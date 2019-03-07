10:56 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" - "Вильярреал": крыша стадиона "Санкт-Петербург" будет закрыта

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Сегодня, 7 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" на своем поле принимает "Вильярреал". Игра пройдет под закрытой крышей стадиона "Санкт-Петербург".

Напомним, что петербуржцы выйдут на поле "Газпром-Арены" в лазурной форме. "Вильярреал" будет играть в форме традиционного желтого цвета. Начало матча - в 20:55 по московскому времени.

Зенит – Вильярреал

"СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Вильярреал"

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