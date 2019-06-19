Жеребьевка Лиги Европы: "Эспаньол", "Рома", "Вулверхэмптон" и клуб Комличенко узнали соперников

Состоялась жеребьевка 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Среди прочих своего соперника узнал тульский "Арсенал", дебютирующий в еврокубках, а также "Млада Болеслав", цвета которой защищает нападающий сборной России Николай Комличенко.
Матчи состоятся 25 июля и 1 августа.
Путь чемпионов
"Тре Пенне" (Сан-Марино)/"Санта-Колома" (Андорра) - "Судува" (Литва)/"Црвена Звезда" (Сербия)
БАТЭ (Белоруссия)/"Пяст" (Польша) - "Дандолк" (Ирландия)/"Рига" (Латвия)
"Партизани" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан) - "Шериф" (Молдавия)/"Сабуртало" (Грузия)
"Арарат Армения" (Армения)/АИК (Швеция) - "Фероникели" (Косово)/"Линкольн" (Гибралтар)
"Валур" (Исландия)/"Марибор" - "Ференцварош" (Венгрия)/"Лудогорец" (Болгария)
"Слован" (Словакия)/"Сутьеска" (Черногория) - "Нью Сэйнтс" (Уэльс)/победитель предварительного раунда
Проигравший финалист предварительного раунда - "Астана" (Казахстан)/ЧФР (Румыния)
ХИК (Финляндия)/"ХБ Торсхавн" (Фареры) - "Линфилд" (Северная Ирландия)/"Русенборг" (Румыния)
"Калью" (Эстония)/"Шкендия" (Македония) - "Дюделанж" (Люксембург)/"Валетта" (Македония)
Путь претендентов
"Норчепинг" (Швеция)/"Сент-Патрикс" (Ирландия) - "Динамо" Мн (Белоруссия)/"Лиепая" (Латвия)
Победитель предварительного раунда/"Хогесунн" (Норвегия) - "Штурм" (Австрия)
"Лехия" (Польша) - "Интер" Турку (Финляндия)/"Бреннбю" (Дания)
"Домжале" (Словения)/"Бальцан" (Мальта) - "Мальме" (Швеция)/Победитель предварительного раунда
ЦСКА София (Болгария)/"Титоград" (Черногория) - "Осиек" (Хорватия)
"Лачи" (Албания)/"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - "Широки Бриег" (Босния и Герцеговина)/"Кайрат" (Казахстан)
АЕК (Кипр)/"Петрокуб" (Македония) - "Левски" (Болгария)/"Ружомберок" (Словакия)
"Зета" (Черногория)/"Фехервар" (Венгрия) - "Брейдаблик" (Исландия)/"Вадуц" (Лихтенштейн)
"Мольде" (Норвегия)/"КР Рейкьявик" (Исландия) - "Чукарички" (Сербия)/"Бананц" (Армения)
"Рома" (Италия) - "Дебрецен" (Венгрия)/"Кукеши" (Албания)
"Арсенал" Тула (Россия) - "Нефтчи" (Азербайджан)/"Сперанца" (Македония)
Победитель предварительного раунда/"Легия" (Польша) -"Витебск" (Белоруссия)/КуПС (Финляндия)
"Габала" (Азербайджан) - "Динамо" Тбилиси (Грузия)/Победитель предварительного раунда
"Абердин" (Шотландия)/РоПС (Финляндия) - "Фола" (Люксембург)/"Чихура" (Грузия)
"Люцерн" (Швейцария) -"Ритерай" (Литва)/Победитель предварительного раунда
"Краковица" (Польша)/"Дунайска Стреда" (Словакия) - "Атромитос" (Греция)
"Пюник" (Армения)/"Шкупи" (Македония) - "Яблонец" (Чехия)
"Раднички" (Сербия)/"Флора" (Эстония) - "Айнтрахт" Франкфурт (Германия)
"Будучност" (Черногория)/"Нарва" (Эстония) - "Заря" (Украина)
"Вентспилс" (Литва)/"Теута" (Албания) - "Гзира" (Мальта)/"Хайдук" (Хорватия)
"Страсбур" (Франция) - "Маккаби" Хф (Израиль)/"Мура" (Словения)
"Вулверхэмтон" (Англия) - "Крусэйдерс" (Северная Ирландия)/"Б36 Торсхавн" (Финляндия)
"Эспаньол" (Испания) - "Ярнан" (Израиль)/"Левадия" (Эстония)
"Утрехт" (Голландия) - "Академия Пандев" (Македония)/"Зриньски" (Босния и Герцеговина)
"Малатьяспор" (Турция) - "Олимпия" Любляна (Словения)/"Рига" (Латвия)
"Антверпен" (Бельгия) - "Вииторул" (Румыния)
Победитель предварительного раунда/"Рейнджерс" (Шотландия) - "Корк Сити" (Ирландия)/Победитель предварительного раунда
"Млада Болеслав" (Чехия) -"Ордабасы" (Казахстан)/"Торпедо" Кутаиси (Грузия)
"Бранн" (Норвегия) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия) - "Жальгирис" Каунас (Литва)/"Аполлон" (Кипр)
АЗ (Голландия) - "Хеккен" (Швеция)
"Алашкерт" (Армения) - "Македония" (Македония) - "Стяуа" (Румыния)/"Милсами" (Македония)
"Локомотив" Пловдив (Болгария) - "Радник" (Босния и Герцеговина)/"Спартак" Трнава (Словакия)
"Арис" (Греция) - АЕЛ (Кипр)
"Женисс" (Люксембург)/"Тобол" (Казахстан) - "Витория" (Португалия)
"Гонвед" (Венгрия)/"Жальгирис" Вильнюс (Литва) - "Сабаил" (Азербайджан)/"Универститатя" (Румыния)
"Шахтер" Солигорск (Белоруссия)/"Хайберниан" (Мальта) - "Эсбьерг" (Дания)
"Коннас Куэй Номадс" (Уэльс)/"Килмарнок" (Шотландия) - "Партизан" (Сербия)