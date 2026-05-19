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20 мая, 23:50

«Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» в финале Лиги Европы: онлайн-трансляция

Игра за трофей в Стамбуле.

Новое Ранее
20 мая, 23:53

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

20 мая, 23:52

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери в пятый раз за карьеру выиграл Лигу Европы — испанский специалист укрепил свое лидерство по трофеям в этом турнире. Ранее Эмери выигрывал Лигу Европы с «Севильей» (трижды) и «Вильярреалом».

20 мая, 23:51

«Астон Вилла» разгромила «Фрайбург» в финале Лиги Европы

90+2-я минута. Окончен матч в Стамбуле. «Астон Вилла» в финале Лиги Европы переиграла «Фрайбург» со счетом 3:0. По мячу забили Юри Тилеманс, Эмилиано Буэндия и Морган Роджерс. «Астон Вилла» впервые в истории выиграла Лигу Европы и подтвердила свое право в следующем сезоне выступать в общем этапе Лиги чемпионов. «Фрайбург» впервые играл в финале какого-либо еврокубка.

20 мая, 23:51

90-я минута. Лишь одна минута добавлена ко второму тайму. Здесь все ясно — зачем что-либо компенсировать.

20 мая, 23:50

«Астон Вилла» в финале Лиги Европы разгромила «Фрайбург».

Лига Европы. Финал.
20 мая, 22:00. Tupras Stadyumu (Стамбул)
Фрайбург
0:3
Астон Вилла

20 мая, 23:49

89-я минута. Мингс тут же сделал дальний пас — в нападении никто из партнеров не зацепился.

20 мая, 23:47

88-я минута. Дуглас Луис и Мингс также получат игровую практику сегодня.

20 мая, 23:47

87-я минута. Итог матча давно ясен, а они ведут борьбу до конца. Шерхант потолкался с Консой.

20 мая, 23:45

86-я минута. Гюнтер вышел на поле вместо Бесте. Шустер также распределяет игровую практику между максимальным числом футболистов.

20 мая, 23:44

85-я минута. Мартинес совершает впечатляющий сэйв, но лайнсмен фиксирует вне игры у соперника. Не хочет пропускать аргентинский голкипер.

20 мая, 23:44

84-я минута. Макгинн получил желтую карточку за грубую игру.

20 мая, 23:43

83-я минута. Хелер пострадал в единоборстве. Мелкий фол со стороны грядущих триумфаторов.

20 мая, 23:41

81-я минута. Санчо и Матсен появились на поле. Все-таки замена двойная.

20 мая, 23:40

80-я минута. Эмери готовит сразу тройную замену. Логично, чтобы в финале поиграли многие.

20 мая, 23:39

79-я минута. Атуболу выручил свою команду — следовал опасный удар в нижний угол. Опять-таки после углового.

20 мая, 23:38

78-я минута. 7:1 — соотношение по угловым в пользу английской команды.

20 мая, 23:36

77-я минута. Манзамби оказывают помощь медики. Финал для него не сложился.

20 мая, 23:35

76-я минута. Буэндия умудрился запороть выход один на один. Вроде бы в ближний угол бил, а все-таки промахнулся.

20 мая, 23:33

74-я минута. Первый удар в створ Мартинеса во втором тайме — голкипер неуверенно сыграл на выходе, но защитники помогли не пропустить.

20 мая, 23:32

73-я минута. Шерхант и Макенго вышли на поле. Двойная замена от Шустера.

20 мая, 23:31

72-я минута. Трой сделал подачу с левого фланга — до мяча достаточно легко добрался Мартинес. Тут же голкипер вынес мяч вперед на Уоткинса.

20 мая, 23:29

70-я минута. Штанга! В каркас ворот попал Онана, который замыкал дальнюю штангу после подачи углового.

20 мая, 23:29

70-я минута. У Уоткинса не получился финт, но хотя бы удалось угловой заработать. Гинтер выбил за лицевую.

20 мая, 23:28

69-я минута. Макгинн с фланга навесил, а Атуболу легко добрался до мяча.

