Футбол
Лига Европы
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 03:49

Моуринью: «Лион» фантастически играет в атаке, поэтому «Фенербахче» было нелегко»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Лионом» (0:0) в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Мы довольно хорошо справлялись с давлением соперника. У «Лиона» очень техничные игроки. Эта команда фантастически играет в атаке, нам было нелегко. Многим нашим футболистам пришлось играть не на своих позициях. Этого потребовали обстоятельства. Юсуф Акчичек играл в защите и провел выдающийся матч», — цитирует официальный сайт УЕФА Моуринью.

«Лион» с 14 очками занимает 5-е место в турнирной таблице, а «Фенербахче» идет на 23-й строчке — 9 очков.

Магомед Оздоев и&nbsp;Федор Чалов. Пас Чалова приблизил ПАОК к плей-офф, сумасшедшая победа «МЮ», «Аякс» нокаутировал уроженец Ингушетии
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Лион
ФК Фенербахче
Читайте также
«Спартак» может лишиться главного защитника. Главные трансферные слухи РПЛ за 23 января
Губернатор Малков сообщил об уничтожении дронов над Рязанской областью
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
Анкалаев проведет бой с Перейрой за пояс чемпиона UFC 8 марта
Потеря территорий и разговоры о миротворцах. Что пишут СМИ об Украине
Рютте в Давосе перепутал направление наступления на Украине
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Хоффенхйам» — «Тоттенхэм»: видеообзор матча Лиги Европы

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости