"Зенит" не может победить в гостях с 2017 года

За последний год "Зенит" провел восемь выездных еврокубковых матчей и не одержал в них ни одной победы. В Глазго, Лейпциге, Минске, Мольде, Праге и Стамбуле сине-бело-голубые уступили, а в Копенгагене и Бордо добились ничьей.
Последний гостевой успех пришел к питерцам в декабре 2017 года, когда команда Роберто Манчини оказалась сильнее "Реала Сосьедад". Всего за время работы Сергея Семака "Зенит" сыграл 17 гостевых встреч и уступил в девяти из них (+6=2-9, мячи 19-24). (Кирилл Бурдаков)
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Главный тренер
|
Город
|
Матч
|
15.02.2018
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
Роберто Манчини
|
Глазго
|
Селтик – 0:1
|
08.03.2018
|
ЛЕ
|
1/8 финала
|
Роберто Манчини
|
Лейпциг
|
Лейпциг – 1:2
|
09.08.2018
|
ЛЕ
|
3-й отб.раунд
|
Сергей Семак
|
Минск
|
Динамо Мн – 0:4
|
30.08.2018
|
ЛЕ
|
4-й отб.раунд
|
Сергей Семак
|
Мольде
|
Мольде – 1:2
|
20.09.2018
|
ЛЕ
|
Гр.турнир
|
Сергей Семак
|
Копенгаген
|
Копенгаген – 1:1
|
08.11.2018
|
ЛЕ
|
Гр.турнир
|
Сергей Семак
|
Бордо
|
Бордо – 1:1
|
1312.2018
|
ЛЕ
|
Гр.турнир
|
Сергей Семак
|
Прага
|
Славия – 0:2
|
12.02.2018
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
Сергей Семак
|
Стамбул
|
Фенербахче – 0:1
Итого: +0=2-6, мячи 4-14.
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