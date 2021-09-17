Сумасшедший автогол в Стамбуле, «Наполи» и «Лестер» напугали «Спартак», у Шомуродова две голевых передачи

Главные события стартового тура в Лиге Европы и бонус из Лиги конференций.

Спаллетти без поражений и сенсация с Стамбуле

Группа С

«Лестер» — «Наполи» — 2:2 (Перес, 9. Барнс, 64 — Осимен, 69, 87). «Спартак» — «Легия» — 0:1 (Кастрати, 90+1)

В спартаковской группе два фаворита ожидаемо выдали живой и я яркий матч. «Лестер» задал в нем тон, снова показав, как здорово переходит в контратаки. Перехват, несколько передач, и Перес с лета вколачивает мяч в сетку. Кажется, подопечные Брендана Роджерса могут все это проделать даже с завязанными глазами. Сохраняли же преимущество самоотверженность защитников и классно игравший Шмайхель. Это было особенно актуально по итогам первого тайма, в котором «Наполи» уступал, но при этом имел трехкратный перевес по ударами (15-5).

Только итальянцы давили, а забивали англичане. Пусть даже радость Гари Линекера и заполнивших трибуны болельщиков оказалась преждевременной, и ВАР разглядел микроскопический офсайд у Даки. Зато не забивавший с февраля Барнс спустя несколько минут сделал все идеально и по правилам. Но даже перевес в два мяча еще требовалось сохранить, а это «Лестеру» не удалось. Сверхактивный на протяжении всего матча Осимен своим дублем отменил первое в сезоне поражение Лучано Спаллетти. И как с такими соперниками играть «Спартаку»?

И В Н П М О 1. Легия 1 1 0 0 1-0 3 2. Наполи 0 0 0 0 0-0 0 3. Лестер 0 0 0 0 0-0 0 4. Спартак 1 0 0 1 0-1 0

Группа Е

«Галатасарай» — «Лацио» — 1:0 (Стракоша, 66, в свои ворота). «Локомотив» — «Марсель» — 1:1 (Анджорин, 89 — Дженгиз Юндер, 59, с пенальти). Обзор — здесь .

Что касается соперников «Локомотива», то, как и в Москве, фаворит остался без победы, хотя в первом тайме «Галатасарай» ни разу не попал в створ ворот. Однако это, как оказалось, и не требовалось. За стамбульцев все сделал голкипер «Лацио» Стракоша, который практически повторил ставший знаменитым автогол словака Дубравки на Евро-2020. Спокойно принимая мяч, который от ноги защитника римских «орлов» свечой срезался в сторону собственных ворот, албанский голкипер ухитрился забросить его в сетку. Для команды Фатиха Терима это первая еврокубковая победа за три года — с момента выигрыша в Лиге чемпионов у «Локомотива» (3:0).

И В Н П М О 1. Галатасарай 1 1 0 0 1-0 3 2. Марсель 1 0 1 0 1-1 1 3. Локомотив 1 0 1 0 1-1 1 4. Лацио 1 0 0 1 0-1 0

«Лацио» пропустил курьезнейший гол ???



Стракоша выронил мяч после свечи защитника. «Галатасарай» ликует через смех ? pic.twitter.com/hh8Tt36qpO — Матч ТВ (@MatchTV) September 16, 2021

Шедевр Гетце

Группа В

ПСВ — «Реал Сосьедад» — 2:2 (Гетце, 31. Гакпо, 54 — Янузай, 33. Исак, 39). «Монако» — «Штурм» — 1:0 (Диатта, 66). Обзор матча — здесь.

Если «Монако» не мог подобрать ключи к воротам «Штурма» до появления на поле Головина, то в Эйндховене события развивались куда живее, а игру взорвал Гетце, которому выбил мяч на ногу пытавшийся прервать прострел голкипер. Однако уже через восемь минут «Реал Сосьедад» вел в счете. Гости и до этого могли отличиться, но голландцев спасала перекладина.Примечателен успех Исака, ведь швед, став лучшим снайпером басков в прошлом сезоне, наконец-то открыл счет голам в текущих турнирах.

