01:20 | Футбол — Лига Европы

"Зенит" не может победить в гостях девять матчей

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"Зенит" после поражения от "Вильярреала" (1:2) продлил неудачную гостевую серию в гостевых встречах Лиги Европы до девяти матчей. Начиная с февраля 2018 года, сине-бело-голубые добились в выездных еврокубковых встречах двух ничьих при семи поражениях. (Кирилл Бурдаков)

Девять последних гостевых матчей "Зенита" в еврокубках

Дата

Турнир

Стадия

Главный тренер

Город

Матч

15.02.2018

ЛЕ

1/16 финала

Роберто МАНЧИНИ

Глазго

Селтик – 0:1

08.03.2018

ЛЕ

1/8 финала

Роберто МАНЧИНИ

Лейпциг

Лейпциг – 1:2

09.08.2018

ЛЕ

3-й отб.раунд

Сергей СЕМАК

Минск

Динамо Мн – 0:4

30.08.2018

ЛЕ

4-й отб.раунд

Сергей СЕМАК

Мольде

Мольде – 1:2

20.09.2018

ЛЕ

Гр.турнир

Сергей СЕМАК

Копенгаген

Копенгаген – 1:1

08.11.2018

ЛЕ

Гр.турнир

Сергей СЕМАК

Бордо

Бордо – 1:1

1312.2018

ЛЕ

Гр.турнир

Сергей СЕМАК

Прага

Славия – 0:2

12.02.2019

ЛЕ

1/16 финала

Сергей СЕМАК

Стамбул

Фенербахче – 0:1

15.03.2019

ЛЕ

1/8 финала

Сергей СЕМАК

Вильярреал

Вильярреал – 1:2

Итого: +0=2-7, мячи 5-16.​

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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