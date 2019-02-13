"Зенит" лучше всех знает, как играть после 0:1

Российский клуб в 15-й раз начал еврокубковое противостояние с гостевого поражения со счетом 0:1. Пройти в следующий раунд россиянам удавалось только в шести случаях, причем чаще всех таким образом отличался "Зенит".
После гостевой минимальной неудачи сине-голубые громили дома АЕЛ и "Селтик", дожали в дополнительное время "Утрехт" и повторно уступили "Бенфике" в 1/8 финала Лиги чемпионов-2015/16. (Кирилл Бурдаков)
Результаты российских клубов после гостевого поражения 0:1 в еврокубках
|
Сезон
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Ответный матч
|
1996/97
|
Кубок УЕФА
|
2-й раунд
|
Локомотив
|
Бенфика
|
2:3
|
1996/97
|
Кубок УЕФА
|
2-й отб. раунд
|
Торпедо*
|
Хайдук
|
2:0
|
2003/04
|
Лига чемпионов
|
3-й отб.раунд
|
Локомотив*
|
Шахтер
|
3:1
|
2004/05
|
Кубок Интертото
|
3-й раунд
|
Спартак
|
Вильярреал
|
2:2
|
2009/10
|
Лига Европы
|
3-й отб. раунд
|
Кр.Советов
|
Сент-Патрикс Атлетик
|
3:2
|
2009/10
|
Лига чемпионов
|
1/4 финала
|
ЦСКА
|
Интер
|
0:1
|
2013/14
|
Лига Европы
|
1/8 финала
|
Анжи
|
АЗ
|
0:0
|
2014/15
|
Лига чемпионов
|
3-й отб. раунд
|
Зенит*
|
АЕЛ
|
3:0
|
2014/15
|
Лига Европы
|
3-й отб. раунд
|
Краснодар*
|
Реал Сосьедад
|
3:0
|
2015/16
|
Лига чемпионов
|
1/8 финала
|
Зенит
|
Бенфика
|
1:2
|
2015/16
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
Краснодар
|
Спарта Пр
|
0:3
|
2017/18
|
Лига Европы
|
4-й отб.раунд
|
Зенит*
|
Утрехт
|
2:0 (д.в.)
|
2017/18
|
Лига Европы
|
1/16 финала
|
Зенит*
|
Селтик
|
3:0
|
2018/19
|
Лига Европы
|
4-й отб.раунд
|
Уфа
|
Рейнджерс
|
1:1
* Команды, прошедшие в следующий раунд.