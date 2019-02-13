"Зенит" не может победить в гостях с 2017 года

За последний год "Зенит" провел восемь выездных еврокубковых матчей и не одержал в них ни одной победы. В Глазго, Лейпциге, Минске, Мольде, Праге и Стамбуле сине-бело-голубые уступили, а в Копенгагене и Бордо добились ничьей.

Последний гостевой успех пришел к питерцам в декабре 2017 года, когда команда Роберто Манчини оказалась сильнее "Реала Сосьедад". Всего за время работы Сергея Семака "Зенит" сыграл 17 гостевых встреч и уступил в девяти из них (+6=2-9, мячи 19-24). (Кирилл Бурдаков)

Дата Турнир Стадия Главный тренер Город Матч 15.02.2018 ЛЕ 1/16 финала Роберто Манчини Глазго Селтик – 0:1 08.03.2018 ЛЕ 1/8 финала Роберто Манчини Лейпциг Лейпциг – 1:2 09.08.2018 ЛЕ 3-й отб.раунд Сергей Семак Минск Динамо Мн – 0:4 30.08.2018 ЛЕ 4-й отб.раунд Сергей Семак Мольде Мольде – 1:2 20.09.2018 ЛЕ Гр.турнир Сергей Семак Копенгаген Копенгаген – 1:1 08.11.2018 ЛЕ Гр.турнир Сергей Семак Бордо Бордо – 1:1 1312.2018 ЛЕ Гр.турнир Сергей Семак Прага Славия – 0:2 12.02.2018 ЛЕ 1/16 финала Сергей Семак Стамбул Фенербахче – 0:1

Итого: +0=2-6, мячи 4-14.

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