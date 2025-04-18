Хайкин втащил «Буде-Глимт» в полуфинал Лиги Европы! Отбил два пенальти с заклеенной бровью

Норвежцы героически обыграли «Лацио» в серии 11-метровых.

Лига Европы. 1/4 финала.

17 апреля, 22:00. Olimpico (Рим)

«Буде-Глимт» в триллере с «Лацио» все-таки прошел в полуфинал Лиги Европы. Римляне за 90 минут отыграли два пропущенных в первом матче мяча, а в овертайме забили третий. Но норвежцы на 109-й минуте перевели игру в серию пенальти, где российский вратарь Никита Хайкин отразил два 11-метровых удара и вывел команду в первый в ее истории еврокубковый полуфинал.

Хайкин тащил весь матч и обидно пропустил в компенсированное время

Хайкин заслужил звание главного героя встречи еще в основное время. Российский вратарь отбил семь ударов и не справился только с изящным выпадом Тати Кастельяноса пяткой в середине первого тайма. До 90+3-й минуты наш голкипер удерживал счет 0:1, устраивавший «Буде».

Однако в самом конце игры хозяева все же дожали оппонентов: вышедший на замену Тейянни Нослин с нескольких сантиметров протолкнул мяч в сетку соперника. Голландец первым успел к мячу после скидки головой от Романьоли и взорвал эмоциями «Стадио Олимпико». Казалось, на этом сказка норвежцев в Лиге Европы закончится. Чтобы опередить голландца, Хайкину немного не хватило длины прыжка — в этом же эпизоде он повредил бровь, после чего голкиперу ее заклеили пластырем.

Настроение норвежцев могло быть абсолютно другим, если бы нападающий Андреас Хельмерсен реализовал прекрасный момент в компенсированное время. 27-летний форвард отвратительно пробил с близкого расстояния. Хельмерсон толком не попал по мячу и послал его прямо в перчатки голкипера «Лацио» Христоса Мандаса, который перемещался из угла.

Команды обменялись голами в овертайме

Норвежцы начали первый дополнительный тайм в атаке — комбинировали у чужой штрафной, но не создали моментов. Вскоре «Лацио», имея на поле после замен сразу нескольких нападающих, вернулся к навалу. На этот раз забить удалось гораздо быстрее: вышедший во втором тайме Булайе Диа после мягкого навеса Маттео Гендузи головой переправил мяч в сетку. В этом эпизоде Хайкин сыграл не лучшим образом: чересчур выдвинулся на ближнюю штангу и никак не помешал Диа. Навес перелетел через вратаря, а бил сенегалец практически по пустым воротам.

После первых 15 минут казалось, что у «Буде-Глимт» нет шансов на спасение — римляне за это время ничего не позволили создать у своих ворот. Однако с самого начала второго экстра-тайма норвежцы зажали соперника в штрафной и сравняли счет — тот самый Хельмерсен, загубивший момент в конце основного времени, головой прошил Мандаса. Он же на 120-й минуте удалился, получив вторую желтую.

Хайкин стал героем серии пенальти

Больше голов в овертайме не было, так что победителя должна была выявить серия пенальти. Она началась для «Буде-Глимт» с катастрофы — Йенс Петр Хауге не переиграл вратаря «Лацио», а римляне свою попытку реализовали. Впрочем, Хайкин быстро вернул равенство в счете — справился с выстрелом Лума Чауна.

А после следующего круга норвежцы вообще вышли вперед — Тейянни Нослин не попал в створ.

Перед пятыми ударами гости лидировали 3:2, однако в этом матче как будто все еще не хватало крутого сюжета, и капитан Патрик Берг запустил мяч выше ворот. Выручать «Буде» вновь пришлось Хайкину — Никита справился с попыткой Тати Кастельяноса и принес норвежской команде полуфинал.

«Конечно, неприятно пропускать на последних секундах основного времени, но мы не сдались и продолжили, — отметил голкипер сразу после матча в интервью Okko Sport. — Даже при счете 3:0 в пользу соперника мы сказали себе: «Не важно, что случится, мы идем до конца». Первый раз в моей карьере били пенальти — очень рад, что так произошло».

«Буде-Глимт» впервые в истории прошел в полуфинал еврокубкового турнира. В битве за финал норвежцы встретятся с «Тоттенхэмом». Матчи пройдут 1 и 8 мая.