Рейтинг УЕФА: Россия только 17-я. Ниже Венгрии, Сербии, Чехии, Норвегии и Израиля

Неудачи российских команд в еврокубках продолжаются. К чему это приведет через три-четыре года?

Чемпион и серебряный призер — в отборочных раундах ЛЧ. Чтобы попасть в групповой турнир, нужно успешно сыграть по четыре-шесть матчей.

Бронзовый призер и четвертая команда — во 2-м отборочном раунде Конференс Лиги, странного, третьего по рангу клубного турнира УЕФА. Чтобы попасть в основную сетку, необходимо провести по шесть матчей.

Обладатель Кубка — в приносящей мало доходов Лиге Европы. Там тоже предстоит начинать с отбора.

Никаких прямых путевок в групповой турнир ЛЧ, никакого «посева» в первой корзине среди грандов на жеребьевке, никаких бонусов в десятки миллионов евро.

Примерно такие перспективы у наших команд. Это реальное и очень близкое будущее. Чтобы избежать его, чтобы оказаться поближе к элите команды второго и третьего европейских эшелонов играют и борются уже сейчас. Как те же португальцы, которые не только опередили нас, но и пытаются забраться на пятое место. Как пережившие жуткий кризис шотландцы.

Видимо, сегодняшнее 17-е место российских команд в рейтинге текущего сезона — это потолок, который определен целым рядом причин. Уперлись в него, и даже «Краснодар» в феврале не поднимет всех выше. Лишь бы потом не упасть очень низко с седьмой позиции, которая пока остается нашей по итогам пяти последних сезонов. Вернуться очень сложно.

Сколько заработали наши клубы

Клуб Турнир Сумма* 1. Краснодар ЛЧ 18,85 2. Локомотив ЛЧ 17,95 3. Зенит ЛЧ 16,15 4. ЦСКА ЛЕ 3,49 5. Ростов ЛЕ 0,28 6. Динамо ЛЕ 0,26

* В миллионах евро.

За выход в групповой турнир Лиги чемпионов выплачивается 15,25 миллиона евро, победу на этом этапе — 2,7 миллиона, ничью — 0,9 миллиона. Выход в 1/8 финала принесет 9,5 миллиона.

Выход в групповой турнир Лиги Европы добавит в бюджет 2,92 миллиона, первое место в группе — 1 миллион, второе — 500 тысяч, победа — 570 тысяч, ничья — 190 тысяч, выход в 1/16 финала — 500 тысяч.

Кроме того, УЕФА выплачивает различные бонусы за отборочные раунды обоих еврокубков. Помимо этого есть отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав и выплаты на основании рейтинга выступления команд за последние 10 лет.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Краснодар ЛЧ 5 4 9 Локомотив ЛЧ 3 4 7 3. Зенит ЛЧ 1 4 5 4. ЦСКА ЛЕ 3 0 3 5. Динамо ЛЕ 0,5 0 0,5 Ростов ЛЕ 0,5 0 0,5

Всего: 25 очков, 6 команд, коэффициент 4,166, 17-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17 — 2020/21)

