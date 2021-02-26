Жуниор Мораэс признался, против кого хочет сыграть в 1/8 финала Лиги Европы

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораэс после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Маккаби» (1:0) признался, что рад своему голу. Также он отметил, что хотел бы в следующей стадии сыграть против большого клуба.

«Я очень счастлив, что забил. Для нападающего забивать голы — очень важно, но еще важнее, что команда победила. Мы не показали сегодня своей лучшей игры, мы можем прибавлять, причем сильно. Но главное, что мы прошли дальше. Не имеет значения, кто нам попадется [в 1/8 финала], но вообще-то я люблю играть против больших команд», — цитирует пресс-служба УЕФА Мораэса.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 26 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.