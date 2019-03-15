"Зенит" не может победить в гостях девять матчей

"Зенит" после поражения от "Вильярреала" (1:2) продлил неудачную гостевую серию в гостевых встречах Лиги Европы до девяти матчей. Начиная с февраля 2018 года, сине-бело-голубые добились в выездных еврокубковых встречах двух ничьих при семи поражениях. (Кирилл Бурдаков)
Девять последних гостевых матчей "Зенита" в еврокубках
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Главный тренер
|
Город
|
Матч
|
15.02.2018
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
Роберто МАНЧИНИ
|
Глазго
|
Селтик – 0:1
|
08.03.2018
|
ЛЕ
|
1/8 финала
|
Роберто МАНЧИНИ
|
Лейпциг
|
Лейпциг – 1:2
|
09.08.2018
|
ЛЕ
|
3-й отб.раунд
|
Сергей СЕМАК
|
Минск
|
Динамо Мн – 0:4
|
30.08.2018
|
ЛЕ
|
4-й отб.раунд
|
Сергей СЕМАК
|
Мольде
|
Мольде – 1:2
|
20.09.2018
|
ЛЕ
|
Гр.турнир
|
Сергей СЕМАК
|
Копенгаген
|
Копенгаген – 1:1
|
08.11.2018
|
ЛЕ
|
Гр.турнир
|
Сергей СЕМАК
|
Бордо
|
Бордо – 1:1
|
1312.2018
|
ЛЕ
|
Гр.турнир
|
Сергей СЕМАК
|
Прага
|
Славия – 0:2
|
12.02.2019
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
Сергей СЕМАК
|
Стамбул
|
Фенербахче – 0:1
|
15.03.2019
|
ЛЕ
|
1/8 финала
|
Сергей СЕМАК
|
Вильярреал
|
Вильярреал – 1:2
Итого: +0=2-7, мячи 5-16.