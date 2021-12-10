«Хорошо, что у нас есть Головин». Что пишут про российского полузащитника во Франции

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» против «Штурма» (1:1).

Очень эффективно исполнял штрафные

L'Equipe назвал не имевший турнирного значения матч поучительным, отметив в своем обзоре: «Этот матч в Граце перед пустыми из-за Covid-19 трибунами не обещал быть захватывающим, но он преподнесет некоторые уроки Нико Ковачу, который во многом перевернул свою команду в ожидании поездки в Париж».

Самое авторитетное спортивное СМИ Франции отмечает, что тренер пытался дать практику одним игрокам и отдых другим, серьезно перестроив состав. В кратком обзоре игры выделены угловой Головина, после которого Фолланд сравнял счет, а также созданный российским легионером момент для Исидора. «Монако» остался непобежденным в сильной группе", — констатирует L'Equipe.

Портал Maxifoot, имея в виду отсутствие турнирной интриги, иронично начал свой обзор фразой: «Нет сомнений, что в этом матче Нико Ковач мог обойтись без...». После многоточия следует рассказ о событиях матча и описание забитых мячей. А так же 4 балла за зрелищность со следующим комментарием: «Пустой стадион, заболоченный газон, нет мотивации — этот матч явно не заставлял мечтать. И эти 90 минут не принесли многого, так как обе команды показали слишком мало. Игра, которую мы быстро забудем» .

Лучшим в составе команды из княжества Maxifoot назвал получившего 6,5 баллов опорного полузащитника Матазо. По шестерке поставили Тшуамени и Фолланду, но в целом оценки у «Монако» довольно низкие. Сразу пять футболистов оценили на четверку, а Бен Йеддеру и вовсе влепили тройку.

Головин попал в трио лидеров с оценкой 5,5 и следующим комментарием: «Российский атакующий полузащитник очень эффективно исполнял стандартные положения. Именно после его угловых Фолланд впервые попал в штангу и потом забил гол. В игре все было немного сложнее, так как он недостаточно взаимодействовал со своими партнерами».

Monaco Tribune в своем обзоре тоже отмечает опасность угловых в исполнении Головина, а героем матча назван Фолланд. «12 очками в шести играх «Монако» подтвердил свою отличную форму в Лиге Европы. Монегаски могут мечтать о больших успехах в этой европейской кампании», — констатирует издание. Кроме того, портал приводит послематчевый комментарий Ковача, который остался доволен старанием молодежи и заметил: «Теперь мы будем готовиться к поездке в Париж, где встретимся с большим соперником. Никто не верит, что мы выиграем, но мы едем туда, чтобы преподнести сюрприз».

Головин хорошо стреляет

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в этот раз решил отказаться от своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops, где выбирают героев и антигероев матча. Причина, видимо, в отсутствии турнирного значения у игры в Граце. Так что поклонники монегасков ограничились обсуждением команды и отдельных футболистов в новостных ветках.

? ??? ??? : «Nous finissons premiers et invaincus, avec 12 points...» pic.twitter.com/JOKyRaJ1Ar — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) December 9, 2021

«Хорошо, что у нас есть Головин», — отреагировал YEZK26 на итог первого тайма.

«Головину там повезло. Это могло быть красной карточкой», — обратил внимание на опрометчивый и рискованный фол российского футболиста AminMunegu.

«Замена с мыслями о «ПСЖ»?», — высказал свою версию ухода Головина с поля на 57-й минуте real_FrancoReis.

«Головин в любом случае хрупкий, и он может травмироваться в любой момент. И ничто не говорит о том, что он должен быть в стартовом составе в воскресенье», — в свою очередь скептически заметил asmonacofc78.

«Цепочка Бен Йеддер — Фолланд — Головин пахнет футболом», — отметил красивую комбинацию монегасков в первом тайме BenjinoX.

«Сегодня вечером это единственный положительный момент. Головин очень хорошо стреляет», — заявил PierreCaron31

«Матазо неплох. Как и Голо», — выделил две заметные фигуры don-lou.

«Головин хорош в сравнении с другими, но он тоже слабоват», — посетовал на общий уровень оставшийся недовольным матчем glen.