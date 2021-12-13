Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: где и когда смотреть прямую трансляцию

13 декабря в Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. Она начнется в 15.00 по московскому времени. Сегодня, в понедельник, своего соперника по 1/16 финала турнира узнает «Зенит».

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы. Видеотрансляцию мероприятия в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Текстовая трансляция также будет доступна на официальном сайте УЕФА.

Во время жеребьевки команды будут разделены на две корзины: сеяные (клубы, занявшие вторые места в группах Лиги Европы) и несеяные (которые стали 3-ми в группах Лиги чемпионов.

Сеяные:

«Бетис» (Испания), «Брага» (Португалия), «Динамо» З (Хорватия), «Лацио» (Италия), «Наполи» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Реал Сосьедад» (Испания).

Несеяные:

«Зенит» (Россия), «Аталанта» (Италия), «Барселона» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Лейпциг» (Германия), «Порту» (Португалия), «Севилья» (Испания), «Шериф» (Молдавия).

Первые стыковые матчи Лиги Европы пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля.

Победители стыковых игр Лиги Европы присоединятся к командам, которые вышли в 1/8 финала турнира с первых мест в своих группах: «Спартак» (Россия), «Монако» (Франция), «Лион» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Байер» (Германия), «Галатасарай» (Турция) и «Вест Хэм» (Англия).