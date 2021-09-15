Зобнин получил травму в первом тайме матча с «Легией»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил травму в первом тайме матча группового этапа Лиги Европы с «Легией». Он был вынужден попросить замену и покидал поле в сопровождении врачей.

Вместо россиянина на замену вышел хавбек Йоррит Хендрикс.

Напомним, что в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ красно-белым предстоит провести матч против ЦСКА. Встреча состоится в понедельник, 20 сентября.