Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Зобнин получил травму в первом тайме матча с «Легией»

17:55
Роман Зобнин. Фото ФК «Спартак»
Роман Зобнин. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил травму в первом тайме матча группового этапа Лиги Европы с «Легией». Он был вынужден попросить замену и покидал поле в сопровождении врачей.

Вместо россиянина на замену вышел хавбек Йоррит Хендрикс.

Напомним, что в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ красно-белым предстоит провести матч против ЦСКА. Встреча состоится в понедельник, 20 сентября.

Спартак — Легия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Ветеранский договор Овечкина, максимальный контракт Кучерова, грандиозные бонусы Панарина. Сколько зарабатывают российские игроки в НХЛ
Спецслужбам США доложили о COVID-19 за месяц до первой вспышки инфекции
"Помолодевший" в колонии Ефремов удивил пользователей Сети
Видео: Как переход Марса в Весы с 15 сентября изменит жизнь
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»