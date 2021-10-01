Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Панов, болеющий за «Спартак», — о победе над «Наполи» (3:2)

— Признайтесь, даже в смелых мечтах не ожидали такого результата? — первый вопрос Панову.

— Ну... Старт сезона в исполнении красно-белых и поражение от «Легии» вызывали определенные опасения перед матчем с «Наполи». Ну и начало этой встречи, несомненно, сгустило краски. Пропустить необязательный гол на 11-й секунде — это, конечно...

— Могли и сломаться.

— Но затем удаление Мариу Руя, считаю, стало ключевым моментом встречи. В конце тайма Спаллетти убрал с поля лучшего игрока хозяев — Инсинье, что здорово ослабило атакующий потенциал неаполитанцев. «Спартак» вернулся в игру, начал контролировать ситуацию

— Как вам качество игры красно-белых?

— Понравилось! Отрезками вообще все было здорово! Реально прилично. Голы хорошие, после забеганий, классных передач. Тут я бы особо отметил комбинацию, завершившуюся ударом Игнатова. Хочется, чтобы такие вещи вошли в привычку, отложились в головах у ребят.

— В концовке были опасения, что москвичи упустят победу?

— Едва не сработал футбольный закон. Соболев не забил, и мы тут же получили оборотку. Все могло закончиться печальнее — ничьей. Но счет на табло. Руй Витория потихоньку налаживает игру. Рано его судить, он всего провел в чемпионате 9 туров. Намечается положительная динамика. Команда как раз и строится через такие матчи. Если помните, у Карреры и Тедеско все получилось далеко не сразу.

— Лучший игрок в составе красно-белых?

— Здесь надо отметить всю команду. Серьезный успех. Но если чуть углубиться, я бы выделил Литвинова. Он недавно начал выступать за основу и действует очень уверенно. Мне он очень нравится. Да, немного не хватает опыта, но тем не менее здорово вписывается в командные построения. С Умяровым они дополняют друг другу в центре поля. Хотя, конечно, и Промес, и Мозес, и Бакаев, и Айртон заслуживают добрых слов. Тот же Соболев вовремя отдал голевую передачу. Все молодцы, сражались, бились.

— Промес возвращается на свой былой уровень?

— Нет, я бы так пока не сказал. Уехав в Европу, Квинси сделал два шага назад в плане своего футбольного развития. Сейчас он наверстывает упущенное. Моментами играет очень прилично, но о его возвращении на прежний уровень говорить все же рано. Все равно определенные проблемы в его действиях есть. Радует, что он улучшает свою статистику. Постепенно обретает уверенность.

— Что происходит с российским футболом? «Зенит» громит «Мальме», «Спартак» на выезде побеждает «Наполи».

— Спасибо обеим командам, которые набрали столь ценные очки для таблицы коэффициентов. «Зенит» провел вчера очень добротный матч. Видно, что по своему классу питерцы явно превосходят «Мальме». Приятный разгром, который мы давненько не видели в исполнении наших клубов. Да и поражение от «Челси» получилось достойным. «Зенит» держался, однако Лукаку есть Лукаку.

— «Спартак» реабилитировался сегодня за неудачный старт сезона?

— Ну... Я бы так не сказал. Все—таки от «Зенита» мы отстаем на 10 очков. Это очень серьезно, надо догонять. Но сегодняшняя победа войдет в историю. «Наполи» идет на первом месте в Серии А, не пропускал последние три матча. А сегодня — сразу три! Правда, концовка получилась валидольной. Ну и Кофрие до этого немного подвел. Не нужно было трогать уже игрока. Просто следуй за ним — соперник же бежал в аут! Так что это немного смазало впечатление от победы. Огромное уважение тем болельщикам, которые прибыли на стадион. Классно поддерживали!

— Какие теперь перспективы у команды Витории в группе?

— Как ни странно, «Спартак» на втором месте после «Легии». Так что у нас довольно ровная группа. Любого можно обыграть и любому уступить. Теперь предстоят важнейшие матчи с «Лестером». Рано загадывать об итогах группового турнира.