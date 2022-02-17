Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 21:31

«Зенит» проигрывает «Бетису» со счетом 2:3 после первого тайма

Иван Шитик
Корреспондент
17 февраля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Бетис».
Фото Reuters

«Зенит» и «Бетис» выдали сверхрезультативный тайм в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. После первого тайма команда из Испании выигрывает в Санкт-Петербурге со счетом 3:2.

Испанцы повели со счетом 2:0 к 18-й минуте встречи: отличились Родригес и Виллиан Жозе. Но «Зенит» за три минуты смог дважды поразить ворота гостей и выровнял положение: точными ударами отметились Артем Дзюба и Малком.

Но все же последнее слово осталось за «Бетисом». Испанцы воспользовались ошибками игроков «Зенита», и Андрес Гуардадо снова вывел «Бетис» вперед.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бетис&raquo;. «Зенит» — «Бетис»: онлайн-трансляция первого матча плей-офф Лиги Европы

Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
2
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Мир, который съел Камилу
Реклама
Материалы сюжета: Лига Европы: «Зенит» — «Бетис» и другие матчи нокаут-раунда
«Зенит» — «Бетис»: голы матча Лиги Европы
«Барселона» дома проигрывает «Наполи» после первого тайма
«Зенит» — «Бетис»: Гуардадо вывел гостей вперед
Дзюба забил первый мяч за «Зенит» в текущем розыгрыше еврокубков
«Зенит» — «Бетис»: Малком сравнял счет на 29-й минуте
«Зенит» — «Бетис»: Дзюба отыграл один мяч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Бетис»: Гуардадо вывел гостей вперед

«Барселона» дома проигрывает «Наполи» после первого тайма
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости