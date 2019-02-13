00:00 13 февраля | Футбол — Лига Европы

"Зенит" не может победить в гостях с 2017 года

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За последний год "Зенит" провел восемь выездных еврокубковых матчей и не одержал в них ни одной победы. В Глазго, Лейпциге, Минске, Мольде, Праге и Стамбуле сине-бело-голубые уступили, а в Копенгагене и Бордо добились ничьей.

Последний гостевой успех пришел к питерцам в декабре 2017 года, когда команда Роберто Манчини оказалась сильнее "Реала Сосьедад". Всего за время работы Сергея Семака "Зенит" сыграл 17 гостевых встреч и уступил в девяти из них (+6=2-9, мячи 19-24). (Кирилл Бурдаков)

Дата

Турнир

Стадия

Главный тренер

Город

Матч

15.02.2018

ЛЕ

1/16 финала

Роберто Манчини

Глазго

Селтик – 0:1

08.03.2018

ЛЕ

1/8 финала

Роберто Манчини

Лейпциг

Лейпциг – 1:2

09.08.2018

ЛЕ

3-й отб.раунд

Сергей Семак

Минск

Динамо Мн – 0:4

30.08.2018

ЛЕ

4-й отб.раунд

Сергей Семак

Мольде

Мольде – 1:2

20.09.2018

ЛЕ

Гр.турнир

Сергей Семак

Копенгаген

Копенгаген – 1:1

08.11.2018

ЛЕ

Гр.турнир

Сергей Семак

Бордо

Бордо – 1:1

1312.2018

ЛЕ

Гр.турнир

Сергей Семак

Прага

Славия – 0:2

12.02.2018

ЛЕ

1/16 финала

Сергей Семак

Стамбул

Фенербахче – 0:1

Итого: +0=2-6, мячи 4-14.

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Фенербахче - Зенит

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/europa-league/

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