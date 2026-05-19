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20 мая, 23:50
«Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» в финале Лиги Европы: онлайн-трансляция
Игра за трофей в Стамбуле.
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери в пятый раз за карьеру выиграл Лигу Европы — испанский специалист укрепил свое лидерство по трофеям в этом турнире. Ранее Эмери выигрывал Лигу Европы с «Севильей» (трижды) и «Вильярреалом».
«Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» в финале Лиги Европы
90+2-я минута. Окончен матч в Стамбуле. «Астон Вилла» в финале Лиги Европы переиграла «Фрайбург» со счетом 3:0. По мячу забили Юри Тилеманс, Эмилиано Буэндия и Морган Роджерс. «Астон Вилла» впервые в истории выиграла Лигу Европы и подтвердила свое право в следующем сезоне выступать в общем этапе Лиги чемпионов. «Фрайбург» впервые играл в финале какого-либо еврокубка.
90-я минута. Лишь одна минута добавлена ко второму тайму. Здесь все ясно — зачем что-либо компенсировать.
89-я минута. Мингс тут же сделал дальний пас — в нападении никто из партнеров не зацепился.
87-я минута. Итог матча давно ясен, а они ведут борьбу до конца. Шерхант потолкался с Консой.
86-я минута. Гюнтер вышел на поле вместо Бесте. Шустер также распределяет игровую практику между максимальным числом футболистов.
85-я минута. Мартинес совершает впечатляющий сэйв, но лайнсмен фиксирует вне игры у соперника. Не хочет пропускать аргентинский голкипер.
83-я минута. Хелер пострадал в единоборстве. Мелкий фол со стороны грядущих триумфаторов.
80-я минута. Эмери готовит сразу тройную замену. Логично, чтобы в финале поиграли многие.
79-я минута. Атуболу выручил свою команду — следовал опасный удар в нижний угол. Опять-таки после углового.
76-я минута. Буэндия умудрился запороть выход один на один. Вроде бы в ближний угол бил, а все-таки промахнулся.
74-я минута. Первый удар в створ Мартинеса во втором тайме — голкипер неуверенно сыграл на выходе, но защитники помогли не пропустить.
72-я минута. Трой сделал подачу с левого фланга — до мяча достаточно легко добрался Мартинес. Тут же голкипер вынес мяч вперед на Уоткинса.
70-я минута. Штанга! В каркас ворот попал Онана, который замыкал дальнюю штангу после подачи углового.
70-я минута. У Уоткинса не получился финт, но хотя бы удалось угловой заработать. Гинтер выбил за лицевую.
66-я минута. Уоткинс оказался во вне игры. Думается, что он не расстроился — время работает на его команду.
65-я минута. Интрига на концовку — сможет ли немецкий клуб избежать крупного поражения.
63-я минута. Поют болельщики из Бирмингема. Вот они уже празднуют. Сезон их команде вполне удался.
61-я минута. Кюблер справа навесил, Матанович пробил головой — неточно. Впрочем, лайнсмен зафиксировал вне игры.
60-я минута. Напрашиваются замены от Юлиана Шустера. Удивляет, почему он не вносит коррективы в состав.
Роджерс сделал крупным преимущество «Астон Виллы» в матче с «Фрайбургом»
58-я минута. ГООООЛ! 3:0. Исход матча очевиден. Эмери можно поздравлять с очередным трофеем. Слева Буэндия прострелил, а Роджерс в падении замкнул.
58-я минуте. Бесте не зацепился за мяч после паса Манзамби. Две минуты катали мяч и бездарно его потеряли...
57-я минута. Более минуты «Фрайбург» контролирует мяч, но ощутимого движения вперед нет.
56-я минута. Два падения в штрафной площади Мартинеса. Там была паника после ввода мяча из аута. Свисток судьи молчит.
55-я минута. 12:3 — преимущество команды Эмери по ударам. Немецкий клуб просел в концовке первого тайма.
51-я минута. Атуболу отметился сэйвом. Это Буэндия бил несильно. Пытался исполнить на технику.
50-я минута. Уоткинс доставил мяч до штрафной, решился на удар — соперник заблокировал.
49-я минута. Мартинес размялся на выходе из штрафной, опередив на мяче Кюблера. Правда, лайнсмен после этого поднял флаг.
47-я минута. Теперь-то «Астон Вилла» прессинг использует, что логично. Чем меньше мяч у соперника, тем меньше вероятность пропущенного мяча.
«Астон Вилла» после первого тайма обыгрывает «Фрайбург»
45+4-я минута. 2:0 — преимущество английской команды после первого тайма. Можно сказать, что «вилланы» были более конкретны в атаке. Юри Тилеманс забил после мягкой подачи Моргана Роджерса. А Эмилиано Буэндия красиво исполнил с линии штрафной.
Буэндия удвоил преимущество «Астон Виллы» в матче с «Фрайбургом»
45+3-я минута. ГООООЛ! 2:0 — Буэндия забил. Это было красиво. Эмилиано закрутил мяч в левую девятку с левой ноги. Удар с линии штрафной — такое не берется.
