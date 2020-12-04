Есть ли какие-то аналогии со временем в «Спартаке»?

У ЦСКА — полнейшее фиаско в этой Лиге Европы. Ноль побед, ноль забитых мячей в трех домашних матчах с далеко не суперклубами «Вольфсбергером», «Фейеноордом» и загребским «Динамо» — редкий позор. Как и у «Зенита». Ноль побед и 4 очка на две команды в 10 матчах!

Но, кажется, русский дух этих еврокубков передается и некоторым другим тренерам, которые раньше хорошо — а иной раз и триумфально — работали в России.

Когда весь прошлый сезон и начало этого в греческом АЕК были успехи у Массимо Карреры (относительные, поскольку в чемпионате не удалось занять первые два места, дающие пропуск в квалификацию ЛЧ, проигран был и финал Кубка Греции), мы слышали об этом из каждого утюга. И это правильно, потому что человек он России, мягко говоря, не чужой и о его победах за границей сообщать надо. У такой информации всегда будет много сочувствующих.

Но для объективности картины — и о поражениях тоже информировать надо. А о них почему-то тишина.

Выйти из квалификации через «Санкт-Галлен» и особенно «Вольфсбург» тоже было непросто, и за это Каррере — респект. Подчеркиваю это, чтобы избежать обвинений в некорректности общей картины. Но в группе сложилось совсем иначе.

Ладно «Лестер» — тут разница в классе ясна, и то проигрыш дома всего 1:2. Но ко второму их матчу, который пройдет в шестом туре, АЕК уже досрочно не вышел из группы. Причем с отрывом: у двух лидеров — по 10 очков, у АЕК, замыкающего таблицу в группе, — всего три. Хотя это была яркая вспышка — победа в гостях над украинской, формально луганской, «Зарей» со счетом 4:1.

Но дома АЕК проиграл ей же — 0:3. И потерпел два поражения от «Браги», прошлогодней обидчицы «Спартака», — 0:3 и 2:4. Кононов, кстати, проиграл португальцам скромнее — 1:2 и 0:1. С другой стороны, в квалификации, а не в группе.

Вы спросите — а почему, собственно, АЕК вообще обязан выходить из группы ЛЕ? Это же не «Наполи», «Рома», «Лестер»...

Не обязан. Но вот кто сейчас есть в двойках лидеров групп, кто тоже не обязан. По 12 очков у пражской «Славии» и «Антверпена» (последний опережает «Тоттенхэм» — есть после этого вопросы, почему «Брюгге» дважды грохнул «Зенит»?). По 11 — у загребского «Динамо», «Рейнджерс», по 10 — у «Браги» и «Црвены Звезды», 9 — у «Мольде», 8 — у «Маккаби» (Тель-Авив), 7 — у «Вольфсбергера» и «Янг Бойз». Повторяю: все эти представители Хорватии (№ 19 в текущей таблице коэффициентов УЕФА), Шотландии (13), Португалии (6, но клуб не из топ-3), Сербии (16), Норвегии (24), Израиля (21), Австрии (10) и Швейцарии (17) — в двойках лидеров групп. Почему там не должно быть греков (18)? Про россиян, еще недавно шестых, а сейчас седьмых, и не говорю.

Я все это не к тому, что Каррера — слабый тренер. Такие выводы на основании одного турнира вообще делать неправильно (как и по отношению к Семаку или Гончаренко), поскольку провалы в карьере бывают у абсолютно каждого специалиста. Тем более неверны поспешные и категоричные выводы в таком аномальном сезоне.

Я это к тому, что не надо объявлять живых людей мессиями. И думать, что все, к чему они прикоснутся, тут же превратится в золото. В Греции у Массимо нет Гурцкая и Трабукки, слишком плотный контакт с которыми сбил его в «Спартаке» с правильного пути, — но на второй сезон опять начались проблемы.

Хотелось бы понять — почему сейчас. И есть ли тут какая-то перекличка с временами «Спартака».