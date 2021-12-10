«Сразу сказал Селихову, что он возьмет пенальти». Капитан «Спартака» о победе над «Легией», уверенности во вратаре и будущем Руя Витории
Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Легией» признался, что верил в мастерство Александра Селихова после назначения пенальти в ворота «Спартака», призвал журналистов пару дней писать про красно-белых только хорошее и ответил на вопрос о возможном уходе Руя Витории с поста главного тренера.
— Крутой матч получился. Я хочу поздравить всех тех, кто за нас искренне переживал. Мы все очень счастливы. В нашей раздевалке, по-моему, нужно делать ремонт, — с улыбкой сказал Джикия.
— Что ты подумал, когда на последних минутах судья назначил пенальти в ворота «Спартака»?
— Я сказал Саше перед ударом, что он возьмет этот удар, можете сами у него потом спросить. Я был уверен в нем. Он мастер в этом деле.
— Поляки играли сегодня жестко, ты чувствовал это?
— Конечно, почувствовал. Мне один раз так сильно между ног попали, что до сих пор чувствую. Это футбол, такое случается. Они вышли выгрызать и биться до последнего. Мы выдержали эту борьбу. Во втором тайме чуть-чуть подсели, но самое главное — достигли своей цели, о которой я говорил до матча.
— С чем связан спад в игре «Спартака» во втором тайме?
— Они выпустили второго габаритного форварда. Правильно ли мы отошли к своим воротам? Думаю, что да.
— Сегодня вы победили, это важный шаг для «Спартака»?
— Безусловно. Этот матч будет отличным опытом для меня и для всех ребят.
— Когда в жеребьевке попались «Лестер», «Наполи», какие были чувства?
— Сам знаешь ответ.
— Не верил?
— Не то что бы не верил. Понятное дело, все знали, что будет тяжело. Все знали, что такое «Лестер» и «Наполи». Да и «Легия» после первой игры у нас дома навела на очень тяжелые мысли. Сейчас не хочется вспоминать, что я думал, что я не думал. Хочется просто наслаждаться этим моментом. Насладиться сегодняшним вечером. С завтрашнего дня у нас в голове будет «Сочи».
— Первое место — это же круто.
— Согласен. Надеюсь, что все за нас искренне порадуются и будут писать хотя бы сегодня-завтра хорошие материалы.
— Все будут.
— Я надеюсь очень.
— Видел ли ты соперников в Лиге Европы? «Барселона», «Аталанта»...
— «Барселону» вчера смотрел, с «Баварией».
— Это ваши потенциальные соперники.
— Они в 1/16, а мы в 1/8.
— Не уровень, конечно.
— Не скажу, это твои слова. Поэтому говорю, что просто хочется насладиться этим моментом, все остальное будет в следующем году.
— С «Сочи» всегда сложно играть.
— Согласен.
— Что ты об этом думаешь?
— Сегодня не буду об этом думать, начну с завтрашнего дня.
— Видел новость про Тедеско и «Лейпциг»?
— Уже официально? Сегодня не видел новости. Обязательно напишу ему и поздравлю.
— Что ты думаешь о его назначении?
— Это хороший уровень, я рад за него сильно. Мы обязательно спишемся, созвонимся, я его обязательно поздравлю.
— Ты не собираешься пока?
— Куда?
— В «Лейпциг».
— Я игрок «Спартака». Меня это не интересует.
— Понимаешь, что матч с «Сочи» станет последним для Руя?
— Не думаю об этом, все может произойти. Я уже давно в «Спартаке» и мало чему удивляюсь.
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