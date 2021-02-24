Жозе Моуринью прокомментировал победу «Тоттенхэма» над «Вольфсбергером»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился впечатлениями после матча с «Вольфсбергером» (4:0) в 1/16 финала Лиги Европы. По сумме двух игр его команда пробилась в 1/8 финала.

«Это было хорошо, — цитирует специалиста ВВС. — Мы прошли дальше, выиграли матч так, как мы хотели и не нуждались в плане Б. Мы играли хорошо на протяжении длительных отрезков, и все четыре гола были великолепными.

Это был особенный вечер для тех парней, которые играли в первый раз. Кроме того, у нас не было травм. Деле Алли забил великолепный гол, но его результативные передачи и упорная работа значит для меня больше. Эта работа над стабильностью в его игре делает меня счастливым".

Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля.