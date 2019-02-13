00:29 13 февраля | Футбол — Лига Европы

"Зенит" лучше всех знает, как играть после 0:1

Обсудить
5

Российский клуб в 15-й раз начал еврокубковое противостояние с гостевого поражения со счетом 0:1. Пройти в следующий раунд россиянам удавалось только в шести случаях, причем чаще всех таким образом отличался "Зенит".

После гостевой минимальной неудачи сине-голубые громили дома АЕЛ и "Селтик", дожали в дополнительное время "Утрехт" и повторно уступили "Бенфике" в 1/8 финала Лиги чемпионов-2015/16. (Кирилл Бурдаков)

Результаты российских клубов после гостевого поражения 0:1 в еврокубках

Сезон

Турнир

Стадия

Клуб

Соперник

Ответный матч

1996/97

Кубок УЕФА

2-й раунд

Локомотив

Бенфика

2:3

1996/97

Кубок УЕФА

2-й отб. раунд

Торпедо*

Хайдук

2:0

2003/04

Лига чемпионов

3-й отб.раунд

Локомотив*

Шахтер

3:1

2004/05

Кубок Интертото

3-й раунд

Спартак

Вильярреал

2:2

2009/10

Лига Европы

3-й отб. раунд

Кр.Советов

Сент-Патрикс Атлетик

3:2

2009/10

Лига чемпионов

1/4 финала

ЦСКА

Интер

0:1

2013/14

Лига Европы

1/8 финала

Анжи

АЗ

0:0

2014/15

Лига чемпионов

3-й отб. раунд

Зенит*

АЕЛ

3:0

2014/15

Лига Европы

3-й отб. раунд

Краснодар*

Реал Сосьедад

3:0

2015/16

Лига чемпионов

1/8 финала

Зенит

Бенфика

1:2

2015/16

Лига Европы

1/16 финала

Краснодар

Спарта Пр

0:3

2017/18

Лига Европы

4-й отб.раунд

Зенит*

Утрехт

2:0 (д.в.)

2017/18

Лига Европы

1/16 финала

Зенит*

Селтик

3:0

2018/19

Лига Европы

4-й отб.раунд

Уфа

Рейнджерс

1:1

* Команды, прошедшие в следующий раунд.

Фенербахче – Зенит

 

Опрос

"Зенит" и "Краснодар": кто выйдет в 1/8 финала Лиги Европы-2018/19?
Обсудить
голосовать
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы. 1/16 финала. Матчи "Зенита", "Краснодара" и другие игры
Материалы других СМИ