23:10 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" Семака всего в третий раз не смог победить дома

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Поражение от "Вильярреала" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы стало для Сергея Семака вторым домашним за время работы в "Зените". Ранее сине-бело-голубые уступали на своем поле только "Рубину" в 17-м туре чемпионата. Помимо испанцев и казанцев увезти очки из Санкт-Петербурга удалось только "Спартаку". При этом команда Семака одержала по шесть домашних побед в чемпионате и Лиге Европы. (Кирилл Бурдаков)

Матчи, в которых "Зенит" Сергея Семака не побеждал на своем поле

Дата

Турнир

Соперник

Счет

02.09.2018

Чемпионат России

Спартак

0:0

09.12.2018

Чемпионат России

Рубин

1:2

07.03.2019

Лига Европы

Вильярреал

1:3​
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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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