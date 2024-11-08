На израильтян напали в Амстердаме: 12 раненых и 57 задержанных, ЦАХАЛ готовит спасательную операцию

Премьер Нидерландов осудил антисемитские настроения.

Перед игрой между «Аяксом» и «Маккаби» в Лиге Европы официальные лица особое внимание уделяли безопасности на стадионе, поскольку опасались беспорядков. Тревога чиновников оправдалась: рядом с ареной произошли нападения на израильтян, а почти 60 человек были задержаны полицией.

Почему болельщики подрались

Перед стартовым свистком около «Йохан Кройф Арены» в Амстердаме активисты планировали провести акцию в поддержку Палестины в ответ на приезд в город футбольной команды из Израиля. Также за несколько дней до игры вокруг стадиона развешивали плакаты с призывами отменить матч. В итоге демонстрацию перенесли на площадь Антон-де-Комплейн — причем против нее выступили не только официальные лица, но и фанаты «Аякса» из крупного объединения F-side. Они заявили, что не допустят никакой политики на стадионе и рядом с ним.

«Болельщики «Аякса» уже обращались с призывом против политических акций. Я согласен с одним: не стоит смешивать политику с футболом. Но я против того, чтобы F-side решала все самостоятельно. Никто не стоит выше закона. Если возникнет необходимость вмешаться, это сделает полиция. Мы ожидаем на стадионе 56 тысяч человек. Нельзя быстро организовать условия для мирного проведения демонстрации», — заявил главный прокурор города Рене де Бекелер.

Тем не менее столкновения все равно случились. До матча болельщики «Маккаби» стали собираться на площади Дам, где полиция начала проводить первые аресты: в основном за нарушение общественного порядка — зажигание фаеров и т. д. Однако дальше стало намного жарче: новостное агентство Ynet передает слова нескольких фанатов израильской команды, которые рассказали о нападениях со стороны превышающих в численности групп мусульман.

«Здесь идет война, — цитирует одного болельщика Ynet. — Они наехали на меня и наставили на меня нож. Я легко ранен, но лечиться здесь не готов — только в Израиле. Мы попали в засаду: своими глазами видел детей, оказавшихся в такой же ситуации. Они повсюду. Никакой полиции, хаос. Все было заранее спланировано. Полиция нас бросила. Каждый четвертый человек, идущий по улице, — мусульманин, пришедший нападать на евреев. Меня и еще несколько сотен фанатов окружили в отеле, полиция не дает нам выйти. Мы просто хотим полететь домой».

Также различные нидерландские медиа сообщают о том, что неопознанные фанаты «Маккаби» сорвали флаг Палестины с одного из зданий. Пока известно о 57 задержанных полицией нарушителях правопорядка, а также о 12 раненых.

Как отреагировали официальные лица

Разумеется, быстро появились комментарии со стороны политиков. Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф осудил проявления антисемитизма в городе, а также подчеркнул, что находится на связи с коллегой из Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Виновные будут найдены и привлечены к ответственности. Сейчас в столице тихо. Антисемитские атаки в 2024 году абсолютно неприемлемы. Мы гарантируем, что болельщики команды Израиля, которые этого хотят, смогут безопасно вернуться домой», — высказался Шуф.

Президент Израиля Ицхак Герцог написал в соцсетях, что в Амстердаме прошел «антисемитский погром», и назвал произошедшее серьезным инцидентом для страны, которая ценит свободу. С заявлением вышла даже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ): анонсировала вылет в Амстердам самолетов для помощи согражданам, причем на борту будет находиться как медицинский персонал, так и военные.

«Немедленно готовы отправить спасательную миссию в координации с правительством Нидерландов. Она отправится на транспортных самолетах и будет включать в себя медицинские и спасательные команды. Спасательную операцию возглавят при сотрудничестве различных подразделений ЦАХАЛ и силовые структуры», — говорится в обращении организации.

Как прошла игра

Беспорядки не помешали «Аяксу» уверенно разгромить соперника (5:0). Команда из Амстердама уже в первые 40 минут забила три безответных мяча, а после перерыва добавила еще два. Нидерландцы уверенно проводят общий этап Лиги Европы: ни разу не проиграли в четырех матчах и набрали 10 очков, пропустив всего раз — от пражской «Славии» (1:1). В турнирной таблице они находятся на второй строчке.

«Маккаби» пока не набрал ни одного балла, уступив во всех четырех играх с общим счетом 2:11. Ниже израильтян в таблице находится только киевское «Динамо».