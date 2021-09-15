Зобнин получил травму в первом тайме матча с «Легией»
17:55
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил травму в первом тайме матча группового этапа Лиги Европы с «Легией». Он был вынужден попросить замену и покидал поле в сопровождении врачей.
Вместо россиянина на замену вышел хавбек Йоррит Хендрикс.
Напомним, что в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ красно-белым предстоит провести матч против ЦСКА. Встреча состоится в понедельник, 20 сентября.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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