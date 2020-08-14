Полузащитник «Интера» Роберто Гальярдини поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги Европы против «Шахтера».

«Это точно будет тяжелый матч. У «Шахтера» индивидуально очень сильные игроки. Скажу так: линия нападения «горняков» выглядит интереснее атаки «Байера», поэтому у нас могут возникнуть проблемы. Но мы знаем, как заставить «Шахтер» понервничать», — сказал Гальярдини в интервью Sky Sport Italia.

Матч 1/2 финала Лиги Европы «Интер» — «Шахтер» состоится в понедельник, 17 августа, в Дюссельдорфе. Начало — в 22.00 по мск.