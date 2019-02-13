"Зенит" лучше всех знает, как играть после 0:1

Российский клуб в 15-й раз начал еврокубковое противостояние с гостевого поражения со счетом 0:1. Пройти в следующий раунд россиянам удавалось только в шести случаях, причем чаще всех таким образом отличался "Зенит".

После гостевой минимальной неудачи сине-голубые громили дома АЕЛ и "Селтик", дожали в дополнительное время "Утрехт" и повторно уступили "Бенфике" в 1/8 финала Лиги чемпионов-2015/16. (Кирилл Бурдаков)

Результаты российских клубов после гостевого поражения 0:1 в еврокубках

Сезон Турнир Стадия Клуб Соперник Ответный матч 1996/97 Кубок УЕФА 2-й раунд Локомотив Бенфика 2:3 1996/97 Кубок УЕФА 2-й отб. раунд Торпедо* Хайдук 2:0 2003/04 Лига чемпионов 3-й отб.раунд Локомотив* Шахтер 3:1 2004/05 Кубок Интертото 3-й раунд Спартак Вильярреал 2:2 2009/10 Лига Европы 3-й отб. раунд Кр.Советов Сент-Патрикс Атлетик 3:2 2009/10 Лига чемпионов 1/4 финала ЦСКА Интер 0:1 2013/14 Лига Европы 1/8 финала Анжи АЗ 0:0 2014/15 Лига чемпионов 3-й отб. раунд Зенит* АЕЛ 3:0 2014/15 Лига Европы 3-й отб. раунд Краснодар* Реал Сосьедад 3:0 2015/16 Лига чемпионов 1/8 финала Зенит Бенфика 1:2 2015/16 Лига Европы 1/16 финала Краснодар Спарта Пр 0:3 2017/18 Лига Европы 4-й отб.раунд Зенит* Утрехт 2:0 (д.в.) 2017/18 Лига Европы 1/16 финала Зенит* Селтик 3:0 2018/19 Лига Европы 4-й отб.раунд Уфа Рейнджерс 1:1

* Команды, прошедшие в следующий раунд.