«Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» в финале Лиги Европы: онлайн-трансляция

В среду, 20 мая, «Фрайбург» и «Астон Вилла» встретятся в финале Лиги Европы.

Обе команды впервые сыграют в решающем матче этого еврокубка. На кону не только трофей, но и путевка в общий этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Большинство аналитиков называют фаворитом финала «Астон Виллу». И дело не в более высоком статусе чемпионата Англии, чем бундеслиги, а в опыте Унаи Эмери. Испанский тренер «вилланов» — самый титулованный в истории Лиги Европы. Трижды подряд он брал трофей с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом». Кроме того, Эмери еще раз доходил до финала ЛЕ с «Арсеналом» в 2019-м, когда уступил «Челси».

«СЭ» приглашает следить за матчем «Фрайбург» — «Астон Вилла» вместе с нами. Присоединяйтесь!