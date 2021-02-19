Жорже Жезуш заявил, что «Бенфика» по-прежнему надеется пройти «Арсенал»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш поделился впечатлениями после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:1). Португальский клуб принимал соперников в Риме (Италия). Второй матч пройдет в Пирее (Греция).

«Наши амбиции остаются такими же, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Противостояние остается открытым, но выездной гол, действительно, может повлиять.

Нам предстоит еще один выездной матч в Греции, который мы постараемся выиграть. Мы играли против команды с высоким качеством игры и отличными игроками.

В атаке мы не были так сильны, как в защите. «Арсенал» хорошо сыграл в защите. У нас не получилось создать моменты, чтобы забить больше".

Ответная игра состоится 25 февраля.