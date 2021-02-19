Вспышка Бэйла, мощь «МЮ», Луческу против обидчиков «Зенита»

Главные события первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Вернулись зрители — вернулись протесты

«Динамо» К — «Брюгге» — 1:1 (Буяльский, 62 — Мехеле, 67)

Игровой день начался в Киеве, причем по рекомендации УЕФА начало матча сдвинули на два часа из-за морозной погоды. А самое главное — на игру допустили зрителей. Соответствующее решение правительство приняло накануне. По нынешним временам это уже событие, и болельщиков привел в восторг красивейший гол Буяльского, который закрутил мяч в дальнюю «девятку». Хотя, вместе с фанатами вернулись и акции протеста против президента Игоря Суркиса и главного тренера Мирчи Луческу.

The first goal of the #UEL knockout stage was this absolute peach from Vitaliy Buyalskiy for Dynamo Kyiv. A good omen. We move ??pic.twitter.com/23pw0OpXAQ — Ranks FC (@RankSquad) February 18, 2021

В свою очередь «Брюгге» осложнил жизнь коронавирус, из-за чего в украинскую столицу не прилетели главный тренер Филипп Клеман, его помощники, а также три футболиста основного состава во главе с Ванакеном. Из-за простуды не сыграл и лучший снайпер бельгийской лиги Ланг, но все же обидчики «Зенита», которыми руководил наставник молодежной команды Рик де Мил, справились с ситуацией. Домашняя ничья, да еще и с пропущенным голом, явно не в пользу киевлян.

Рэшфорд напомнил времена Чарльтона

«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» — 0:4 (Бруну Фернандеш, 27, 58. Рэшфорд, 65. Джеймс, 90)

По этой игре трудно было поверить, что еще осенью «Реал Сосьедад» лидировал в ла лиге. Баски в испанском чемпионате и сейчас на достойном пятом месте, однако этого недостаточно, чтобы противостоять «МЮ». Разницу, конечно, сделал забивший два мяча Бруну Фернандеш, а Рэшфорд довел свой еврокубковый счет в этом сезоне до семи мячей.

Bruno Fernandes 20th goal this season (0-1) #mufc pic.twitter.com/npRO7BbaOf — United Goals ?? (@UnitedGoals__) February 18, 2021

Вроде бы не выдающиеся цифры, но дело в том, что англичане в составе «красных дьяволов» не играли в континентальных турнирах столь результативно с 1965 года. Тогда в Кубке ярмарок тон задавал сэр Бобби Чарльтон. Кроме того, Рэшфорд единственный в своей команде футболист, который отличился во всех пяти турнирах текущего сезона.

Ренессанс Бэйла?

«Вольфсбергер» — «Тоттенхэм» — 1:4 (Линдль, 55, с пенальти — Сон Хын Мин, 13. Бэйл, 28. Лукас Моура, 34. Карлос Винисиус, 88)

Изначально красивая история возвращения Бэйла в «Тоттенхэм» не слишком сильно изменила жизнь валлийца. Собственно футбольных успехов у Гарета меньше, чем разговоров о его персоне. «Реал» уже думает, куда пристроить бесполезный, но при этом очень дорого обходящийся актив, в Англии обсуждают слухи о недовольстве игрока работой с Жозе Моуринью, а на поле нечасто появляющийся там Бэйл чаще выглядит тенью себя прежнего.

Забыл о существовании Бэйла? А вот и он ?



Победный гол + пас в игре с «Вольфсбергом» от Гарета ???https://t.co/Inih0CLEec pic.twitter.com/QatobHRp9i — Матч ТВ (@MatchTV) February 18, 2021

Однако случаются и просветления вроде сегодняшнего. Сначала форвард ассистировал Сон Хын Мину, а потом забил эффектный гол, финтом усадив защитника на газон. Да, соперники находятся в разных весовых категориях, но все равно статистика Бэйла впечатлила. Например, он ни разу не ошибся в передачах, выполнил больше всех подкатов (4) и создал четыре голевых момента.

?? @GarethBale11 — MotM: Wolfsberger AC 1?-4? @SpursOfficial



?? Goals — 1

?? Assists — 1

? Key Passes — 4

? Tackles — 4

? Dribbles — 3

? Shots — 2

? Pass Accuracy — 100%

? Rating — 9.08 pic.twitter.com/MN3k5c5JfK — WhoScored.com (@WhoScored) February 18, 2021

Радость Станковича

«Црвена Звезда» — «Милан» — 2:2 (Канга, 52, с пенальти. Павков, 90+3 — Панков, 42, в свои ворота. Эрнандез, 61, с пенальти).

Конечно, был безумный матч в Берне, где «Янг Бойз» громил «Байер», потом позволил леверкузенцам отыграть три мяча, но все же вырвал в концовке победу (4:3). Хорош был «Мольде», который вдохновил отраженный голкипером пенальти, а «Рейнджерс» устроил перестрелку с «Антверпеном». И все же кажется, что по драматизму все затмила игра в Белграде. Исключительно за счет характера «Црвены Звезды», которой удалось отыграться дважды. Сначала благодаря пенальти в исполнении бывшего игрока «Ростова» Канга. Потом — в добавленное арбитром время в почти безвыходной ситуации. Такой ее сделало удаление еще одного нашего давнего знакомого — экс-защитника «Зенита», «Волги» и «Крыльев Советов» Родича. И, конечно, еще более ярким сделала сюжет игры личность главного тренера «Звезды», ведь знаменитый в прошлом футболист Деян Станкович отыграл девять сезонов за миланский «Интер». После спасительного гола он ликовал чуть ли не сильнее своих футболистов, а добавили атмосферы пустым трибунам собравшиеся около нее балканские фанаты.

«Црвена Звезда» сравняла в матче с «Миланом» в добавленное время ?



Больше всех голу радовался легендарный полузащитник «Интера», а теперь главный тренер сербов — Деян Станкович ??https://t.co/okbuUsrX2Y pic.twitter.com/jStPUfxUhC — Матч ТВ (@MatchTV) February 18, 2021

Переворот за две минуты

«Лилль» — «Аякс» — 1:2 (Веа, 72 — Тадич, 87, с пенальти. Броббей, 89)

Если смотреть на имена, то самой яркой афишей казалась встреча «Бенфики» и «Арсенала». Однако на нейтральном поле в Риме они сыграли в соответствии со своим нынешним статусом команд, проводящих довольно средний сезон. Зато лидеры чемпионатов Франции и Голландии предложили один из самых ярких сюжетов вечера. Точнее, постарался «Аякс», перевернувший игру за две минуты. В чем-то амстердамцам повезло, так как переломный пенальти получился дискуссионным. «Доги» растерялись, пропустили пас Классена и рывок Броббея. 19-летний юноша забил в этом сезоне три мяча при 136 минутах игрового времени. Жаль, летом талантливого игрока увезет из Амстердама его скандальный агент Мино Райола.

Статистика дня

4-м футболистом «Тоттенхэма», забившим в еврокубках не менее 20 голов, стал Сон Хын Мин.

9 лет ПСВ не забивал в плей-офф еврокубков.

10 раз попадали в офсайд игроки «Арсенала». Это больше, чем количество ударов лондонцев (7).

13 результативных баллов у полузащитника «Гранады» Кенеди (7 голов, 6 передач). Из бразильцев в пяти ведущих лигах Европы в этом сезоне играет полезнее только Неймар (17).

24 гола забил в Лиге Европы нападающий «Хоффенхайма» Даббур. Израильтянину осталось всего два мяча до рекордсмена турнира Адурица.

59 голов за один день плей-офф — рекорд турнира в нынешнем формате.

«Краснодар» — «Динамо» З — 2:3 (Берг, 29. Классон, 69 — Петкович, 15, 54. Атьемвен, 85)

«Славия» П — «Лестер» — 0:0

«Брага» — «Рома» — 0:2 (Джеко, 5. Борха Майораль, 86)

«Янг Бойз» — «Байер» — 4:3 (Фасснахт, 3. Сьебаште, 19, 88. Элиа, 44 — Шик, 49, 51. Диаби, 68)

«Олимпиакос» — ПСВ — 4:2 (Бухалакис, 9. М'Вила, 37. Эль-Араби, 45+2. Масурас, 83 — Захави, 14. 40)

«Антверпен» — «Рейнджерс» — 3:4 (Авенатти, 45. Рафаэлов, 45+8, с пенальти. Хонгла, 67 — Арибо, 39. Баришич, 59, с пенальти, 90, с пенальти. Кент, 83)

«Зальцбург» — «Вильярреал» — 0:2 (Пако Алькасер, 41. Фер Ниньо, 71)

«Мольде» — «Хоффенхайм» — 3:3 (Эллингсен, 41. Андерсен, 70. Фофана, 74 — Даббур, 8, 28. Баумгартнер, 45+3)

«Бенфика» — «Арсенал» — 1:1 (Пиззи, 55, с пенальти — Сака, 57)

«Гранада» — «Наполи» — 2:0 (Эррера, 19. Кенеди, 21)

«Маккаби» Т-А — «Шахтер» — 0:2 (Алан Патрик, 31. Тете, 90+3)