Украинцы негодуют.

В шестом туре общего этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» разгромил киевское «Динамо» — 3:0. Исход встречи был ясен уже к перерыву: дубль Микеля Оярсабаля и гол Шеральдо Бекера обеспечили хозяевам победу.

Два флага

В первом тайме произошло и другое обсуждаемое в соцсетях событие. После первого гола Оярсабаля на 19-й минуте на трибуне за воротами гостей фанаты хозяев развернули флаг Донецкой Народной Республики с двуглавым орлом. Видео с этим моментом распространилось по украинским СМИ и соцсетям.

Можно было предположить, что это видео смонтировано, ведь во время Евро-2024 произошел похожий случай. Тогда по соцсетям разлетелся снимок якобы флага ДНР, вывешенного на матче между Румынией и Украиной. Однако то фото оказалось фейком.

Но на этот раз — никакого монтажа. Кадр с флагом мельком попал в трансляцию матча, хотя ее режиссер спешно переключил план на Оярсабаля.

Кроме того, сразу после того же гола в другой части трибуны баскской команды один из болельщиков развернул военно-морской флаг СССР с серпом, молотом и пятиконечной звездой.

На Евро-2024 запрещали флаги России

Украинцы негативно отреагировали на появление флага ДНР на стадионе. Один из пользователей соцсети X написал: «Надеюсь, УЕФА и FARE (организация, которая борется с расизмом и ксенофобией в европейском футболе — Прим. «СЭ») расследуют эпизод и накажут виновных!»

Пока никаких комментариев от УЕФА не было — и не факт, что они вообще последуют. Однако на Евро-2024 организация устанавливала особые правила для флагов России.

«Обратите внимание, что российские флаги не будут разрешены на матчах сборной Украины, — говорилось в сообщении УЕФА в ответ на запрос «РИА Новости». — Как правило, допускаются все флаги, за исключением тех случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности».

«Динамо» потеряло шансы на евровесну, Захарян не играл

После победы над «Динамо» «Реал Сосьедад» поднялся на 12-е место общей таблицы Лиги Европы, а украинцы закрепились на последнем, 36-м. У киевлян — шесть поражений в шести турах: это единственная команда, не имеющая очков в Лиге Европы и уже утратившая шансы на плей-офф.

Добавим, что российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян не играл в матче, так как заканчивает восстановление от травмы.