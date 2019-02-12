12:56 12 февраля | Футбол — Лига Европы

"Зенит" сыграет с "Фенербахче" в белой форме

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Футболисты "Зенита" сыграют в белой форме в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Фенербахче", информирует пресс-служба клуба.

Игра пройдет 12 февраля в Стамбуле, Турция. Начало - в 20:55 по московскому времени. Ответный матч состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.

Фенербахче - Зенит

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"Фенербахче" – "Зенит": Лига Европы, 1/16 финала, первый матч, 12 февраля 2019, онлайн-трансляция – в 20.55

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