Страна 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Очки Сумма Клубы 1. Испания 20,142 19,714 19,571 18,928 11,357 79,5 89,712 7 (7*) 2. Англия 14,928 20,071 22,642 18,571 13,071 91,5 89,283 7 (7) 3. Италия 14,25 17,333 12,642 14,928 10,428 73 69,581 7 (7) 4. Германия 14,571 9,857 15,214 18,714 10,642 74,5 68,998 7 (6) 5. Франция 14,416 11,5 10,583 11,666 5,583 33,5 53,748 6 (5) 6. Португалия 8,083 9,666 10,9 10,3 7,4 37 46,349 5 (3) 7. Россия 9,2 12,6 7,583 4,666 4,166 25 38,215 6 (4) 8. Голландия 9,1 2,9 8,6 9,4 6,4 32 36,4 5 (4) 9. Бельгия 12,5 2,6 7,8 7,6 5,4 27 35,9 5 (4) 10. Австрия 7,375 9,75 6,2 5,8 5,7 28,5 34,825 5 (4) 11. Шотландия 4,375 4 6,75 9,75 6,25 25 31,125 4 (2) 12. Украина 5,5 8 5,6 7,2 4,8 24 31,1 5 (3) 13. Турция 9,7 6,8 5,5 5 3,1 15,5 30,1 5 (2) 14. Кипр 5,5 7 6,125 5,125 4 16 27,75 4 (1) 15. Дания 8,5 5,25 4,875 5,125 3,875 15,5 27,625 4 (1) 16. Сербия 2,875 6,375 6 6 4,75 19 26 4 (1) 17. Греция 5,8 5,1 5,1 4,9 4,1 20,5 25 5 (3) 18. Чехия 5,5 5,5 6,5 2,5 4,8 24 24,8 5 (3) 19. Швейцария 4,3 6,5 3,9 6,4 3,625 14,5 24,725 4 (1) 20. Хорватия 5,125 5,125 5,75 4,375 3,7 18,5 24,075 5 (2) 21. Израиль 6,75 5,625 2,625 2,375 6 24 23,375 4 (2) 22. Швеция 2,75 5,375 4,125 5,75 2,5 10 20,5 4 (0) 23. Болгария 4,25 4 4 4,125 3,5 14 19,875 4 (2) 24. Норвегия 1,375 4 5,375 3,75 5 20 19,5 4 (1) 25. Румыния 3,3 2,9 2,375 5,875 3,75 15 18,2 4 (1) 26. Азербайджан 4,25 4,375 2,375 3,375 2,5 10 16,875 4 (1) 27. Казахстан 2,75 4,25 4,25 3,375 1 4 15,625 4 (0) 28. Венгрия 1,875 1,625 3,25 4,5 4,25 17 15,5 4 (1) 29. Белоруссия 3 3,25 5 2,5 1,5 6 15,25 4 (0) 30. Польша 3,875 2,875 2,25 2,125 4 16 15,125 4 (1) 31. Словения 2,25 4,625 3,125 2 2,25 9 14,25 4 (0) 32. Словакия 2,125 1,875 5,125 3 1,5 6 13,625 4 (0) 33. Лихтенштейн 2,5 2 1,5 2,5 0,5 0,5 9 1 (0) 34. Литва 0,5 2,375 2,625 1,625 1,625 6,5 8,75 4 (0) 35. Люксембург 0,75 0,875 2,625 3 1 4 8,25 4 (0) 36. Босния 0,5 1,375 2 1,5 2,625 10,5 8 4 (0) 37. Ирландия 2,625 1,125 1 1,25 1,875 7,5 7,875 4 (1) 38. Сев.Македония 1,25 3,125 1 0,5 1,75 7 7,625 4 (0) 39. Армения 1,125 0,625 1,5 2,75 1,375 5,5 7,375 4 (0) 40. Латвия 1,375 0,75 1,625 2,25 1,375 5,5 7,375 4 (0) 41. Албания 0,875 2,625 1 0,75 2 8 7,25 4 (0) 42. Сев.Ирландия 0,5 0,75 0,5 2,375 2,833 8,5 6,958 3 (0) 43. Грузия 1,125 0,125 1,625 2,25 1,75 7 6,875 4 (0) 44. Финляндия 1,75 1,25 0,875 1,625 1,375 5,5 6,875 4 (0) 45. Молдавия 0,875 2,75 1,125 0,75 1,375 5,5 6,875 4 (0) 46. Мальта 1,25 1,375 1,5 0,75 1,5 6 6,375 4 (0) 47. Фареры 0,375 0,75 1,125 1,125 2,75 11 6,125 4 (0) 48. Косово 0 0 2,5 1,5 1,833 5,5 5,833 3 (0) 49. Гибралтар 1,5 0,5 1 1 1,666 5 5,666 3 (0) 50. Черногория 0,875 1,125 0,375 1 1,625 6,5 5 4 (0) 51. Уэльс 1 0,5 1 1 1,5 6 5 4 (0) 52. Исландия 1 1,125 1,5 0,625 0,625 2,5 4,875 4 (0) 53. Эстония 1,375 0,625 0,5 0,875 1,375 5,5 4,75 4 (0) 54. Андорра 0,166 0,166 0,833 1,5 0,666 2 3,331 3 (0) 55. Сан-Марино 0 0,166 0,5 0 0,5 1,5 1,166 3 (0)

* Продолжают выступления.

?Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.