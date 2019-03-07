"Зенит" сыграет с "Вильярреалом" в лазурной форме

"Зенит" определился с формой на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала". Петербуржцы выйдут на поле "Газпром-Арены" в лазурной форме.
"Вильярреал" будет играть в форме традиционного желтого цвета.
Встреча пройдет сегодня, 7 марта, в Санкт-Петербурге. Начало – в 20.55 (по мск). "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию
Сегодня играем в лазурном! 👕 #ЗенитВильярреал pic.twitter.com/aSBcRtUJJi– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 7 марта 2019 г.
Форма соперника #ЗенитВильярреал pic.twitter.com/nbgq00m0Jx– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 7 марта 2019 г.
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