"Зенит" установил клубный рекорд посещаемости еврокубковых матчей – 51826 зрителей

Матч 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" – "Вильярреал" (1:3) посетили 51826 зрителей, что является рекордом за всю историю выступлений питерской команды в еврокубках, сообщает официальный Твиттер сине-бело-голубых.

– Петербуржцам удалось превзойти достижение, установленное в 1985 году, когда во время игры Кубка чемпионов с "Волеренгой" стадион имени Кирова собрал 51 тысячу зрителей, – отмечает пресс-служба "Зенита".

Матч с "Вильярреалом" стал для сине-бело-голубых третьим по посещаемости в текущем сезоне. Первое место удерживает встреча со "Спартаком" (0:0, 61467 зрителей), второе – с "Краснодаром" (2:1, 52576 зрителей).

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