Жорже Жезуш заявил, что «Бенфика» по-прежнему надеется пройти «Арсенал»
02:42
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:1). Португальский клуб принимал соперников в Риме (Италия). Второй матч пройдет в Пирее (Греция).
«Наши амбиции остаются такими же, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Противостояние остается открытым, но выездной гол, действительно, может повлиять.
Нам предстоит еще один выездной матч в Греции, который мы постараемся выиграть. Мы играли против команды с высоким качеством игры и отличными игроками.
В атаке мы не были так сильны, как в защите. «Арсенал» хорошо сыграл в защите. У нас не получилось создать моменты, чтобы забить больше".
Ответная игра состоится 25 февраля.
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