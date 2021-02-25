Жуниор Мораэс рассказал, почему он бил пенальти в матче с «Маккаби»
Форвард «Шахтера» Жуниор Мораэс прокомментировал итог матча 1/16 финала Лиги Европы против «Маккаби» (1:0). Он рассказал, почему именно ему доверили исполнить 11-метровый удар.
«Я очень рад, что мы прошли в следующий раунд, — цитирует футболиста Sport.ua. — Пенальти? Это было решение команды, чтобы я пробивал. Потому что мне хотелось забить, это важно для форварда.
Я благодарен тем ребятам, которые бьют обычно пенальти. Тайсону, Алану Патрику, Марлосу. Для меня это был важный гол. Тяжелый для меня лично месяц. Я очень рад, что мы выиграли и я забил».
Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля.
Дополнительная информация:
https://sport.ua/news/526302-zhunior-moraes-komanda-reshila-chtoby-ya-probil-penalti-vazhniy-gol
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