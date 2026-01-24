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24 января, 03:46

Женезьо хотел уйти с поста главного тренера «Лилля» после поражения от «Сельты»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Лилля» Бруно Женезьо после поражения от «Селты» (1:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы хотел уйти со своего поста, сообщает RMC Sport. Французский специалист 1-й раз в карьере потерпел четыре еврокубковых поражения в одном сезоне.

По информации источника, президент клуба Оливье Летанг отказался отпускать 59-летнего француза.

Женезьо с лета 2024 года тренирует «Лилль». Под его руководством команда провела 78 матчей: 40 побед, 14 ничьих и 24 поражения.

&laquo;Астон Вилла&raquo; обыграла &laquo;Фенербахче&raquo; в&nbsp;7-м туре Лиги Европы.Станкович вывел «Црвену Звезду» в плей-офф, Эмери обыграл Тедеско, «Рома» мощно ворвалась в топ-8

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Футбол
ФК Лилль
Брюно Женезьо
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