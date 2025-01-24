Моуринью: «Лион» фантастически играет в атаке, поэтому «Фенербахче» было нелегко»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Лионом» (0:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Мы довольно хорошо справлялись с давлением соперника. У «Лиона» очень техничные игроки. Эта команда фантастически играет в атаке, нам было нелегко. Многим нашим футболистам пришлось играть не на своих позициях. Этого потребовали обстоятельства. Юсуф Акчичек играл в защите и провел выдающийся матч», — цитирует официальный сайт УЕФА Моуринью.

«Лион» с 14 очками занимает 5-е место в турнирной таблице, а «Фенербахче» идет на 23-й строчке — 9 очков.