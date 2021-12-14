«Зенит» поддержат свирепые фанаты и русская зима». В Испании оценили жребий «Бетиса» в Лиге Европы

Испанское издание Estadio Deportivo выпустило материал, посвященный результатам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по результатам которой «Бетис» встретится с «Зенитом».

«Зенит» — нынешний чемпион России — станет для «Бетиса» крепким орешком, — пишет Estadio Deportivo. — Российская команда будет стремиться компенсировать неудачное выступление в Лиге чемпионов. «Зенит» и «Порту» стали худшими командами группового этапа. Они набрали всего пять очков. Но важно отметить, что россияне играл в группе с «Ювентусом» и «Челси».

В первой игре с «Бетисом», которая состоится в Петербурге, «Зенит» поддержат свирепые фанаты и русская зима. Атакующий потенциал российской команды основан на таких игроках, как Малком и Сердар Азмун. Также есть чистый центрфорвард Артем Дзюба — двухметровый гигант, который, несмотря на отсутствие скорости, может стать угрозой на стандартных положениях. Кроме того, он отлично цепляется за выносы со своей половины поля».

Первая встреча «Бетиса» с «Зенитом» состоится 17 февраля 2022 года на стадионе «Санкт=Петербург». Ответная игра пройдет 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.