Украшением всего тура стала игра Гетце. Особенно перед вторым голом ПСВ. Немецкий полузащитник пробросил мяч между ногами одному сопернику, и потом неуловимым движением повторил этот номер с другим оппонентом, сделав голевую передачу Гакпо. А что творилось по ходу семи добавленных арбитром минут! Ворота басков спасла штанга, на что Ойярсабаль ответил нереализованным выходом один на один. В этой группе явно будет жарко.

И В Н П М О 1. Монако 1 1 0 0 1-0 3 2. Реал Сосьедад 1 0 1 0 2-2 1 3. ПСВ 1 0 1 0 2-2 1 4. Штурм 1 0 0 1 0-1 0

Вечер волевых побед

Группа G

«Байер» — «Ференцварош» — 2:1 (Паласиос, 37. Вирц, 69 — Ммаэ, 8). «Бетис» — «Селтик» — 4:3 (Миранда, 32. Хуанми, 34, 53. Борха Иглесиас, 50 — Айети, 13. Юранович, 27, с пенальти. Ралстон, 87).

В Германии, в отличие от Испании или Италии, нет повальной моды разделять вратарей на тех, кто играет в чемпионате, и так называемых кубковых голкиперов. Поэтому Андрей Лунев снова остался в запаса, а первого номера «Байера» Градецки огорчили уже в дебюте после провала леверкузенской обороны. Но это все, чего добились венгры, тогда как «аспириновые» довели дело до волевой победы. При этом победный гол звездочки хозяев Вирца состояля при полном попустительстве обороны «Ференцвароша».

Вторая игра этой группы получилась самой веселой в этот вечер. Возможно, все было бы иначе, если бы не ВАР, который исправил ошибку не засчитавшего гол «Селтика» арбитра. На волне успех шотландцы удвоили свое преимущество, однако это было слишком, учитывая уровень игры и подбор футболистов в «Бетисе». В итоге севильцы отыгрались даже проще, чем пропустили два мяча. А после перерыва забили столько же. Конечно, нужно отметить автора дубля Хуанми, но персонального упоминания заслуживает и выведший хозяев на поле с капитанской повязкой Хоакин.

И В Н П М О 1. Бетис 1 1 0 0 4-3 3 2. Байер 1 1 0 0 2-1 3 3. Селтик 1 0 0 1 3-4 0 4. Ференцварош 1 0 0 1 1-2 0

Крал пока на лавке

Группа Н

«Динамо» З — «Вест Хэм» — 0:2 (Антонио, 21. Райс, 50).

«Рапид» В — «Генк» — 0:1 (Онуачу, 90+2).

Никола Влашич дебютировал в основном составе «молотобойцев» на родине. До этого бывший полузащитник ЦСКА один раз вышел на замену в АПЛ, тогда как экс-спартаковец Крал по-прежнему сидит в запасе. Объективно в данный момент чеху крайне сложно выиграть конкуренцию и стать твердым игроком основы.

Загребский защитник повторил трюк Лингарда.



Прекрасный подарок для Майкла Антонио ? pic.twitter.com/W0D4OFJAsf — Матч ТВ (@MatchTV) September 16, 2021

Гости, не игравшие в групповых этапах еврокубков на протяжении пятнадцати лет и не побеждавшие там с прошлого века, повели в счете благодаря дикой ошибке защитника, который отдавал пас вратарю, а вместо этого вывел один на один Антонио. Гол «Вест Хэма» номер два — тоже работа над ошибками соперника. Все началось с потери Петковича, после чего голкипер сборной Хорватии Ливакович не выручил, когда совершивший сольный проход Райс отправил мяч ему между ногами.

