19-м номером за сборную знаменитого соотечественника Фредди Ринкона.

Хави был нужен быстрый гол после перерыва, и он едва не состоялся. Но когда Обамеянг с полутора метров не замкнул прострел Дембеле, стало ясно, что это не день «Барселоны». Второй мяч Костича лишь подтвердил очевидное и продлил немецкие кошмары каталонцев. После декабрьских 0:3 от «Баварии» Хави сказал, что команда достигла дна. Потом начался подъем, и тут — после 15 матчей без поражений — на горизонте появился новый немецкий ужас. Если учесть, что «Айнтрахт» в бундеслиге сейчас девятый, это настоящая катастрофа. И не важно, что при счете 1:3 и девяти добавленных минутах «Барса» была обязана забивать второй мяч. То есть, 3:3 были возможны, но чуда хозяева не заслужили. Это был праздник для 30 тысяч немецких фанатов на «Камп Ноу».

Британский прорыв

Игра в Лионе продемонстрировала, как велика роль одного эпизода. Хозяева вполне могли открыть счет, однако удар Токо-Экамби пришелся в штангу, и встреча пошла совсем по другому сценарию. По сути, «Вест Хэм» обеспечил себе место в полуфинале на стыке двух таймов. В концовке первого мастер голов со «второго этажа» Доусон вбил мяч в сетку после подачи углового. Потом дальним ударом отличился Райс, а сразу после перерыва французов приговорил отличившийся в обоих матчах Боуэн.

«Вест Хэм» вышел в полуфинал еврокубка впервые с 1976 года.

«Рейнджерс» поставили на стартовый штурм. Они практически смяли «Брагу» после гола одного из самых результативных защитников европейского футбола Тавернье, и португальцам повезло, что ВАР увидел контакт мяча с рукой другого латераля — Баришича, и отменил гол Руфа. Впрочем, это и попадание форварда сборной Ямайки в каркас ворот лишь отсрочили неизбежное. Неугомонный Руф заработал пенальти и красную карточку для Витора Тормены, а Таверньер забил 13-й мяч в текущем сезоне.

Казалось, все в руках «джерс», и они легко доведут дело до победы. Только «Брага» решила не сдаваться на милость победителя. Гости пережили легкий испуг, когда арбитр во второй раз отменил гол Руфа, и уже в концовке сравняла счет в британском стиле. Защитник Давид Кармо блестяще пробил головой при подаче углового, однако в овертайме хозяева все же взяли свое. Измотанных в меньшинстве гостей все-таки добил Руф, а второе удаление в составе «Браги» превратило второй дополнительный тайм в формальность.

Лига конференций: месть Особенного

Жозе Моуринью, который в трех играх с «Буде-Глимт» потерпел два поражения и довольствовался домашней ничьей в групповом раунде, уверял, что его команда достойно отреагировала на осенние 1:6, проигрыш недельной давности — несчастный случай, а дальше должен пройти сильнейший. То есть, «Рома».

Оставалось подтвердить слова делом, и началась игра по сценарию Особенного. Российского голкипера Никиту Хайкина дезориентировало движение Кристанте, и вратарь отбил мяч через центр — точно на ногу Эбрахаму. Еще сложнее «Буде» стало после дубля дважды выскочившего один на один Дзаньоло. Дисквалифицированный тренер скандинавов Кьетиль Кнутсен, которого две тысячи приехавших в Рим фанатов поддержали изготовлением масок с портретом специалиста, совсем загрустил на трибуне.

Ему было все понятно. И хет-трик Дзаньоло — первый еврокубковый со времен присутствовавшего на игре Франческо Тотти и самый молодой в истории «волков» — ничего принципиально не менял. Месть Моуринью состоялась, а норвежская сказка закончилась.

Неделю назад ПСВ и «Лестер» оказались единственными, кто завершил свой матч нулевой ничьей. В Эйндховене эти команды стартовали так, словно хотели компенсировать полуторачасовую «засуху». Даже удивительно, что при таком количестве моментов пришлось больше половины тайма ждать восьмого в этом евросезоне гола Захави, который повторил рекорд голландского клуба. Но в итоге ПСВ сгубило то, что вместо развития успеха хозяева постепенно уступили инициативу «лисам», а те в концовке не только отыгрались, но и отменили овертайм победным голом защитника Рикарду Перейры.

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«Спарта» и «Фейеноорд» словно продолжили перестрелку недельной давности, устроив при этом соревнование по результативным ошибкам. Кокчю лишил голландцев быстро добытого преимущества, но на исходе часа игры ему ответил голкипер пражан Мандоус. Дикая потеря привела к издевательскому голу автора дубля Дессерса.

«Марселю» помогли ветераны. 37-летний Манданда идеально сыграл в воротах, а 35-летний Пайет использовал передачу Гендузи. Это 11-й гол капитана в еврокубках, который за всю историю клуба уступает только Жану-Пьеру Папену (23) и Мамаду Ньянгу (13).