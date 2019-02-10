12:46 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" в матче с "Фенербахче" в Стамбуле поддержат более двух тысяч болельщиков

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В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче""Зенит" на трибунах стамбульского стадиона "Шюкрю Сараджоглу" ожидается более двух тысяч болельщиков клуба из Петербурга.

Вместимость арены составляет чуть более 50 тысяч зрителей, по правилам УЕФА гостевая квота равна 5 процентам – то есть около 2400 билетов. Их большая часть уже выкуплена, не исключено, что в сине-бело-голубых секторах будет аншлаг. (Вячеслав Короткин)

Напомним, что матч состоится 12 февраля, начало встречи - в 20.55 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры

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