Живоглядов: «У «Локомотива» группа просто фантастическая по составу. Можно сказать, лигочемпионская»
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов перед первым матчем группового турнира Лиги Европы против «Марселя» выделил полузащитника соперника Димитри Пайета. Также футболист добавил, что железнодорожникам досталась очень сильная группа.
В группе E выступают еще «Лацио» и «Галатасарай».
«Перед «Локомотивом» всегда стоят самые высокие задачи: борьба за чемпионство и игра в еврокубках, — цитирует Живоглядова Lequipe. — Если мы говорим о Лиге Европы, то это выход в весеннюю стадию плей-офф.
У нас группа просто фантастическая по составу. Можно сказать, лигочемпионская. Все команды сильные, все на слуху — будет очень интересно. Перед Лигой Чемпионов в прошлом сезоне у нас пришел новый тренер, командная игра только строилась. За год мы обрели уверенность и стали сильнее. Легко другим командам в матчах с нами не будет.
Если говорить о лидерах «Марселя», то выделю Пайета. Это очень техничный, с хорошим ударом, лидер команды, где бы он ни играл. Как остановить его и других атакующих игроков Марселя, нам расскажет главный тренер. Будем готовиться".
Матч «Локомотив» — «Марсель» пройдет сегодня, 16 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве (начало — в 19.45).
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