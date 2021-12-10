Бывший капитан «Спартака» Егор Титов — о победе красно-белых над «Легией» (1:0) и выходе в плей-офф Лиги Европы.

— Огненная концовка?

— Да уж. Если бы не Сашка Селихов, мы бы играли в Лиге конференций... «Спартак» действовал по счету. Бакаев воспользовался подарком защитника поляков. Не забывайте, что у красно-белых не было номинальных форвардов. Ларссон травмирован, Соболев дисквалифицирован, Понсе выбыл давно и надолго. Уже потихонечку даже начали про него забывать.

Все в принципе как обычно. Конец года, травмы, где-то чемоданное настроение. Слава богу, что все так удачно закончилось. Это осень Селихова, теперь даже зима. Парень восстановился, преодолел все сложности. К нему вернулась уверенность. Хочется, чтобы и с «Сочи» он сыграл так же надежно, и во вторую часть сезона вошел с таким же куражом и азартом. Вы же видели, что все после финального свистка побежали его обнимать, целовать. Сегодня Сашка — душа команды. Ну и когда ты делаешь такие сейвы в концовке, это остается в памяти болельщиков надолго, если не навсегда.

— Что вам сегодня понравилось в игре красно-белых?

— Футбол — коллективная игра, командная. Мы же подразумеваем зрелище, хорошее взаимодействие, передачи в одно-два касания, на третьего, забегания. Если оценивать такими категориями, то тогда «троечка». Сегодня команда забила быстрый гол и дальше действовала по счету. Конечно, не хватало нападающих. Тот же Соболев мог зацепиться за мяч, побороться вверху. В атаке вынужденно играли полузащитники. В итоге мы увидели тот футбол, который не очень хотим наблюдать. Имею в виду стиль — оборона, оборона и еще раз оборона.

— Как вам «Легия»?

— Кроме удара в перекладину, поляки ничего сверхъестественного не продемонстрировали. Так что все по делу. Так и должно было быть. Не забывайте, что «Легия» испытывает серьезные проблемы в своем чемпионате, идет на 15-м месте. Пока есть реальный риск вылететь. В общем с этой командой можно и нужно играть. Очень важно, что «Спартак» добавил очки в российскую копилку.

— Почему в Лиге Европы «Спартак» выходит из группы, а в РПЛ находится лишь на 9-м месте? Правы ли те, кто считает, что команде не хватает скамейки для игры на два фронта?

— Да. Я вам больше скажу. «Спартаку» не хватает скамейки даже для РПЛ. Нет футболистов, которые могли бы выходить на замену и явно усиливать игру. Успех в Лиге Европы? Где-то «Наполи» недооценил москвичей. Если бы в одном из этих матчей была ничья, то команде Витории было бы сложно выйти в плей-офф.

Что касается 9-го места в нашем чемпионате, то РПЛ сейчас очень непредсказуемый турнир. Пока есть «Зенит», которому, может быть, навяжет борьбу «Динамо», и все остальные. Каждый может обыграть каждого. «Спартак» находится не на своем месте. Тем не менее, спрос с этой команды всегда был очень высок. Надеюсь, футболисты это понимают. Однако и без серьезного усиления зимой (хотя бы по игроку в каждую линию) будет непросто пробиться в еврокубки на следующий сезон.

— Первая часть сезона практически завершена. Как бы вы оценили работу Руя Витории в «Спартаке»?

— Обычно тренеру дают время — год, два. Но это не про «Спартак». Здесь нужно за короткий срок что-то показать. Тебя сравнивают с предыдущим наставником. Изначально все было против Витории. Он, думаю, не до конца понимал, куда шел. Что это эшафот...

Вы же помните, что происходило в клубе в последнее время. Telegram-каналы, до конца непонятно, кто и как принимал решения... И это считалось «нормальным». Так что если Руй сейчас уйдет, его порадует одно обстоятельство.

— Что именно?

— Неустойка. Это хоть какой-то плюс. А в целом, считаю, его винить ни в чем нельзя. К сожалению, таков уровень футболистов... Я не беру кого-то конкретного, но уровень средний, как и всего нашего чемпионата. Все «просело». Увы, но приходится это констатировать.

— Выходит, попадание в плей-офф Лиги Европы — маленький подвиг?

— Наверное, я с вами соглашусь. Да, где-то «Спартаку» везло. Но факт остается фактом. Человек вывел красно-белых в плей-офф Лиги Европы. И в будущем другие клубы, которые захотят его пригласить, будут судить тренера по матчам ЛЕ, а не РПЛ, по тому, что он смог обойти и «Наполи», и «Лестер». Так что это серьезный пункт в его резюме.

В любом случае, что бы с португальцем дальше ни случилось, но за выступления в Европе ему надо отдать должное. Считаю, он выжимает максимум из этого «Спартака». Повторю свою мысль. Очень многое упирается в уровень футболистов.

В сегодняшнем «Спартаке» нет того, прежнего Промеса, которого мы помним по 2017 году. Тот Квинси мог в любом матче в одиночку решать эпизоды. В пользу красно-белых. Вот за это его болельщики помнят и любят. Сейчас, увы, я таких не вижу...