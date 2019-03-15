"Зенит" не может победить в гостях девять матчей

"Зенит" после поражения от "Вильярреала" (1:2) продлил неудачную гостевую серию в гостевых встречах Лиги Европы до девяти матчей. Начиная с февраля 2018 года, сине-бело-голубые добились в выездных еврокубковых встречах двух ничьих при семи поражениях. (Кирилл Бурдаков)

Девять последних гостевых матчей "Зенита" в еврокубках

Дата Турнир Стадия Главный тренер Город Матч 15.02.2018 ЛЕ 1/16 финала Роберто МАНЧИНИ Глазго Селтик – 0:1 08.03.2018 ЛЕ 1/8 финала Роберто МАНЧИНИ Лейпциг Лейпциг – 1:2 09.08.2018 ЛЕ 3-й отб.раунд Сергей СЕМАК Минск Динамо Мн – 0:4 30.08.2018 ЛЕ 4-й отб.раунд Сергей СЕМАК Мольде Мольде – 1:2 20.09.2018 ЛЕ Гр.турнир Сергей СЕМАК Копенгаген Копенгаген – 1:1 08.11.2018 ЛЕ Гр.турнир Сергей СЕМАК Бордо Бордо – 1:1 1312.2018 ЛЕ Гр.турнир Сергей СЕМАК Прага Славия – 0:2 12.02.2019 ЛЕ 1/16 финала Сергей СЕМАК Стамбул Фенербахче – 0:1 15.03.2019 ЛЕ 1/8 финала Сергей СЕМАК Вильярреал Вильярреал – 1:2

Итого: +0=2-7, мячи 5-16.​