«Зенит» проигрывает «Бетису» со счетом 2:3 после первого тайма

«Зенит» и «Бетис» выдали сверхрезультативный тайм в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. После первого тайма команда из Испании выигрывает в Санкт-Петербурге со счетом 3:2.

Испанцы повели со счетом 2:0 к 18-й минуте встречи: отличились Родригес и Виллиан Жозе. Но «Зенит» за три минуты смог дважды поразить ворота гостей и выровнял положение: точными ударами отметились Артем Дзюба и Малком.

Но все же последнее слово осталось за «Бетисом». Испанцы воспользовались ошибками игроков «Зенита», и Андрес Гуардадо снова вывел «Бетис» вперед.