20 мая, 23:26

68-я минута. 37 324 зрителя присутствуют на этом матче в Стамбуле.

20 мая, 23:26

67-я минута. Онана вышел на поле. Линделеф отправился отдыхать.

20 мая, 23:25

66-я минута. Уоткинс оказался во вне игры. Думается, что он не расстроился — время работает на его команду.

20 мая, 23:24

65-я минута. Интрига на концовку — сможет ли немецкий клуб избежать крупного поражения.

20 мая, 23:22

63-я минута. Поют болельщики из Бирмингема. Вот они уже празднуют. Сезон их команде вполне удался.

20 мая, 23:21

62-я минута. Двойную замену произвел Шустер. Хелер и Розенфельдер появились на поле.

20 мая, 23:20

61-я минута. Кюблер справа навесил, Матанович пробил головой — неточно. Впрочем, лайнсмен зафиксировал вне игры.

20 мая, 23:20

60-я минута. Напрашиваются замены от Юлиана Шустера. Удивляет, почему он не вносит коррективы в состав.

20 мая, 23:18

Роджерс сделал крупным преимущество «Астон Виллы» в матче с «Фрайбургом»

58-я минута. ГООООЛ! 3:0. Исход матча очевиден. Эмери можно поздравлять с очередным трофеем. Слева Буэндия прострелил, а Роджерс в падении замкнул.

20 мая, 23:17

58-я минуте. Бесте не зацепился за мяч после паса Манзамби. Две минуты катали мяч и бездарно его потеряли...

20 мая, 23:16

57-я минута. Более минуты «Фрайбург» контролирует мяч, но ощутимого движения вперед нет.

20 мая, 23:15

56-я минута. Два падения в штрафной площади Мартинеса. Там была паника после ввода мяча из аута. Свисток судьи молчит.

20 мая, 23:14

55-я минута. 12:3 — преимущество команды Эмери по ударам. Немецкий клуб просел в концовке первого тайма.

20 мая, 23:13

54-я минута. Мартинес размялся на выходе после подачи Гинтера. Разминка для вратаря.

20 мая, 23:12

53-я минута. Эггештайну досталось на чужой половине поля. Роджерс на него наступил.

20 мая, 23:10

51-я минута. Атуболу отметился сэйвом. Это Буэндия бил несильно. Пытался исполнить на технику.

20 мая, 23:09

50-я минута. Уоткинс доставил мяч до штрафной, решился на удар — соперник заблокировал.

20 мая, 23:08

49-я минута. Мартинес размялся на выходе из штрафной, опередив на мяче Кюблера. Правда, лайнсмен после этого поднял флаг.

20 мая, 23:08

48-я минута. Фол в атаке в исполнении Макгинна — жесткий подкат под Троя.

20 мая, 23:06

47-я минута. Теперь-то «Астон Вилла» прессинг использует, что логично. Чем меньше мяч у соперника, тем меньше вероятность пропущенного мяча.

20 мая, 23:05

46-я минута. Возобновился матч в Стамбуле. В перерыве без замен. С мячом «Фрайбург».

20 мая, 22:50

«Астон Вилла» после первого тайма обыгрывает «Фрайбург»

45+4-я минута. 2:0 — преимущество английской команды после первого тайма. Можно сказать, что «вилланы» были более конкретны в атаке. Юри Тилеманс забил после мягкой подачи Моргана Роджерса. А Эмилиано Буэндия красиво исполнил с линии штрафной.

20 мая, 22:48

Буэндия удвоил преимущество «Астон Виллы» в матче с «Фрайбургом»

45+3-я минута. ГООООЛ! 2:0 — Буэндия забил. Это было красиво. Эмилиано закрутил мяч в левую девятку с левой ноги. Удар с линии штрафной — такое не берется.

20 мая, 22:48

45+3-я минута. Третий угловой подряд заработала «Астон Вилла». Снова давление на ворота Атуболу ощущается.

20 мая, 22:47

45+2-я минута. Конса опасно пробил в падении из чужой штрафной — защитники перевели на угловой.

20 мая, 22:46

45+1-я минута. Три минуты добавлено к первому тайму. Угловой у одних ворот сменяет корнер у других.

20 мая, 22:45

45-я минута. Трой в чужой штрафной пытался пробить головой — попал в соперника. Хотя бы угловой заработан.

20 мая, 22:44

44-я минута. На кураже команда Эмери продолжает атаковать.

20 мая, 22:43

43-я минута. К безголевой ничьей шел первый тайм, но стандартное положение помогло английской команде счет открыть. Голевой пас сделал Роджерс — это его мягкая подача.

20 мая, 22:42

Тилеманс открыл счет в матче «Астон Виллы» с «Фрайбургом»

41-я минута. ГОООЛ! 1:0. Это домашняя заготовка. Это результативный угловой! Розыгрыш у флага и глубокая подача под удар Тилемансу. Удар в касание — мяч в воротах.

20 мая, 22:41

41-я минута. Кюблер бдительно сыграл в своей штрафной, переведя мяч на угловой после очередного прострела.

20 мая, 22:39

39-я минута. Манзамби вошел в штрафную слева, прострелил, но никто из партнеров замкнуть не сумел.

20 мая, 22:37

38-я минута. Английская команда довела атаку до удара. Макгинн бил из штрафной, но попал в защитника.

20 мая, 22:36

37-я минута. Манзамби прилично досталось. Он хромает. Ему окажут помощь уже за пределами поля.

20 мая, 22:35

36-я минута. Манзамби получил по ногам от Линделефа. Карточки нет, но фол грубый.

20 мая, 22:34

35-я минута. Уоткинс взял игру на себя в чужой штрафной. Пожалуй, следовало сразу пробить, а он придержал мяч и был накрыт.

20 мая, 22:34

34-я минута. Вторая потеря за тайм у Тилеманса. Манзамби завершил атаку дальним ударом — Мартинес надежен.

20 мая, 22:33

33-я минута. Очередной пас издали в надежде на Матановича — только Мартинес оценил. Вратарь первый на мяче.

20 мая, 22:31

32-я минута. Очень нужен гол этому матчу. Будто бы закрываются команды.

20 мая, 22:31

31-я минута. Роджерс в атаке подтолкнул Кюблера. Мяч уже уходил за лицевую. Немецкие фанаты остались недовольны.

20 мая, 22:29

30-я минута. Кэш внешней стороной стопы вырезал на дальнюю штангу — неточно.

20 мая, 22:28

28-я минута. Атуболу своевременно прочитал пас соперника и опередил на мяче Уоткинса.

20 мая, 22:27

27-я минута. Немецкий клуб сокращает отставание по владению мячом. Пас из глубины на Матановича, тот не зацепился.

20 мая, 22:25

25-я минута. Кюблер перспективно открывался, но все-таки во вне игры. В завершении Матанович пытался пробить и оказался заблокирован.

20 мая, 22:24

24-я минута. Мартинес далеко выбил мяч на Уоткинса, тот упал в борьбе на подступах штрафной. Фола нет.

20 мая, 22:23

23-я минута. Возобновился матч. Бесте сделал подачу со стандарта — неудачно.

20 мая, 22:23

23-я минута. Пауза затягивается. Грифо серьезно пострадал. Его звучно поддерживают немецкие болельщики.

20 мая, 22:22

22-я минута. Это карточка. Как бы не стала красной. Кэш попал в ногу Грифо. Хорошо, что не в опорную.

20 мая, 22:21

21-я минута. 60 на 40 процентов — соотношение по владению мячом в пользу английской команды.

20 мая, 22:20

20-я минута. Пас из глубины в надежде на Роджерса, но защитник мяч перехватил.

20 мая, 22:19

19-я минута. Судя по звуковому сопровождению, на стадионе в Стамбуле большинство болеет за английский клуб.

20 мая, 22:18

18-я минута. Команда Эмери отвечает владением, в результате которого едва не потеряла мяч.

20 мая, 22:17

17-я минута. Опасно! Хефлер с левой ноги пробил из штрафной — едва-едва в правый от себя угол не попал. Серия стандартов все-таки привела к опасному удару.

