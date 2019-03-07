"Зенит" - "Вильярреал": крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет закрыта

Сегодня, 7 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" на своем поле принимает "Вильярреал". Игра пройдет под закрытой крышей стадиона "Санкт-Петербург".
Напомним, что петербуржцы выйдут на поле "Газпром-Арены" в лазурной форме. "Вильярреал" будет играть в форме традиционного желтого цвета. Начало матча - в 20:55 по московскому времени.
Сегодня я буду закрыта #ЗенитВильярреал pic.twitter.com/5EyYAf2tKZ– Крыша "Газпром Арены" (@SpbRoof) 7 марта 2019 г.
"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Вильярреал"
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