45+3-я минута. Третий угловой подряд заработала «Астон Вилла». Снова давление на ворота Атуболу ощущается.
45+2-я минута. Конса опасно пробил в падении из чужой штрафной — защитники перевели на угловой.
45+1-я минута. Три минуты добавлено к первому тайму. Угловой у одних ворот сменяет корнер у других.
45-я минута. Трой в чужой штрафной пытался пробить головой — попал в соперника. Хотя бы угловой заработан.
43-я минута. К безголевой ничьей шел первый тайм, но стандартное положение помогло английской команде счет открыть. Голевой пас сделал Роджерс — это его мягкая подача.
Тилеманс открыл счет в матче «Астон Виллы» с «Фрайбургом»
41-я минута. ГОООЛ! 1:0. Это домашняя заготовка. Это результативный угловой! Розыгрыш у флага и глубокая подача под удар Тилемансу. Удар в касание — мяч в воротах.
41-я минута. Кюблер бдительно сыграл в своей штрафной, переведя мяч на угловой после очередного прострела.
39-я минута. Манзамби вошел в штрафную слева, прострелил, но никто из партнеров замкнуть не сумел.
38-я минута. Английская команда довела атаку до удара. Макгинн бил из штрафной, но попал в защитника.
37-я минута. Манзамби прилично досталось. Он хромает. Ему окажут помощь уже за пределами поля.
35-я минута. Уоткинс взял игру на себя в чужой штрафной. Пожалуй, следовало сразу пробить, а он придержал мяч и был накрыт.
34-я минута. Вторая потеря за тайм у Тилеманса. Манзамби завершил атаку дальним ударом — Мартинес надежен.
33-я минута. Очередной пас издали в надежде на Матановича — только Мартинес оценил. Вратарь первый на мяче.
31-я минута. Роджерс в атаке подтолкнул Кюблера. Мяч уже уходил за лицевую. Немецкие фанаты остались недовольны.
27-я минута. Немецкий клуб сокращает отставание по владению мячом. Пас из глубины на Матановича, тот не зацепился.
25-я минута. Кюблер перспективно открывался, но все-таки во вне игры. В завершении Матанович пытался пробить и оказался заблокирован.
24-я минута. Мартинес далеко выбил мяч на Уоткинса, тот упал в борьбе на подступах штрафной. Фола нет.
23-я минута. Пауза затягивается. Грифо серьезно пострадал. Его звучно поддерживают немецкие болельщики.
22-я минута. Это карточка. Как бы не стала красной. Кэш попал в ногу Грифо. Хорошо, что не в опорную.
21-я минута. 60 на 40 процентов — соотношение по владению мячом в пользу английской команды.
19-я минута. Судя по звуковому сопровождению, на стадионе в Стамбуле большинство болеет за английский клуб.
18-я минута. Команда Эмери отвечает владением, в результате которого едва не потеряла мяч.
17-я минута. Опасно! Хефлер с левой ноги пробил из штрафной — едва-едва в правый от себя угол не попал. Серия стандартов все-таки привела к опасному удару.
16-я минута. Грифо неудачно исполнил стандарт, но подбор остался за немецкой командой. Теперь срубили Бесте. Буэндия попал ему в лицо и получил желтую карточку.
15-я минута. Манзамби на бровке зацепился за мяч. На нем нарушили правила. Шанс для «Фрайбурга».
14-я минута. Мяч попал в руку Эггештайну. Именно попал, сознательной игры не было. Свистка судьи не последовало.
13-я минута. Уоткинс слева-то неплохо открылся, а пас в центр штрафной отдал неточный.
13-я минута. Атуболу показывает своим одноклубникам, что некому пас отдавать. Приходится мяч выбивать далеко в поле.
12-я минута. Возрастает давление на ворота немецкой команды. У Тилеманса, правда, подача справа не получилась.
10-я минута. Рождерс выцеливал в дальний, правый от себя, угол. Немного не попал с метров 25-ти.
9-я минута. Очень плохой пас назад в исполнении немецкой команды — Атуболу просто вынес мяч за боковую.
8-я минута. Теперь фол со стороны Уоткинса зафиксирован в атаке. Небольшое касание — уже достаточно для свистка.
7-я минута. Линхарт хорошо отработал в своей штрафной. Точнее, отборолся после флангового навеса.
6-я минута. Макгинна придержали за футболку. Это желтая карточка Трою. Срыв потенциально опасной атаки.
5-я минута. Отсутствие высокого прессинга со стороны английской команды — это несколько удивляет.
4-я минута. С опозданием, но все-таки зафиксирован офсайд у Уоткинса. Впрочем, он хорошо зацепился за мяч — нападающего можно похвалить.
3-я минута. А это уже первый удар в створ. Атуболу потащил мяч после прицельного удара Роджерса в угол.