20 мая, 22:15

16-я минута. Грифо неудачно исполнил стандарт, но подбор остался за немецкой командой. Теперь срубили Бесте. Буэндия попал ему в лицо и получил желтую карточку.

20 мая, 22:15

15-я минута. Манзамби на бровке зацепился за мяч. На нем нарушили правила. Шанс для «Фрайбурга».

20 мая, 22:14

14-я минута. Мяч попал в руку Эггештайну. Именно попал, сознательной игры не было. Свистка судьи не последовало.

20 мая, 22:13

13-я минута. Уоткинс слева-то неплохо открылся, а пас в центр штрафной отдал неточный.

20 мая, 22:12

13-я минута. Атуболу показывает своим одноклубникам, что некому пас отдавать. Приходится мяч выбивать далеко в поле.

20 мая, 22:11

12-я минута. Возрастает давление на ворота немецкой команды. У Тилеманса, правда, подача справа не получилась.

20 мая, 22:11

11-я минута. Матанович на своей половине поля сзади попал по ногам Тилемансу.

20 мая, 22:10

10-я минута. Рождерс выцеливал в дальний, правый от себя, угол. Немного не попал с метров 25-ти.

20 мая, 22:09

9-я минута. Очень плохой пас назад в исполнении немецкой команды — Атуболу просто вынес мяч за боковую.

20 мая, 22:08

8-я минута. Теперь фол со стороны Уоткинса зафиксирован в атаке. Небольшое касание — уже достаточно для свистка.

20 мая, 22:07

7-я минута. Фол в атаке зафиксирован у Матановича. Против Консы нарушены правила.

20 мая, 22:07

7-я минута. Линхарт хорошо отработал в своей штрафной. Точнее, отборолся после флангового навеса.

20 мая, 22:06

6-я минута. Макгинна придержали за футболку. Это желтая карточка Трою. Срыв потенциально опасной атаки.

20 мая, 22:04

5-я минута. Отсутствие высокого прессинга со стороны английской команды — это несколько удивляет.

20 мая, 22:04

4-я минута. С опозданием, но все-таки зафиксирован офсайд у Уоткинса. Впрочем, он хорошо зацепился за мяч — нападающего можно похвалить.

20 мая, 22:03

3-я минута. А это уже первый удар в створ. Атуболу потащил мяч после прицельного удара Роджерса в угол.

20 мая, 22:02

2-я минута. Неожиданно бодро немецкий клуб смотрится в дебюте. Манзамби упал на подступах штрафной — свисток молчит.

20 мая, 22:01

1-я минута. И минуты не сыграли, как состоялся удар. Матанович пробил головой после скидки партнера — неточно. Причина наступления немецкой команды — потеря Тилеманса.

20 мая, 22:01

Матч «Фрайбурга» и «Астон Виллы» начался

1-я минута. Поехали! Встреча стартовала. С центра поля мяч в игру ввели футболисты английского клуба.

20 мая, 21:58

Президент УЕФА Александер Чеферин присутствует на этом матче.

20 мая, 21:56

Команды выходят на поле. Естественно, вместе с судьями. Звучит гимн Лиги Европы.

20 мая, 21:55

Красочная церемония открытия матча завершена. Трофей победителю Лиги Европы уже вынесен на футбольное поле.

20 мая, 21:11

Стартовый состав «Астон Виллы» на матч с «Фрайбургом»

Стартовый состав: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Линделеф, Тилеманс, Макгин, Буэндия, Роджерс, Уоткинс.

Запасные: Бизот, Райт, Мингз, Гарсия, Матсен, Богард, Эллиотт, Дуглас Луис, Онана, Абрахам, Санчо, Бэйли.

20 мая, 21:09

Стартовый состав «Фрайбурга» на матч с «Астон Виллой»

Стартовый состав: Атуболу, Кублер, Гинтер, Линхарт, Трой, Эггештайн, Хефлер, Бесте, Грифо, Манзамби, Матанович.

