"Зенит" сыграет с "Фенербахче" в белой форме

Футболисты "Зенита" сыграют в белой форме в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Фенербахче", информирует пресс-служба клуба.
Игра пройдет 12 февраля в Стамбуле, Турция. Начало - в 20:55 по московскому времени. Ответный матч состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.
Сегодня играем в белой форме! 👕#ФенербахчеЗенит pic.twitter.com/gYa5ZFyAqN– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 12 февраля 2019 г.
Лига Европы: расписание матчей плей-офф //
"Фенербахче" – "Зенит": Лига Европы, 1/16 финала, первый матч, 12 февраля 2019, онлайн-трансляция – в 20.55
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