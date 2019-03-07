"Зенит" Семака всего в третий раз не смог победить дома

Поражение от "Вильярреала" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы стало для Сергея Семака вторым домашним за время работы в "Зените". Ранее сине-бело-голубые уступали на своем поле только "Рубину" в 17-м туре чемпионата. Помимо испанцев и казанцев увезти очки из Санкт-Петербурга удалось только "Спартаку". При этом команда Семака одержала по шесть домашних побед в чемпионате и Лиге Европы. (Кирилл Бурдаков)

Матчи, в которых "Зенит" Сергея Семака не побеждал на своем поле