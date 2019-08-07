Жиго заявил, что "Спартаку" нужно довести до автоматизма взаимопонимание в защите

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго на пресс-конференции накануне матча отборочного турнира Лиги Европы против "Туна" рассказал о том, что надо улучшить в оборонительной линии команды.

- Буду ли я больше проявлять себя в атаке в отсутствии у команды высоких форвардов? Моя главная работа - это игра в защите, - цитирует Жиго ТАСС. - Конечно, я даже однажды играл 20 минут в нападении, но в защите у меня получается играть лучше. Взаимопонимание в линии обороны необходимо довести до автоматизма, и тогда результаты будут лучше.

Матч "Тун" - "Спартак" состоится 8 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.

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