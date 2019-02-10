"Зенит" в матче с "Фенербахче" в Стамбуле поддержат более двух тысяч болельщиков

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" – "Зенит" на трибунах стамбульского стадиона "Шюкрю Сараджоглу" ожидается более двух тысяч болельщиков клуба из Петербурга.

Вместимость арены составляет чуть более 50 тысяч зрителей, по правилам УЕФА гостевая квота равна 5 процентам – то есть около 2400 билетов. Их большая часть уже выкуплена, не исключено, что в сине-бело-голубых секторах будет аншлаг. (Вячеслав Короткин)

Напомним, что матч состоится 12 февраля, начало встречи - в 20.55 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры