«Зенит» не сможет сыграть со «Спартаком» в 1/16 Лиги Европы. Кто может стать соперником чемпионов России?

После того, как УЕФА перед началом этого сезона реформировал еврокубки, переформатировав Лигу Европы и запустив новый турнир — Лигу конференций, первая стадия плей-офф во втором по статусу континентальном турнире тоже претерпела изменения.

Напомним, что теперь в Лиге Европы не 12 групп, как было раньше, а 8. Их победители напрямую выходят в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места, в 1/16 финала или, как это называется на официальном сайте УЕФА, нокаут-раунде, встречаются с клубами, спустившимися из Лиги чемпионов. При этом по правилам жеребьевки представители одной страны не могут сыграть друг с другом.

Кто может стать соперником «Зенита»? К 6-му туру определились только две команды, которые точно станут вторыми и отправятся в 1/16 финала — это шотландский «Рейнджерс» (группа А) и испанский «Бетис» (группа G ). Остальные шесть участников нокаут-раунда станут известны после заключительных матчей группового этапа.

В группе В на второе место претендуют ПСВ и «Реал Сосьедад», которые играют между собой в последнем туре.

В группе С второй может стать любая из команд — «Лестер», «Спартак», «Наполи» или «Легия». При этом если второе место займет российский клуб, то с «Зенитом» по правилам жеребьевки он точно не сыграет. А вот в 1/8 финала, если питерцы и красно-белые туда пробьются, такая встреча уже возможна.

В группе D первые два места уже обеспечили себе «Айнтрахт» и греческий «Олимпиакос». Кто попадет сразу в 1/8 финала, а кто в нокаут-раунд, решится в последнем туре.

В группе Е первые два места заняли «Галатасарай» и «Лацио», которые играют между собой в последнем туре и выяснят, кто станет первым, а кто вторым.

В группе F самая запутанная ситуация: на первые два места претендуют «Црвена Звезда», португальская «Брага» и датский «Мидтьюланн».

Наконец, в группе Н второе место заочно разыграют загребское «Динамо» и бельгийский «Генк».

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 13 декабря в швейцарском Ньоне (начало в 15.00 по московскому времени). Команды, ставшие вторыми в группах ЛЕ, будут «сеяными», спустившиеся из Лиги чемпионов — «несеяными». «Сеяные» первые матчи проведут на выезде, ответные — на своем поле.