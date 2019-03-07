"Зенит" Семака всего в третий раз не смог победить дома

Поражение от "Вильярреала" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы стало для Сергея Семака вторым домашним за время работы в "Зените". Ранее сине-бело-голубые уступали на своем поле только "Рубину" в 17-м туре чемпионата. Помимо испанцев и казанцев увезти очки из Санкт-Петербурга удалось только "Спартаку". При этом команда Семака одержала по шесть домашних побед в чемпионате и Лиге Европы. (Кирилл Бурдаков)
Матчи, в которых "Зенит" Сергея Семака не побеждал на своем поле
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
02.09.2018
|
Чемпионат России
|
Спартак
|
0:0
|
09.12.2018
|
Чемпионат России
|
Рубин
|
1:2
|
07.03.2019
|
Лига Европы
|
Вильярреал
|
1:3
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