Запасные: Мюллер, Хут, Юнг, Гюнтер, Макенго, Розенфельдер, Огбус, Остерхаге, Шерхант, Хёлер, Ирье, Филипп.

19 мая, 20:35

Мнение Унаи Эмери о матче с «Фрайбургом»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказал слова уважения сопернику.

«Это нечто особенное — сыграть в финале в Стамбуле, и мы можем гордиться тем, как мы этого добились. Теперь нужно наслаждаться процессом подготовки и финалом, уважая турнир, уважая финал и уважая «Фрайбург», — сказал испанский тренер.

19 мая, 20:30

Мнение Юлиана Шустера о матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Фрайбурга» Юлиан Шустер заявил о желании выиграть трофей.

«Это уже очень особенный сезон. Мы хотим сделать последний шаг, а не просто ограничиться участием в финале. Мы очень хотим одержать победу. Чувство поддержки и единства в городе сейчас стало еще сильнее. Это прекрасно. В этом и заключается сила футбола — он способен захватывать огромное количество людей и объединять их. Это действительно прекрасное чувство, и сейчас мы им наслаждаемся», — сказал немецкий тренер.

19 мая, 20:25

«Фрайбург» — «Астон Вилла»: потери

У «Фрайбурга» травмирован полузащитник Юито Судзуки.

«Астон Вилле» из-за повреждений не помогут полузащитники Росс Баркли, Бубакар Камара и Амаду Онана, а также форвард Алиссон.

19 мая, 20:20

Результаты «Астон Виллы» в Лиге Европы

«Астон Вилла» завершила общий этап на втором месте, также напрямую отобравшись в 1/8 финала Лиги Европы. Команда Унаи Эмери победила в семи матчах из восьми, уступив лишь «Гоу Эхед Иглс» (1:2).

В плей-офф «вилланы» прошли «Лилль» (1:0 в гостях, 2:0 дома), «Болонью» (3:1 в гостях, 4:0 дома) и «Ноттингем Форест» (0:1 в гостях, 4:0 дома).

19 мая, 20:15

Результаты «Фрайбурга» в Лиге Европы

«Фрайбург» завершил общий этап Лиги Европы на седьмом месте, одержав пять побед при двух ничьих и одном поражении. Поражение от «Лилля» (0:1) пришлось на последний тур, когда команда Юлиана Шустера уже гарантировала себе место в топ-8.

В плей-офф «Фрайбург» прошел «Генк» (0:1 в гостях, 5:1 дома), «Сельту» (3:0 дома, 3:1 в гостях) и «Брагу» (1:2 в гостях, 3:1 дома).

19 мая, 20:10

Где смотреть трансляцию матча «Фрайбург» — «Астон Вилла»

Права на показ Лиги Европы, а также Лиги чемпионов и Лиги конференций, принадлежат онлайн-кинотеатру Okko, который в прямом эфире покажет матч «Фрайбург» — «Астон Вилла».

19 мая, 20:05

Дата, место и время начала матча «Фрайбург» — «Астон Вилла»

Игра немецкой и английской команд состоится в среду, 20 мая, в Стамбуле на стадионе «Тюпраш». Начало — 22:00 по московскому времени.

19 мая, 20:00

В среду, 20 мая, «Фрайбург» и «Астон Вилла» встретятся в финале Лиги Европы.

Обе команды впервые сыграют в решающем матче этого еврокубка. На кону не только трофей, но и путевка в общий этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Большинство аналитиков называют фаворитом финала «Астон Виллу». И дело не в более высоком статусе чемпионата Англии, чем бундеслиги, а в опыте Унаи Эмери. Испанский тренер «вилланов» — самый титулованный в истории Лиги Европы. Трижды подряд он брал трофей с «Севильей» и один раз с «Вильярреалом». Кроме того, Эмери еще раз доходил до финала ЛЕ с «Арсеналом» в 2019-м, когда уступил «Челси».

«СЭ» приглашает следить за матчем «Фрайбург» — «Астон Вилла» вместе с нами. Присоединяйтесь!

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