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Живоглядов: «У «Локомотива» группа просто фантастическая по составу. Можно сказать, лигочемпионская»

14:15
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Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов перед первым матчем группового турнира Лиги Европы против «Марселя» выделил полузащитника соперника Димитри Пайета. Также футболист добавил, что железнодорожникам досталась очень сильная группа.

В группе E выступают еще «Лацио» и «Галатасарай».

«Перед «Локомотивом» всегда стоят самые высокие задачи: борьба за чемпионство и игра в еврокубках, — цитирует Живоглядова Lequipe. — Если мы говорим о Лиге Европы, то это выход в весеннюю стадию плей-офф.

У нас группа просто фантастическая по составу. Можно сказать, лигочемпионская. Все команды сильные, все на слуху — будет очень интересно. Перед Лигой Чемпионов в прошлом сезоне у нас пришел новый тренер, командная игра только строилась. За год мы обрели уверенность и стали сильнее. Легко другим командам в матчах с нами не будет.

Если говорить о лидерах «Марселя», то выделю Пайета. Это очень техничный, с хорошим ударом, лидер команды, где бы он ни играл. Как остановить его и других атакующих игроков Марселя, нам расскажет главный тренер. Будем готовиться".

Матч «Локомотив» — «Марсель» пройдет сегодня, 16 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве (начало — в 19.45).

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Роман Шишов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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