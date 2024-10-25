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«Вот почему он один из лучших судей в мире». Моуринью зажег на пресс-конференции после удаления в матче с «МЮ»

Моуринью эмоционально отреагировал на свое удаление в матче с «МЮ»
Артем Белинин
Корреспондент
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Тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью во время матча с «МЮ» (1:1). 24 октября 2024 года..
Фото Reuters
Все еще великий.

24 октября «Фенербахче» дома принимал «Манчестер Юнайтед» в рамках 3-го тура Лиги Европы. Игра закончилась ничьей 1:1 и получилась достаточно скучной — но ситуацию исправил главный тренер турецкой команды Жозе Моуринью. После встречи он выдал огненную пресс-конференцию.

Про судью

Моуринью заработал удаление во втором тайме, поскольку слишком сильно возмущался по поводу неназначенного на 56-й минуте пенальти. После завершения игры португалец передал привет главному арбитру встречи Клеману Тюрпену.

«Рефери рассказал мне нечто невероятное. Он сказал, что в одно и то же время видел действия в штрафной и мое поведение на боковой линии. Я поздравляю его, поскольку он просто невероятен. Во время игры, на скорости 100 миль в час, он одним глазом следил за ситуацией с пенальти, а другим — за моим поведением на скамейке запасных. Именно поэтому он является одним из лучших арбитров в мире», — пошутил Жозе.

Про ничью

Моуринью остался очень недоволен ничьей. Специалист заявил, что победа должна была достаться «Фенербахче».

«Они спасли ничью, а не мы. Мы действовали потрясающе. Если играем так в турецкой лиге, то разрушаем все. Конечно, мы играли против команды, которая превосходит нас по уровню. В премьер-лиге больше качества, больше интенсивности и больше всего», — подчеркнул тренер.

Арбитр Клеман Тюрпен (справа) удаляет главного тренера &laquo;Фенербахче&raquo; Жозе Моуринью (второй слева) в&nbsp;матче с &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (1:1) 24&nbsp;октября 2024 года. Чалов помог ПАОК спасти игру, Моуринью получил красную и оставил «МЮ» без победы, «Челси» вне конкуренции

Про пенсию

Моуринью уже не молод — ему 61 год, и работать на высшем уровне все тяжелее. Поэтому он ищет запасной аэродром. После «Фенербахче» напрашивается в АПЛ в слабый клуб.

«Думаю, лучшее, что я могу сделать после ухода из «Фенербахче», — возглавить клуб, не участвующий в турнирах УЕФА. Итак, если через два года кому-то из нижней части турнирной таблицы АПЛ потребуется тренер, то я готов», — отметил португалец.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана после матча с «Фенербахче».
Фото Reuters

Про вратаря

Голкипер «МЮ» Андре Онана стал одним из главных героев матча, совершив даже двойное спасение. Моуринью отметил этот момент.

«Андре Онана совершил два фантастических сэйва. А нам забили в такой ситуации, о которой мы были осведомлены. Да бросьте, Онана спас результат! Мой голкипер не выручил, а Онана сделал два немыслимых сэйва за 10 секунд. Он больше всех повлиял на результат», — сказал тренер.

Болельщики &laquo;Фенербахче&raquo; избили фанатов &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. Фанаты «Фенербахче» избили болельщиков «МЮ» в Стамбуле. В ноябре туда поедет «Зенит»

Про Тен Хага

Главного тренера «МЮ» Эрика Тен Хага принято недолюбливать — но, вероятно, это не распространяется на Жозе. Португалец отметил хитрость соперника.

«Кажется, я знаю, на что делал расчет тен Хаг. Они хотели увидеть, станем ли мы прессинговать Зиркзее, когда он отходит в глубину. Если нет, то у них будет на одного свободного игрока больше в середине, если да — должно появиться пространство для рывков Гарначо и Рэшфорда. Думаю, стратегически это была хорошая задумка», — заявил Моуринью.

По итогам трех туров Лиги Европы «Фенербахче» занимает 14-е место в общей таблице, «Манчестер Юнайтед» — 21-е.

Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
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