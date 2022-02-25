«Спартак» может сыграть в 1/8 финала Лиги Европы с «Барселоной» или «Бетисом»

«Спартак» в пятницу узнает соперника по 1/8 финала Лиги Европы

Жеребьевка 1/8 финала пройдет сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Она начнется в 14.00 по московскому времени.

«Спартак» вместе с «Црвеной Звездой», «Айнтрахтом», «Галатасараем», «Байером», «Лионом», «Монако» и «Вест Хэмом» окажется в числе «сеяных».

В соперники российской команде могут достаться «Аталанта», «Лейпциг», «Порту», «Севилья», «Бетис», «Барселона», «Рейнджерс», а также «Брага» или «Шериф» (матч этих команд закончится позже).

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» по сумме двух матчей проиграл «Бетису» — 1:2 и 0:0.