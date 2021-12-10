«Спартак» приехал отбиваться, а не играть в футбол». Что думают в Польше о победе красно-белых

Бакаев и Селихов вернули «Легию» в 1995-й.

«Спартак» сделал то, что от него требовалось — обыграл в гостях «Легию» и вышел в плей-офф Лиги Европы. Матч получился сложным и насыщенным на события. «СЭ» собрал самые интересные мнения из Польши.

Польские СМИ

В преддверии матча обсуждали не только саму игру, но и медиа-битву двух клубов. «Спартак» припомнил «Легии» баннеры, размещенные на торговых центрах Москвы. Красно-белые ответили тем же, обозначив свой приезд в Варшаву.

Польский сайт TVP Sport нашел отсылку к матчам «Легии» и «Спартака» в Лиге чемпионов сезона-1995/1996. Тогда красно-белые одержали две победы (2:1, 1:0). На фото справа изображен игрок «Легии», стоящий на коленях.

По мнению сайта Wprost, на первых минутах «Легия» смотрелась лучше. Поляки и правда больше владели мячом, но в их планы вмешалась грубая ошибка Майка Навроцки. Защитник «Легии», отдавая пас своему вратарю, буквально подарил мяч Зелимхану Бакаеву.

Комментатор Матеуш Борек, работавший на матче, назвал Навроцки «бездарностью». «Как можно допустить такую ошибку?» — недоумевал он.

В издании Polsat Sport уверены, что «Легии» просто не повезло. «Спартак» редко подходил к воротам Боруца. У «Легии» было больше шансов забить, но россиян несколько раз выручили вратарь и перекладина", — говорится в обзоре матча.

Ключевой эпизод встречи — пенальти в добавленное ко второму тайму время. Форвард «Легии» Томаш Пекхарт мог сравнять счет, но «Спартак» в очередной раз выручил Александр Селихов. Как и месяц назад — в матче против «Лестера» (1:1) — он потащил 11-метровый.

Аналитический портал WhoScored признал Селихова лучшим игроком встречи (8,4). На счету голкипера красно-белых четыре спасения, в то время как его польский визави совершил лишь два сейва. Кроме того, Селихов претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

«У нас было много моментов, почти идеальных, которые могли бы принести нам победу, — считает главный тренер «Легии» Марек Голембевски. — Мы должны были побеждать, но в последнее время нам часто не везет».

«Было видно, что «Спартак» приехал отбиваться, а не играть в футбол, — сказал после финального свистка защитник «Легии» Матеуш Витеска. — Против нас многие так действуют. «Спартак» практически ничего не создал, играл в основном на контратаках. К сожалению, соперники знают, что мы можем допустить ошибку и ждут этого».

«Легия» стала первой командой в истории Лиги Европы, которая выиграла два первых матча в группе, но заняла в итоге последнее место. Кроме того, поражение от «Спартака» лишило поляков внушительной суммы — 210 тысяч евро. Именно столько УЕФА платит клубам за ничью на групповом этапе Лиги Европы.

Соцсети

Пользователи Twitter из Польши остались недовольны выступлениями «Легии» в еврокубках. «Лучшее, что сделала «Легия» этой осенью, — это твиттер-комната», — считает журналист Петр Волосик. Недавно фанаты «Легии» создали дискуссионную площадку, где обсуждают проблемы клуба. На этой неделе к разговору подключился даже президент «Легии» Дариуш Миодуски.

Jedyne, co wysz?o Legii tej jesieni, to pok?j na twitterze. #LEGSPA — Piotr Wo?osik (@PiotrWolosik) December 9, 2021

«Навроцки — топ», — с иронией заявил один из болельщиков «Легии».

Spartak 1:0



Nawrocki TOP — Maciej (@SirMa_Official) December 9, 2021

«Просто опускаются руки», — написал корреспондент Canal+ Sport Анджей Тваровски.

Позже он добавил: «Если Миодуски хочет помочь «Легии», то он должен передать клуб в надежные руки».

Je?li prezes Dariusz Mioduski chce pom?c Legii, to powinien odda? klub w dobre r?ce.#LEGSPA — Andrzej Twarowski (@TwaroTwaro) December 9, 2021

«Непонятный, иррациональный сезон для «Легии». Незабитый пенальти отлично отражает его суть», — считает Pawel Machitko.

Niesamowity jest ten sezon Legii. Niezrozumia?y, irracjonalny, wykr?cony. Karny idealnie w ten motyw. — Pawe? Machitko (@PawelMachitko) December 9, 2021

«Кто мог представить, что «Спартак» займет первое место в группе с «Наполи» и «Лестером»? Никто! Кто ожидал, что «Легия» займет в этой группе последнее место? Все!» — написал DziaLecha.