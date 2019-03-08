"Зенит" установил клубный рекорд посещаемости еврокубковых матчей – 51826 зрителей

Матч 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" – "Вильярреал" (1:3) посетили 51826 зрителей, что является рекордом за всю историю выступлений питерской команды в еврокубках, сообщает официальный Твиттер сине-бело-голубых.
– Петербуржцам удалось превзойти достижение, установленное в 1985 году, когда во время игры Кубка чемпионов с "Волеренгой" стадион имени Кирова собрал 51 тысячу зрителей, – отмечает пресс-служба "Зенита".
Матч с "Вильярреалом" стал для сине-бело-голубых третьим по посещаемости в текущем сезоне. Первое место удерживает встреча со "Спартаком" (0:0, 61467 зрителей), второе – с "Краснодаром" (2:1, 52576 зрителей).
"Зенит" установил новый рекорд посещаемости еврокубковых матчей – 51 826 зрителей!– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 8 марта 2019 г.
Топ-3 💪:#ЗенитВильярреал – 51 826#ЗенитВолеренга – 51 000 (1985 год)#ЗенитСелтик – 50 492 (2018-й)
Подробности: https://t.co/bdfX8QGaQ1 pic.twitter.com/n6NCgiUqzu
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-03-08-zenit-ustanovil-novyy-klubnyy-rekord-poseshchaemosti-evrokubkovykh-matchey.htm