2-я минута. Неожиданно бодро немецкий клуб смотрится в дебюте. Манзамби упал на подступах штрафной — свисток молчит.
1-я минута. И минуты не сыграли, как состоялся удар. Матанович пробил головой после скидки партнера — неточно. Причина наступления немецкой команды — потеря Тилеманса.
Матч «Фрайбурга» и «Астон Виллы» начался
1-я минута. Поехали! Встреча стартовала. С центра поля мяч в игру ввели футболисты английского клуба.
Красочная церемония открытия матча завершена. Трофей победителю Лиги Европы уже вынесен на футбольное поле.
Стартовый состав «Астон Виллы» на матч с «Фрайбургом»
Стартовый состав: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Линделеф, Тилеманс, Макгин, Буэндия, Роджерс, Уоткинс.
Запасные: Бизот, Райт, Мингз, Гарсия, Матсен, Богард, Эллиотт, Дуглас Луис, Онана, Абрахам, Санчо, Бэйли.
Стартовый состав «Фрайбурга» на матч с «Астон Виллой»
Стартовый состав: Атуболу, Кублер, Гинтер, Линхарт, Трой, Эггештайн, Хефлер, Бесте, Грифо, Манзамби, Матанович.
Запасные: Мюллер, Хут, Юнг, Гюнтер, Макенго, Розенфельдер, Огбус, Остерхаге, Шерхант, Хёлер, Ирье, Филипп.
Мнение Унаи Эмери о матче с «Фрайбургом»
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказал слова уважения сопернику.
«Это нечто особенное — сыграть в финале в Стамбуле, и мы можем гордиться тем, как мы этого добились. Теперь нужно наслаждаться процессом подготовки и финалом, уважая турнир, уважая финал и уважая «Фрайбург», — сказал испанский тренер.
Мнение Юлиана Шустера о матче с «Астон Виллой»
Главный тренер «Фрайбурга» Юлиан Шустер заявил о желании выиграть трофей.
«Это уже очень особенный сезон. Мы хотим сделать последний шаг, а не просто ограничиться участием в финале. Мы очень хотим одержать победу. Чувство поддержки и единства в городе сейчас стало еще сильнее. Это прекрасно. В этом и заключается сила футбола — он способен захватывать огромное количество людей и объединять их. Это действительно прекрасное чувство, и сейчас мы им наслаждаемся», — сказал немецкий тренер.
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: потери
У «Фрайбурга» травмирован полузащитник Юито Судзуки.
«Астон Вилле» из-за повреждений не помогут полузащитники Росс Баркли, Бубакар Камара и Амаду Онана, а также форвард Алиссон.
Результаты «Астон Виллы» в Лиге Европы
«Астон Вилла» завершила общий этап на втором месте, также напрямую отобравшись в 1/8 финала Лиги Европы. Команда Унаи Эмери победила в семи матчах из восьми, уступив лишь «Гоу Эхед Иглс» (1:2).
В плей-офф «вилланы» прошли «Лилль» (1:0 в гостях, 2:0 дома), «Болонью» (3:1 в гостях, 4:0 дома) и «Ноттингем Форест» (0:1 в гостях, 4:0 дома).
Результаты «Фрайбурга» в Лиге Европы
«Фрайбург» завершил общий этап Лиги Европы на седьмом месте, одержав пять побед при двух ничьих и одном поражении. Поражение от «Лилля» (0:1) пришлось на последний тур, когда команда Юлиана Шустера уже гарантировала себе место в топ-8.
В плей-офф «Фрайбург» прошел «Генк» (0:1 в гостях, 5:1 дома), «Сельту» (3:0 дома, 3:1 в гостях) и «Брагу» (1:2 в гостях, 3:1 дома).
Где смотреть трансляцию матча «Фрайбург» — «Астон Вилла»
Права на показ Лиги Европы, а также Лиги чемпионов и Лиги конференций, принадлежат онлайн-кинотеатру Okko, который в прямом эфире покажет матч «Фрайбург» — «Астон Вилла».
Дата, место и время начала матча «Фрайбург» — «Астон Вилла»
Игра немецкой и английской команд состоится в среду, 20 мая, в Стамбуле на стадионе «Тюпраш». Начало — 22:00 по московскому времени.
В среду, 20 мая, «Фрайбург» и «Астон Вилла» встретятся в финале Лиги Европы.
Обе команды впервые сыграют в решающем матче этого еврокубка. На кону не только трофей, но и путевка в общий этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов.
Большинство аналитиков называют фаворитом финала «Астон Виллу». И дело не в более высоком статусе чемпионата Англии, чем бундеслиги, а в опыте Унаи Эмери. Испанский тренер «вилланов» — самый титулованный в истории Лиги Европы. Трижды подряд он брал трофей с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом». Кроме того, Эмери еще раз доходил до финала ЛЕ с «Арсеналом» в 2019-м, когда уступил «Челси».
«СЭ» приглашает следить за матчем «Фрайбург» — «Астон Вилла» вместе с нами. Присоединяйтесь!