«Златан продолжит бить пенальти». Пиоли поддержал Ибрагимовича

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после победы над «Спартой» во 2-м туре Лиги Европы отметил, что не собирается менять пенальтиста. Форвард Златан Ибрагимович в первом тайме не реализовал одиннадцатиметровый.

— Мне не пришлось ничего говорить Ибрагимовичу, когда я заменил его, потому что мы договорились перед матчем, что он будет играть только 45 минут, — цитирует пресс-служба УЕФА Пиоли. — Я уверен, что он бы сыграл больше, если бы я попросил, потому что он великий игрок, который всегда хочет быть на поле. Он будет продолжать бить пенальти, несмотря на то, что он не забил сегодня. Мы не думаем об изменениях в этом вопросе.