И В Н П М О 1. Вест Хэм 1 1 0 0 2-0 3 2. Генк 1 1 0 0 1-0 3 3. Рапид В 1 0 0 1 0-1 0 4. Динамо З 1 0 0 1 0-2 0

Группа А. «Рейнджерс» — «Лион» — 0:2 (Токо Экамби, 23. Тавернье, 55, в свои ворота). «Брондбю» — «Спарта» П — 0:0.

И В Н П М О 1. Лион 1 1 0 0 2-0 3 2. Спарта Пр 1 0 1 0 0-0 1 3. Бреннбю 1 0 1 0 0-0 1 4. Рейнджерс 1 0 0 1 0-2 0

Группа D. «Айнтрахт» — «Фенербахче» — 1:1 (Ламмерс, 43 — Езил, 10). «Олимпиакос» — «Антверпен» — 2:1 (Эль-Араби, 52. Рябчук, 87 — Саматта, 74).

Три года не забивал в еврокубках полузащитник «Фенербахче» Езил, но его гола не хватило для победы, так как в компенсированное время арбитр отменил мяч турок, которые еще и не реализовали пенальти. А «Олимпиакос» лидером группы сделал классный удар в «девятку» в исполнении молдавского защитника Рябчука.

И В Н П М О 1. Олимпиакос П 1 1 0 0 2-1 3 2. Фенербахче 1 0 1 0 1-1 1 3. Айнтрахт Ф 1 0 1 0 1-1 1 4. Антверпен 1 0 0 1 1-2 0

Группа F. «Мидтьюлланн» — «Лудогорец» — 1:1 (Исаксен, 3 — Десподов, 32). «Црвена Звезда» — «Брага» — 2:1 (Родич, 74. Катаи, 87, с пенальти — Галену, 76).

И В Н П М О 1. Црвена Звезда 1 1 0 0 2-1 3 2. Лудогорец 1 0 1 0 1-1 1 3. Мидтьюлланн 1 0 1 0 1-1 1 4. Брага 1 0 0 1 1-2 0

Турнирное положение, результаты и календарь матчей Лиги Европы

Лига конференций: нескучная «Рома»

«Рома» — ЦСКА Сф — 5:1 (Пеллегрини, 25, 62. Эль-Шаарави, 38. Манчини, 82. Эбрахам, 86 — Кэри, 10)

Мы как-то привыкли, что в последние годы работа Жозе Моуринью — смертная тоска в стиле «как бы чего не вышло». Однако в «Роме» Особенный словно решил сменить образ, и смотреть матчи «волков» одно удовольствие. Знаешь, что скучно не будет. Римляне вполне могут пропустить дома от софийского ЦСКА, зато как ответят! Пеллегрини — самый результативный на данный момент полузащитник в чемпионатах топ-5 — забросил мяч в «девятку», словно рукой.

Передача Шомуродова и отличный удар Эль-Шаарави. Так «Рома» повела в матче с софийским ЦСКА ? pic.twitter.com/JvKZPqd7Cd — Матч ТВ (@MatchTV) September 16, 2021

Дальше все было, как в недавней игре с «Сассуоло». Шомуродов отдал — Эль-Шаарави забил. Узбекский форвард сам начал атаку и, не выключившись из эпизода, перед своим пасом классно сыграл в отборе перед штрафной. Шомуродов и сам мог отправить мяч в сетку, однако его удар пришелся в штангу. Этот эпизод пришелся на отрезок, когда потрепавшие нервы хозяевам болгары выдохлись и развалились после дубля Пеллегрини. А точку в игре Эбрахам поставил опять же при помощи Шомуродова. Тот выдал такой проникающий пас, что позавидуют топовые плеймейкеры.

Сегодня Шомуродов раскрылся как прекрасный ассистент ?



Вторая голевая Эльдора в матче ? pic.twitter.com/FD64GEYQ4a — Матч ТВ (@MatchTV) September 16, 2021